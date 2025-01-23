أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

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يستخدم المطورون وفرق DevOps أدوات تنسيق إصدار التطبيق لإدارة عمليات إصدار التطبيق وتبسيطها. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لخطوط الإصدار، مما يسمح للمستخدمين بجدولة وتتبع وتخطيط وتنفيذ عناصر مختلفة لسير عمل CI/CD. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان إطلاقات داخلية وخارجية تتسم بالكفاءة والفعالية. يمكن للفرق تخطيط وتنفيذ عمليات نشر التطبيقات باستخدام تعيين سير العمل المرئي وتحسين خطوط الأنابيب وتعيينات المهام. يتكامل برنامج تنسيق إصدار التطبيقات مع أو يشتمل على وظائف أصلية للتكامل المستمر والتسليم المستمر وأدوات النشر المستمر، مما يسهل إطار عمل CI/CD الآلي.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات وإدارة المهام والمواقع wiki لكل مشروع. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة Microsoft منذ عام 2018. وتقدم GitHub خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمؤسسية الأكثر تقدمًا هي خدمات تجارية. تُستخدم حسابات GitHub المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019، يقدم GitHub مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية، ولكنه يسمح فقط بما يصل إلى ثلاثة متعاونين لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020، تسمح الخطة المجانية لعدد غير محدود من المتعاونين، ولكنها تقيد المستودعات الخاصة بـ 2000 دقيقة عمل شهريًا. اعتبارًا من يناير 2020، أفادت تقارير GitHub بوجود أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 100 مليون مستودع (بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون مستودع عام)، مما يجعله أكبر مضيف لشفرات المصدر في العالم.
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليمات البرمجية في الأصل بلغة Ruby، مع إعادة كتابة بعض الأجزاء لاحقًا في Go، في البداية كحل لإدارة التعليمات البرمجية المصدر للتعاون ضمن فريق في تطوير البرمجيات. تطورت لاحقًا إلى حل متكامل يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات، ثم إلى دورة حياة DevOps بأكملها. تتضمن حزمة التكنولوجيا الحالية Go وRuby on Rails وVue.js. وهو يتبع نموذج تطوير مفتوح النواة حيث يتم إصدار الوظيفة الأساسية بموجب ترخيص مفتوح المصدر (MIT) بينما تكون الوظيفة الإضافية بموجب ترخيص ملكية.
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بالسرعة والتحكم بشكل تدريجي. يمكنك التحكم في كل شيء من خلال رؤية وإدارة وذكاء عالي المستوى عبر الأدوات والفرق وخطوط الأنابيب والعمليات... كل ذلك على نطاق المؤسسة
Octopus Deploy
octopus.com
تأسست شركة Octopus Deploy في عام 2012، وهي تتيح عمليات نشر ناجحة لأكثر من 25000 شركة حول العالم. قبل Octopus Deploy، كانت أدوات تنسيق الإصدار وأتمتة DevOps بطيئة، ومقتصرة على المؤسسات الكبيرة ولم تقدم ما وعدت به. كانت Octopus Deploy أول أداة لأتمتة الإصدار تحظى بتبني شعبي من قبل فرق البرمجيات، ونحن نواصل ابتكار طرق جديدة لفرق Dev & Ops لأتمتة الإصدارات وتقديم برامج العمل إلى الإنتاج. يعد Octopus Deploy مكانًا واحدًا لفريقك من أجل: - إدارة الإصدارات - أتمتة عمليات نشر التطبيقات المعقدة - أتمتة مهام العمليات الروتينية والطوارئ. إن التركيز على عمليات النشر المتكررة والموثوقة، والفهم العميق لكيفية عمل فرق البرامج، يجعل Octopus مختلفًا. يجسد Octopus فلسفتنا حول ما يجعل التشغيل الآلي جيدًا، وهو شيء تعلمناه وقمنا بتحسينه على مدار عقد من الزمن وملايين عديدة من عمليات النشر الناجحة. تم تصميم Octopus لتنسيق سيناريوهات النشر الأكثر تعقيدًا، ويُعرف بأنه رائد في النشر المستمر مع أفضل الميزات في فئته مثل التشغيل الآلي لسجل التشغيل والإيجار المتعدد.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو الجيل التالي من CI/CD للتطبيقات الحديثة. نحن نساعدك على التشغيل الآلي من التعليمات البرمجية إلى السحابة من خلال عمليات إنشاء سريعة للغاية وعمليات نشر Canary وBlue/Green GitOps. تعتمد فرق DevOps من GoodRx وMonday.com وDeloitte وغيرها على Codefresh لبناء برامجهم ونشرها بطريقة آمنة وقابلة للتطوير.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity هي أسرع طريقة لإنشاء البنية التحتية السحابية وإدارتها. تتيح منصة المطورين الداخلية لشركة Gravity للفرق الهندسية إمكانية تشغيل البرامج على السحابة الخاصة بك من خلال التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية، وحواجز الحماية بتكاليف سحابية منخفضة
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