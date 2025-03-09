منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.
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8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الوكالات الرقمية 8base لتسليم مشاريع العملاء بشكل أسرع مع زيادة هوامشها وتقليل اعتمادها على مواهب تطوير البرمجيات النادرة والمكلفة. 8base عبارة عن إطار عمل لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم وقابل للتكوين ويتم استضافته على AWS ويكشف عن أقوى لغة استعلام قائمة على GraphQL في العالم لواجهات برمجة التطبيقات؛ وعلى عكس المنصات الأخرى، تم بناء 8base من الألف إلى الياء لاستخدام المعايير والتقنيات المقبولة على نطاق واسع والتي تجذب المطورين الرئيسيين وتضمن إمكانية نقل الملكية الفكرية للمبدع إلى منصات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تقدم 8base ما يلي: 1) أدوات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الواجهات الخلفية للبرامج وواجهات برمجة التطبيقات؛ 2) البنية التحتية للحوسبة والتخزين بدون خادم لتشغيل التطبيقات المبنية باستخدام أدوات 8base؛ 3) أدوات تطوير الواجهة الأمامية المرئية؛ 4) خدمات التصميم والتطوير عبر شبكة شريكة لمساعدة العملاء في بناء التطبيقات باستخدام 8base. تم طرح 8base تجاريًا لأول مرة في عام 2019. واليوم، يعتمد آلاف العملاء، بما في ذلك العديد من شركات SaaS متعددة المستأجرين والشركات الناشئة في السوق، ووكالات تطوير البرمجيات المخصصة والاستشارات، والمنظمات الأكبر مثل IBM Global Services/NATO وجامعة فلوريدا الدولية، على 8base.
Knack
knack.com
Knack هو تطبيق يمكّن المستخدمين من بناء تطبيقات مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات دون الحاجة للبرمجة، مما يزيد من كفاءة الأعمال.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Unlayer
unlayer.com
يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب مذهلة وشاملة لتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو التطبيقات لقيادة تجارب العملاء ذات المستوى العالمي. يمكنك أن تثق بأن لدينا كل ما تحتاجه لإطلاق تطبيق جوال ناجح والحفاظ عليه. استفد من الدعم المستمر الذي يقدمه فريقنا الفني والخبراء حتى لا تقلق أبدًا بشأن التغييرات المستقبلية في نظام التشغيل أو الجهاز، أو النشر في متجر التطبيقات، أو المراقبة، أو الأمان. دعنا نتعامل مع التفاصيل الفنية حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. هذا هو راحة البال على مستوى المؤسسة.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة دون حاجة لخبرة برمجية.
Composable Prompts
composableprompts.com
تطبيق "المطالبات القابلة للتكوين" يساعد المستخدمين في تنظيم وإدارة المطالبات بكفاءة لتحسين سير العمل والإنتاجية في التطبيقات.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفات والموجزات على تمكين فرق التطوير من زيادة الوظائف وتوصيل المستخدمين مع التركيز على منتجك الأساسي. تشتمل جميع ميزات Weavy على عمليات تكامل مع أدوات الجهات الخارجية التي يعرفها المستخدمون بالفعل: إضافة إمكانات لعقد مؤتمرات الفيديو Zoom وTeams، ومشاركة ملفات Google Drive، وOneDrive، وDropbox، أو Box، ومزامنة المستندات، وتعيين الإصدارات سياقيًا داخل تطبيقك. يسمح Weavy لمطوري التطبيقات بإضافة الميزات التي يحتاجها المستخدمون بسرعة ليكونوا منتجين وتفاعليين مباشرة داخل تطبيقاتهم. من خلال مجموعات API وSDK وUI، يمكنك نشر ميزات الدردشة والموجزات والملفات في غضون أيام، وليس أشهر، وبجزء بسيط من تكلفة الإنشاء داخل الشركة. ركز على منتجك الأساسي مع إضافة وظائف تعمل على تحسين تجربة المستخدم لديك وزيادة مشاركة المستخدم واعتماده على تطبيقك.
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصممة بشكل احترافي، وجرب أداة إنشاء تطبيقات nandbox مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا، كل ذلك دون إنفاق دولار واحد على التطوير أو الحاجة إلى أي خبرة سابقة في البرمجة.
