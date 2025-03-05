منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.
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Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة. يوفر النظام الأساسي الشامل كل ما تحتاجه لتحويل العمليات التجارية وسير العمل رقميًا. وهي تشتمل على قاعدة بيانات سحابية متكاملة، ومنشئ تطبيقات مرئية، وأمان على مستوى المؤسسات، وامتثال تنظيمي، وبنية تحتية عالمية قابلة للتطوير. تعرف على سبب ثقة أكثر من 15000 شركة حول العالم بشركة Caspio. جربه مجانا.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase هو منشئ تطبيقات قواعد البيانات الذي يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء برامج أعمال مخصصة بسرعة وسهولة ودون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إنه يمكّن الفرق وأولئك الأقرب إلى البيانات من حل تحديات أعمالهم بسرعة باستخدام برامج مخصصة مصممة خصيصًا للعمليات الدقيقة وسير العمل التشغيلي. Tadabase هي أفضل طريقة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات باستخدام برامج مخصصة سريعة وسهلة الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم Tadabase بدعم نجاحك في كل خطوة على الطريق. نحن نقدم موارد واسعة النطاق، بما في ذلك قاعدة معرفية شاملة، ودعم عملاء سريع الاستجابة، ومنتدى مجتمعي نابض بالحياة حيث يمكنك تبادل الأفكار وإيجاد الحلول. سواء كنت بدأت للتو أو توسعت نطاقك، فإن المساعدة متاحة دائمًا لضمان تحقيق أقصى استفادة من منصتنا.
Draftbit
draftbit.com
تخلص من النماذج الأولية. أنشئ تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بشكل مرئي — كل ذلك من متصفحك. ضع الشاشات بسهولة. مع Draftbit، أصبح إنشاء شاشاتك أمرًا في غاية السهولة. ما عليك سوى الإشارة والنقر لإضافة عناصر، والسحب والإفلات لتنظيم كل شيء. لست متأكدا من أين تبدأ؟ لقد أنشأنا بعض الأمثلة المفيدة على الشاشة لمساعدتك في البناء. الاستفادة من القطع والكتل. ابدأ بنظام التصميم الخاص بنا للتجميع بسرعة. فهو يحتوي على كل من البتات (عناصر منخفضة المستوى) والكتل (مكونات أكثر تعقيدًا) لمساعدتك في بناء كل ما يدور في ذهنك. قم بإنشاء نظام التصميم الخاص بك. هل تحتاج إلى البناء خارج نظام التصميم الخاص بنا؟ لا مشكلة! نحن نوفر العناصر البدائية ذات المستوى المنخفض، ونسمح لك بحفظ الكتل المخصصة الخاصة بك لإعادة استخدامها خلال مشروعك. نظام الملاحة المدمج. تطبيقك هو أكثر من مجرد شاشات رائعة المظهر، أليس كذلك؟ باستخدام Draftbit، يمكنك إنشاء نظام التنقل الخاص بك تمامًا كما تقوم ببناء شاشاتك: بصريًا. دائما على استعداد للتصدير. مع Draftbit، لن تجد نفسك محاصرًا أبدًا. يمكنك بسهولة تصدير كود React Native النظيف والجاهز للإنتاج. قم بالمعاينة والنشر أثناء البناء. استخدم المعاينة المباشرة لعرض تطبيقك أثناء الإنشاء مباشرةً. على استعداد للمشاركة مع الآخرين؟ ما عليك سوى نشر الإصدار ومشاركة الرابط.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في مكان نشر التطبيق الخاص بك، والبقاء مستقلاً عن النظام الأساسي من خلال تصدير التعليمات البرمجية المصدر. الميزات الرئيسية: - تصميم قواعد بيانات علائقية بتنسيق متوافق مع PostgreSQL مع مرونة كاملة في مصمم مرئي - إدارة منطق الأعمال المعقد بمئات الوظائف وواجهة سحب وإفلات بديهية - إنشاء وإدارة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك وتكوين نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام البرامج الوسيطة، إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) تلقائيًا - إنشاء لوحات معلومات الويب في دقائق معدودة باستخدام الصفحات التي تم إنشاؤها تلقائيًا والمكونات المعدة مسبقًا - تصميم تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid ونشرها على Google Play & App Store - نشر تطبيقك في مجموعات على AppMaster.io cloud أو AWS أو Azure أو Google Cloud أو خادم محلي، وتصدير الثنائيات وكود المصدر في أي لحظة - قم بتشغيل تطبيقك وتوصيله بأدواتك المفضلة باستخدام الوحدات النمطية (التفويض، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Stripe، Telegram، AWS) و Slack و Zoom وعشرات الآخرين)
Firebase
firebase.google.com
اكتشف Firebase، النظام الأساسي لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب من Google والذي يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات وألعاب سيحبها المستخدمون. Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كاملة على شكل تطبيقك ومظهره بينما يتم التعامل مع أعمال تطوير الواجهة الخلفية نيابةً عنك. إنه مثل وجود فريق كامل من المطورين في متناول يدك. مع أكثر من 10000 تطبيق تم إنشاؤها باستخدام BuildFire، فإن النظام الأساسي قوي ومرن بما يكفي للتوسع معك مع نمو أعمالك. لا يوجد منشئ تطبيقات آخر يقدم هذا المستوى من الوظائف بمثل هذا السعر المعقول.
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager هو برنامج لإدارة جهات الاتصال عبر الإنترنت يتيح لك تنظيم جهات الاتصال والمهام والصفقات في مكان واحد.
