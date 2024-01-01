أدوات تنسيق إصدار التطبيق (ARO). - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا

Octopus Deploy

octopus.com

تأسست شركة Octopus Deploy في عام 2012، وهي تتيح عمليات نشر ناجحة لأكثر من 25000 شركة حول العالم. قبل Octopus Deploy، كانت أدوات تنسيق الإصدار وأتمتة DevOps بطيئة، ومقتصرة على المؤسسات الكبيرة ولم تقدم ما وعدت به. كانت Octopus Deploy أول أداة لأتمتة الإصدار تحظى بتبني شعبي من قبل فرق البرمجيات، ونحن ...