Progress
progress.com
يوفر Progress (NASDAQ: PRGS) البرامج التي تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وخبراتها المهمة ، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات الخاصة بهم ، السحابة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كمزود ذو خبرة وموثوق به ، نجعل حياة المتخصصين في التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وفني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com ، وتابعنا على LinkedIn و YouTube و Twitter و Facebook و Instagram.
Back4App
back4app.com
Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery هو أداة لبناء واجهات المستخدم تساعد المستخدمين في إنشاء تطبيقات داخلية وأدوات تجارية باستخدام قوالب جاهزة وتكاملات بيانات.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة يمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات دون أي معرفة بالبرمجة. سواء كنت منسق الأحداث الذي يبحث عن طريقة لإشراك الضيوف في مؤتمرك القادم، أو مدربًا يريد اختبار فهم الموظفين للمحتوى من خلال اختبار، يمكنك إنشاء تطبيق مذهل وفعال وقوي في Fliplet بدون أي ترميز. تحظى المنصة بثقة أكثر من 100 مؤسسة والعديد من الشركات الصغيرة كعملاء. باستخدام Fliplet، يمكن للمستخدمين إنشاء أي شيء يريدونه من الصفر، لكن النظام الأساسي يوفر أيضًا أكثر من 15 قالبًا مختلفًا تم إنشاؤه مسبقًا لحالات الاستخدام التالية: - التعلم - الدليل - التسويق - الابتكار/إدارة الأفكار - سير عمل الموافقة - تطبيق البوابة - تمكين المبيعات - الاتصالات - التقاط البيانات - إدارة الطوارئ - الأحداث - متعدد اللغات - الإدارة عن بعد وإدارة المكاتب - إدارة المهام - تطبيق إعداد التقارير - حل فارغ للبناء من الصفر
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks عبارة عن منصة قوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يتم استخدامه من قبل مؤسسات المؤسسات لأتمتة العمليات التجارية المهمة باستخدام تطبيقات جميلة يتم إصدارها بسرعة البرق. بفضل واجهة السحب والإفلات المرئية، يمكن للمطورين المواطنين استخدام Betty Blocks كمنصة بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات متقدمة تحت إدارة تكنولوجيا المعلومات. يمكن للمطورين ذوي الخبرة استخدام وظائف التعليمات البرمجية المنخفضة للبناء بشكل أسرع، ويمكنهم التوسع على أي مستوى باستخدام التعليمات البرمجية كما هو مطلوب. تقدم منصة Betty Blocks حلولاً لا حدود لها. من القوالب المعدة مسبقًا إلى التطبيقات المخصصة، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! باستخدام حالات الاستخدام مثل مولدات العقود واتفاقية عدم الإفشاء، يمكنك بسهولة دمج قوالب المستندات وتحديد المتغيرات التي تحتاجها لتخصيص مستنداتك. يضمن تكاملنا الأفضل في فئته مع iManage وThompson Reuters HighQ على سبيل المثال، أن نظامنا الأساسي يتناسب تمامًا مع مشهد تكنولوجيا المعلومات لديك. مع Betty Blocks، يمكنك تقليل دورة حياة التطوير الخاصة بك من أشهر إلى أسابيع أو حتى أيام!
Servoy
servoy.com
نظام أساسي للتطوير السريع للتطبيقات يستخدمه بائعو البرامج المستقلون والشركات لتحديث وبناء ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة عبر الأنظمة الأساسية. من خلال تزويد عملائنا بـ "المكدس"، يمكنهم التركيز على الأجزاء التي يضيفون فيها قيمة حقيقية - تجربة المستخدم ومنطق الأعمال والمستخدمين النهائيين.
