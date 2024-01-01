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أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
يستخدم المطورون وفرق DevOps أدوات تنسيق إصدار التطبيق لإدارة عمليات إصدار التطبيق وتبسيطها. يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة لخطوط الإصدار، مما يسمح للمستخدمين بجدولة وتتبع وتخطيط وتنفيذ عناصر مختلفة لسير عمل CI/CD. تعتمد الشركات على هذه الأدوات لضمان إطلاقات داخلية وخارجية تتسم بالكفاءة والفعالية. يمكن للفرق تخطيط وتنفيذ عمليات نشر التطبيقات باستخدام تعيين سير العمل المرئي وتحسين خطوط الأنابيب وتعيينات المهام. يتكامل برنامج تنسيق إصدار التطبيقات مع أو يشتمل على وظائف أصلية للتكامل المستمر والتسليم المستمر وأدوات النشر المستمر، مما يسهل إطار عمل CI/CD الآلي.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو الجيل التالي من CI/CD للتطبيقات الحديثة. نحن نساعدك على التشغيل الآلي من التعليمات البرمجية إلى السحابة من خلال عمليات إنشاء سريعة للغاية وعمليات نشر Canary وBlue/Green GitOps. تعتمد فرق DevOps من GoodRx وMonday.com وDeloitte وغيرها على Codefresh لبناء برامجهم ونشرها بطريقة آمنة وقابلة ...
Octopus Deploy
octopus.com
تأسست شركة Octopus Deploy في عام 2012، وهي تتيح عمليات نشر ناجحة لأكثر من 25000 شركة حول العالم. قبل Octopus Deploy، كانت أدوات تنسيق الإصدار وأتمتة DevOps بطيئة، ومقتصرة على المؤسسات الكبيرة ولم تقدم ما وعدت به. كانت Octopus Deploy أول أداة لأتمتة الإصدار تحظى بتبني شعبي من قبل فرق البرمجيات، ونحن ...
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق ...
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصد...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity هي أسرع طريقة لإنشاء البنية التحتية السحابية وإدارتها. تتيح منصة المطورين الداخلية لشركة Gravity للفرق الهندسية تشغيل البرامج على السحابة الخاصة بك من خلال التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية، وحواجز الحماية بتكاليف سحابية منخفضة
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بسرعة و...
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكا...