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توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase هي منصة تطوير تطبيقات متكاملة من جوجل، توفر أدوات لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والويب بسهولة مع ميزات مثل قواعد البيانات وخدمات المصادقة.
Retool
retool.com
رتول هو أداة لبناء تطبيقات وأدوات داخلية مخصصة بسهولة باستخدام تقنية السحب والإفلات، مع دعم للتكامل مع قواعد البيانات وواجهات API.
Supabase
supabase.com
Supabase هو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. يوفر خدمات قاعدة بيانات PostgreSQL والمصادقة والواجهات البرمجية الفورية والتخزين.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
Draftbit
draftbit.com
DraftBit هو تطبيق لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية بسهولة وتصدير التعليمات البرمجية النهائية.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppSgeySer هو منصة لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بسهولة دون الحاجة لترميز، مع إمكانية تحقيق دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة دون حاجة لخبرة برمجية.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase هو منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية، مما يساعد المؤسسات في إدارة البيانات وتحسين العمليات.
Caspio
caspio.com
Caspio هي منصة منخفضة الرمز تتيح للشركات إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة، مع أدوات لإدارة البيانات وتسهيل سير العمل.
nandbox
nandbox.com
تطبيق nandbox يتيح إنشاء تطبيقات أصلية لأندرويد و iOS بدون الحاجة لخبرة برمجية، مع قوالب مصممة مسبقاً وفترة تجريبية مجانية.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery هو أداة لبناء واجهات المستخدم تساعد المستخدمين في إنشاء تطبيقات داخلية وأدوات تجارية باستخدام قوالب جاهزة وتكاملات بيانات.
Knack
knack.com
Knack هو تطبيق يمكّن المستخدمين من بناء تطبيقات مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات دون الحاجة للبرمجة، مما يزيد من كفاءة الأعمال.
Back4App
back4app.com
Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.
Andromo
andromo.com
Andromo هو منصة تتيح لمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال لنظامي Android و iOS بدون الحاجة لكتابة كود، باستخدام قوالب وإمكانيات تخصيص متعددة.
Unlayer
unlayer.com
يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite هي منصة سحابية مفتوحة المصدر تسهل بناء التطبيقات عن طريق تبسيط إدارة الباك إند مع دعم لمجموعة واسعة من لغات البرمجة.
Ionic
ionic.io
Ionic هو إطار مفتوح المصدر لبناء تطبيقات متعددة المنصات مثل Android و iOS باستخدام قاعدة كود واحدة، مما ييسر عملية التطوير.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems هي منصة تطوير منخفضة الرمز لتسهيل إنشاء وإدارة التطبيقات بسرعة وكفاءة في مجالات متعددة.
Composable Prompts
composableprompts.com
تطبيق "المطالبات القابلة للتكوين" يساعد المستخدمين في تنظيم وإدارة المطالبات بكفاءة لتحسين سير العمل والإنتاجية في التطبيقات.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ هي منصة لتطوير التطبيقات منخفضة الكود تساعد في إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات عمل مع دعم متعدد التجارب والتكامل مع مصادر البيانات المتنوعة.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks هي منصة تطوير تطبيقات بدون كود تساعد المؤسسات على بناء تطبيقات مخصصة بسهولة وبسرعة، مع دعم للتخصيص والدمج.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة بسهولة وبدون كتابة كود، مما يدعم تطوير حلول فعالة لمشاريع مختلفة.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll هو تطبيق يتيح التواصل والتفاعل في الوقت الحقيقي، حيث يمكن المستخدمون من المشاركة في مناقشات حية ومشاركة المحتوى بسهولة.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
Mendix
mendix.com
Mendix هي منصة تطوير منخفضة الرمز لإنشاء وإدارة تطبيقات الويب والمحمول بكفاءة، تدعم الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Superblocks
superblocks.com
تطبيق Superblocks هو منصة منخفضة الشيفرة لبناء تطبيقات داخلية مخصصة بسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي ومكونات مسبقة البناء، مع دعم لدمج قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات.
Clinked
clinked.com
Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون كود يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة، بما في ذلك تطبيقات تعليمية وتجارية، دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.
8base
8base.com
8base هي منصة منخفضة الكود لتطوير وتشغيل منتجات رقمية مثل حلول SaaS والتطبيقات، تساعد رواد الأعمال ووكالات الرقمنة في إنشاء المشاريع بكفاءة.
Appward
appward.com
تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.
Bryj
bryj.ai
تساعد تطبيق Bryj الشركات على إنشاء تطبيقات موبايل بسرعة وكفاءة، بفضل منصة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفير الدعم الفني المستمر.
Workhall
workhall.com
Workhall هو تطبيق لدعم العمليات التجارية، يسهل إدارة المهام، التعاون بين الفرق، والوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps هي منصة لبناء تطبيقات مخصصة للاستخدام الصناعي، تعمل على أجهزة متعددة وتدعم التشغيل بدون اتصال بالإنترنت.
Pega
pega.com
PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Quixy
quixy.com
Quixy منصة سحابية لتبسيط إدارة الأعمال وأتمتة سير العمل دون الحاجة لبرمجة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وسرعة.
Genezio
genezio.com
تطبيق Genezio هو منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر تطبيقات قابلة للتوسع بسهولة، مع دعم لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة.
Servoy
servoy.com
Servoy هو منصة لتطوير التطبيقات السريعة تسمح بإنشاء وإدارة تطبيقات الأعمال المعقدة عبر منصات متعددة بكفاءة.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit هي منصة تكامل بيانات تدعم الاتصال وإدارة البيانات عبر أنظمة مختلفة، مع ميزات لتسهيل التكامل وتبسيط العمليات.
Weavy
weavy.com
Weavy هو مجموعة أدوات تساعد المطورين على دمج ميزات التعاون والدردشة ومشاركة الملفات في التطبيقات بسرعة وسهولة.
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