Andromo
andromo.com
Andromo هو منصة تتيح لمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال لنظامي Android و iOS بدون الحاجة لكتابة كود، باستخدام قوالب وإمكانيات تخصيص متعددة.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite هي منصة سحابية مفتوحة المصدر تسهل بناء التطبيقات عن طريق تبسيط إدارة الباك إند مع دعم لمجموعة واسعة من لغات البرمجة.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps عبارة عن نظام أساسي متكامل لإنشاء تطبيقات مخصصة من الدرجة الصناعية تستخدمها فرق الخطوط الأمامية على سطح المكتب والهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت. توفر JourneyApps بيئة تطوير متكاملة (IDE) على الويب (OXIDE) لا مثيل لها، ووقت تشغيل للتطبيق، وواجهة خلفية سحابية مدمجة مع محرك حوسبة بدون خادم. تتضمن الميزات إمكانيات من الدرجة الصناعية، مثل PowerSync للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت.
Genezio
genezio.com
النظام الأساسي السحابي الأصلي من الجيل التالي مصمم لتزويدك بإمكانات شاملة لبناء ونشر التطبيقات القابلة للتطوير. Genezio Toolchain: 1.genezio.rpc أنشئ التطبيقات بشكل أسرع باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على الكتابة بأي لغة. تعني واجهات برمجة تطبيقات Typesafe تمرير معلمات أقل عرضة للخطأ من واجهات برمجة تطبيقات REST ونموذجًا أكثر طبيعية في تصميم برامج doftware. إنه مثل tRPC ولكن لأي لغة خلفية لأي لغة أمامية. يدعم الآن Javasript/Typescript، مع دعم DART/Flutter وKotlin وSwift وGO وPython وغيرها قريبًا. 2. genezio.backend الواجهة الخلفية الكاملة كخدمة تحتوي على: - مصادقة المستخدم: مصادقة مستخدم مبتكرة تدعم أساليب البريد الإلكتروني/كلمة المرور وGoogle وGitHub. - دعم قاعدة البيانات: التعامل مع قاعدة البيانات المتكاملة مع خيارات مثل Redis أو Postgres من خلال الشركاء، أو الاتصال بقاعدة البيانات الخاصة بك. - واجهة تشبه ساعي البريد: اختبر الواجهة الخلفية لديك بسهولة من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. - الوقت الفعلي (قريبًا): سندعم الخوادم طويلة التشغيل من خلال genezio.deploy على AWS وسنوفر اتصالًا في الوقت الفعلي بين الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. 3. نشر Genezio.serverless Zero DevOps بأمر واحد - النشر إلى AWS Lambda، والتوسع تلقائيًا، وقريبًا دعم الخوادم طويلة الأمد. سهولة النشر على AWS Cloud Front مع خطط التكامل لـ Netlify وVercel. 4. genezio.cloud هذه سحابة قائمة على أساس أحادي النواة قيد التنفيذ والتي ستوفر بدايات باردة ودافئة أفضل بتكلفة أقل. انضم إلى جينيزيو، حيث تحدد السرعة والمرونة والملكية المعيار الجديد للتطوير الكامل.
Workhall
workhall.com
Workhall عبارة عن منصة متطورة لدعم عمليات الأعمال (BOS) مصممة لتبسيط وتبسيط عمليات أنشطة عملك. سواء كنت تشغل منصبًا تنفيذيًا، أو تدير قسمًا، أو تقود فريقًا، أو تساهم بشكل فردي، فإن Workhall يمكّنك من خلال واجهة بديهية لإنشاء التطبيقات دون عناء، والوصول إلى بيانات المؤسسة في الوقت الفعلي، وتفويض المهام، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، ابحث عن رؤى حول جوانب مختلفة من عملك. يتم تحقيق كل هذا من خلال مطالبات اللغة الطبيعية ونهج سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية، مما يزيل التعقيدات. من خلال الاستفادة من قوة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية القائمة على الخدمات الصغيرة، ومستودع المكونات الوظيفية القابلة لإعادة الاستخدام، يقف Workhall كمنصة برمجية آمنة وقابلة للتطوير ومرتكزة على المستخدم ومخصصة لدعم وتعزيز عمليات عملك. فهو لا يعمل على تحسين استثماراتك الحالية فحسب، بل يمكّنك أيضًا من قيادة التحسين المستمر في جميع أنحاء مؤسستك.
