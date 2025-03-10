Weavy

weavy.com

اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفات والموجزات على تمكين فرق التطوير من زيادة الوظائف وتوصيل المستخدمين مع التركيز على منتجك الأساسي. تشتمل جميع ميزات Weavy على عمليات تكامل مع أدوات الجهات الخارجية التي يعرفها المستخدمون بالفعل: إضافة إمكانات لعقد مؤتمرات الفيديو Zoom وTeams، ومشاركة ملفات Google Drive، وOneDrive، وDropbox، أو Box، ومزامنة المستندات، وتعيين الإصدارات سياقيًا داخل تطبيقك. يسمح Weavy لمطوري التطبيقات بإضافة الميزات التي يحتاجها المستخدمون بسرعة ليكونوا منتجين وتفاعليين مباشرة داخل تطبيقاتهم. من خلال مجموعات API وSDK وUI، يمكنك نشر ميزات الدردشة والموجزات والملفات في غضون أيام، وليس أشهر، وبجزء بسيط من تكلفة الإنشاء داخل الشركة. ركز على منتجك الأساسي مع إضافة وظائف تعمل على تحسين تجربة المستخدم لديك وزيادة مشاركة المستخدم واعتماده على تطبيقك.