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منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase هي منصة تطوير تطبيقات متكاملة من جوجل، توفر أدوات لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والويب بسهولة مع ميزات مثل قواعد البيانات وخدمات المصادقة.

Retool

Retool

retool.com

رتول هو أداة لبناء تطبيقات وأدوات داخلية مخصصة بسهولة باستخدام تقنية السحب والإفلات، مع دعم للتكامل مع قواعد البيانات وواجهات API.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase هو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. يوفر خدمات قاعدة بيانات PostgreSQL والمصادقة والواجهات البرمجية الفورية والتخزين.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

DraftBit هو تطبيق لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية بسهولة وتصدير التعليمات البرمجية النهائية.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppSgeySer هو منصة لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بسهولة دون الحاجة لترميز، مع إمكانية تحقيق دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة دون حاجة لخبرة برمجية.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase هو منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية، مما يساعد المؤسسات في إدارة البيانات وتحسين العمليات.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio هي منصة منخفضة الرمز تتيح للشركات إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة، مع أدوات لإدارة البيانات وتسهيل سير العمل.

nandbox

nandbox

nandbox.com

تطبيق nandbox يتيح إنشاء تطبيقات أصلية لأندرويد و iOS بدون الحاجة لخبرة برمجية، مع قوالب مصممة مسبقاً وفترة تجريبية مجانية.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery هو أداة لبناء واجهات المستخدم تساعد المستخدمين في إنشاء تطبيقات داخلية وأدوات تجارية باستخدام قوالب جاهزة وتكاملات بيانات.

Knack

Knack

knack.com

Knack هو تطبيق يمكّن المستخدمين من بناء تطبيقات مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات دون الحاجة للبرمجة، مما يزيد من كفاءة الأعمال.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo هو منصة تتيح لمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال لنظامي Android و iOS بدون الحاجة لكتابة كود، باستخدام قوالب وإمكانيات تخصيص متعددة.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite هي منصة سحابية مفتوحة المصدر تسهل بناء التطبيقات عن طريق تبسيط إدارة الباك إند مع دعم لمجموعة واسعة من لغات البرمجة.

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic هو إطار مفتوح المصدر لبناء تطبيقات متعددة المنصات مثل Android و iOS باستخدام قاعدة كود واحدة، مما ييسر عملية التطوير.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems هي منصة تطوير منخفضة الرمز لتسهيل إنشاء وإدارة التطبيقات بسرعة وكفاءة في مجالات متعددة.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

تطبيق "المطالبات القابلة للتكوين" يساعد المستخدمين في تنظيم وإدارة المطالبات بكفاءة لتحسين سير العمل والإنتاجية في التطبيقات.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ هي منصة لتطوير التطبيقات منخفضة الكود تساعد في إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات عمل مع دعم متعدد التجارب والتكامل مع مصادر البيانات المتنوعة.

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks هي منصة تطوير تطبيقات بدون كود تساعد المؤسسات على بناء تطبيقات مخصصة بسهولة وبسرعة، مع دعم للتخصيص والدمج.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة بسهولة وبدون كتابة كود، مما يدعم تطوير حلول فعالة لمشاريع مختلفة.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatroll هو تطبيق يتيح التواصل والتفاعل في الوقت الحقيقي، حيث يمكن المستخدمون من المشاركة في مناقشات حية ومشاركة المحتوى بسهولة.

Progress

Progress

progress.com

تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix هي منصة تطوير منخفضة الرمز لإنشاء وإدارة تطبيقات الويب والمحمول بكفاءة، تدعم الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

تطبيق Superblocks هو منصة منخفضة الشيفرة لبناء تطبيقات داخلية مخصصة بسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي ومكونات مسبقة البناء، مع دعم لدمج قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون كود يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة، بما في ذلك تطبيقات تعليمية وتجارية، دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

8base

8base

8base.com

8base هي منصة منخفضة الكود لتطوير وتشغيل منتجات رقمية مثل حلول SaaS والتطبيقات، تساعد رواد الأعمال ووكالات الرقمنة في إنشاء المشاريع بكفاءة.

Appward

Appward

appward.com

تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.

Bryj

Bryj

bryj.ai

تساعد تطبيق Bryj الشركات على إنشاء تطبيقات موبايل بسرعة وكفاءة، بفضل منصة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفير الدعم الفني المستمر.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall هو تطبيق لدعم العمليات التجارية، يسهل إدارة المهام، التعاون بين الفرق، والوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps هي منصة لبناء تطبيقات مخصصة للاستخدام الصناعي، تعمل على أجهزة متعددة وتدعم التشغيل بدون اتصال بالإنترنت.

Pega

Pega

pega.com

PEGA هي منصة برمجية منخفضة الرمز تدير العمليات والتكامل في المؤسسات، تدعم الأتمتة واتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy منصة سحابية لتبسيط إدارة الأعمال وأتمتة سير العمل دون الحاجة لبرمجة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وسرعة.

Genezio

Genezio

genezio.com

تطبيق Genezio هو منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر تطبيقات قابلة للتوسع بسهولة، مع دعم لمجموعة متنوعة من لغات البرمجة.

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy هو منصة لتطوير التطبيقات السريعة تسمح بإنشاء وإدارة تطبيقات الأعمال المعقدة عبر منصات متعددة بكفاءة.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit هي منصة تكامل بيانات تدعم الاتصال وإدارة البيانات عبر أنظمة مختلفة، مع ميزات لتسهيل التكامل وتبسيط العمليات.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy هو مجموعة أدوات تساعد المطورين على دمج ميزات التعاون والدردشة ومشاركة الملفات في التطبيقات بسرعة وسهولة.

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