Chatroll
chatroll.com
يوفر Chatwing حلولاً لتضمين الدردشة على موقع الويب والمدونة والتطبيق والأنظمة الأساسية وأي صفحة ويب.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
Caspio
caspio.com
Caspio هي منصة منخفضة الرمز تتيح للشركات إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة دون الحاجة إلى البرمجة، مع أدوات لإدارة البيانات وتسهيل سير العمل.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Draftbit
draftbit.com
DraftBit هو تطبيق لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية بسهولة وتصدير التعليمات البرمجية النهائية.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ هي منصة لتطوير التطبيقات منخفضة الكود تساعد في إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات عمل مع دعم متعدد التجارب والتكامل مع مصادر البيانات المتنوعة.
Firebase
firebase.google.com
Firebase هي منصة تطوير تطبيقات متكاملة من جوجل، توفر أدوات لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والويب بسهولة مع ميزات مثل قواعد البيانات وخدمات المصادقة.
Ionic
ionic.io
Ionic هو إطار مفتوح المصدر لبناء تطبيقات متعددة المنصات مثل Android و iOS باستخدام قاعدة كود واحدة، مما ييسر عملية التطوير.
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على خبرة Jitterbit العميقة الجذور، والتكنولوجيا الحائزة على جوائز، وشبكة الشركاء الواسعة لمساعدتها على توفير الوقت والمال، وإزالة الاحتكاك، وتخفيف المخاطر، دون المساس بتجربة المستخدم. وبالتعاون مع Jitterbit، يمكن للشركات تحويل عملياتها وتأمينها للمستقبل، مع خلق أشخاص أكثر سعادة وإنتاجية.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.
Mendix
mendix.com
Mendix هي منصة تطوير منخفضة الرمز لإنشاء وإدارة تطبيقات الويب والمحمول بكفاءة، تدعم الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems هي منصة تطوير منخفضة الرمز لتسهيل إنشاء وإدارة التطبيقات بسرعة وكفاءة في مجالات متعددة.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppSgeySer هو منصة لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بسهولة دون الحاجة لترميز، مع إمكانية تحقيق دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase هو منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية، مما يساعد المؤسسات في إدارة البيانات وتحسين العمليات.
Quixy
quixy.com
Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز الكفاءة والشفافية والإنتاجية على مستوى المؤسسة.
Retool
retool.com
رتول هو أداة لبناء تطبيقات وأدوات داخلية مخصصة بسهولة باستخدام تقنية السحب والإفلات، مع دعم للتكامل مع قواعد البيانات وواجهات API.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Supabase
supabase.com
Supabase هو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. يوفر خدمات قاعدة بيانات PostgreSQL والمصادقة والواجهات البرمجية الفورية والتخزين.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة على مستوى المؤسسات بسرعة. تستخدم آلاف المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، Superblocks لتبسيط دعم العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تعمل Superblocks على تسريع عملية التطوير من خلال الكشف عن وحدات البناء القوية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المضمن بعمق في كل مكان؛ في غضون دقائق، يمكن للمطورين إنشاء تخطيط تطبيقاتهم عبر واجهة مستخدم السحب والإفلات، والتكامل مع أي قاعدة بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات، وتكوين الأذونات، ونشر تطبيقاتهم في مرحلة الإنتاج. كل شيء في Superblocks مرن وقابل للتوسيع، مع مكتبة واسعة من المكونات والمكونات الإضافية المعدة مسبقًا والتي يمكن توسيعها باستخدام Javascript أو Python لتناسب حالة الاستخدام الفريدة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن Superblocks هو الذكاء الاصطناعي أولاً، لذا يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء التطوير باستخدام Superblocks Copilot، وإثراء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي، وكشف قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة للمستخدمين النهائيين. تم تصميم Superblocks للمؤسسات، مع أداء متميز للتطبيقات على نطاق واسع، وتسجيل تدقيق قوي، ودعم عناصر التحكم في الوصول المعقدة، ونهج مبتكر قائم على الوكيل لعمليات النشر داخل المؤسسة.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase هو منصة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة بسهولة وبدون كتابة كود، مما يدعم تطوير حلول فعالة لمشاريع مختلفة.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هو منصة لتطوير التطبيقات للهواتف المحمولة، تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة لنظامي iOS و Android بسهولة، دون الحاجة لكتابة رمز.
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