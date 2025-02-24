أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

GitHub

github.com

Github ، Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر استضافة لتطوير البرمجيات والتحكم في الإصدار باستخدام GIT. ويوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية (SCM) من GIT ، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات وإدارة المهام و Wikis لكل مشروع. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا ، وهي شركة تابعة لـ Microsoft منذ عام 2018. تقدم Github خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمؤسسات الأكثر تقدماً تجارية. تُستخدم حسابات GitHub المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019 ، تقدم Github مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط ، بما في ذلك الحسابات المجانية ، ولكنها سمحت فقط بما يصل إلى ثلاثة متعاونين لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020 ، تتيح الخطة المجانية المتعاونين غير المحدودين ، ولكنها تقيد المستودعات الخاصة على 2000 إجراء في الشهر. اعتبارًا من يناير 2020 ، ذكرت Github أن لديها أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 100 مليون مستودع (بما في ذلك 28 مليون مستودع عامة على الأقل) ، مما يجعلها أكبر مجموعة من الكود المصدري في العالم.