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مجالها، يمكنها الاستفادة من إمكانات معالجة البيانات الأصلية لـ LLMs بأكثر الطرق فعالية الممكنة. تم تطوير المطالبات القابلة للتركيب كمنصة لإنشاء تطبيقات AI/LLM. تتيح مجموعة أدوات Composable Prompts الشاملة لفرق المؤسسة تصميم ونشر وتشغيل المهام التي تدعم LLM والتي تعمل على زيادة العمليات والتطبيقات التجارية وأتمتتها. توفر مجموعة Composable Prompts نهجًا منظمًا خاصًا بالمجال، حيث يتحول من التفاعلات البدائية القائمة على النص إلى عالم من معالجة المحتوى المنظمة والفعالة والمتكاملة. العروض الأساسية للموجهات القابلة للتركيب: * مصمم التفاعل: صياغة قوالب سريعة بديهية ومخططات بيانات قوية. * المكتبة السريعة: استخدام LLMs لتعزيز التصميم الفوري وتقديم اقتراحات التحسين. * خدمة API: دمج LLMs بسلاسة في تطبيقاتك وعملياتك التجارية. * مخزن عمليات التنفيذ: ضمان الأداء الأمثل من خلال تخزين نتائج التفاعل وإعادة استخدامها بذكاء. * أدوات التعاون والتحسين: بدءًا من مشاركة المقاطع السريعة وحتى مراقبة الأداء، لدينا مطورون مشمولون.
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصممة بشكل احترافي، وجرب أداة إنشاء تطبيقات nandbox مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا، كل ذلك دون إنفاق دولار واحد على التطوير أو الحاجة إلى أي خبرة سابقة في البرمجة.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية وشبكة الإنشاء الخبراء، يمكن للفرق إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة تجمع البيانات وتديرها، وتقوم بأتمتة العمليات ونقل سير العمل عبر الإنترنت. وهذا يوفر عليك الوقت حيث يمكن لمنشئي الأعمال إنشاء سير العمل وتعديله ويتم تمكينهم من حل التحديات الخاصة بهم. يساعد Knack في حل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الوظيفية مثل بوابات العملاء والبائعين، وتطبيقات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع المخصصة، وأنظمة إدارة التعلم (LMS)، وإدارة الفواتير والعقود، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وجدولة شركات الطيران، وأدلة الأعضاء وإدارة المتطوعين، وإدارة العقارات والمستأجرين. والرعاية الصحية (HIPAA)، وتطبيقات اتصالات الدولة والحكومات المحلية، والمزيد. يساعد Knack غير المبرمجين على إنشاء تطبيقات ويب جميلة تعتمد على البيانات بسهولة. يمكن استيراد البيانات من جداول البيانات وتحويلها إلى قاعدة بيانات على الإنترنت. يتم استخدام أدوات مثل البحث والنماذج والجداول لإنشاء تطبيقات الويب التي تعمل مع البيانات. نحن نقدم إصدارات خاصة للرعاية الصحية (HIPAA)، والحكومة (GovCloud)، والامتثال لـ SOC2. يمكن نشر التطبيقات على أي موقع والتكيف مع التصميم المحيط بها. يمكن نشر إصدارات متعددة على مواقع مختلفة ولجماهير مختلفة. يمكن للمطورين توسيع هذه التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات RESTful وCSS المخصصة ومعالجات الأحداث JS.
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Andromo
andromo.com
Andromo هي شركة لها تاريخ يزيد عن 10 سنوات، وهي الأولى في العالم في مجال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على الرفرفة. تسمح لك تقنية Flutter- بإضافة أي وظيفة تقريبًا إلى النظام الأساسي بسرعة، مما يجعل فرص التطوير غير محدودة تقريبًا. بفضل مرونة النظام الأساسي، أنشأنا أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول مع أكبر عدد من الخيارات لتحقيق الدخل من المحتوى ضمن تطبيقات iOS وAndroid الأصلية في السوق. قم بإنشاء تطبيقات جوال لتحقيق الدخل وإنشاء تطبيق جوال لنفسك دون معرفة البرمجة. هل أنت مدون، موسيقي، مصمم، مصور، ولكنك لا تعرف كيفية البرمجة؟ لا مشكلة! اقتل عصفورين بحجر واحد: قم بلف المحتوى المفضل لديك في التطبيق واحصل على قناة مستخدم إضافية؛ استثمر المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات تحقيق الدخل من Andromo. هل تريد إنشاء شركة ناشئة وترغب في إنشاء MVP سريعًا لاختبار فكرتك بسرعة وبتكلفة زهيدة وكفاءة؟ استخدم أندرومو. إذا كنت مطورًا وتحتاج إلى إنشاء تطبيق جوال جيد لأفكارك/أهدافك بسرعة، فمرحبًا بك في Andromo! مالك شركة صغيرة يريد إنشاء تطبيق خفيف لعملائك بسرعة ودون الانغماس في العلوم - افعل ذلك معنا! - ما مقدار الدراسة التي يستغرقها إنشاء تطبيق على Andromo؟ - شاهد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 7 دقائق بعنوان "كيفية إنشاء تطبيق بسرعة" ويمكنك بالفعل إنشاء التطبيق. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU هل تريد معرفة كيفية إعداد الإعلانات في أحد التطبيقات وإضافة تطبيق إلى متجر التطبيقات والترويج له؟ لدينا دروس فيديو صغيرة لكل موضوع من هذه المواضيع ستساعدك في العثور بسرعة على إجابات لهذه الأسئلة. أكاديمية أندرومو - قسم في الموقع يمكنك من خلاله التعرف على كيفية إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والترويج لها وتحقيق الدخل منها. الأوصاف النصية تصاحب مقاطع الفيديو الصغيرة. للراحة، يتم تقسيم المادة إلى مستويات: مبتدئ، ومحترف، ومتقدم. بداية سهلة - هذه مجموعة من قوالب التطبيقات لـ 11 موضوعًا شائعًا في قسم تطبيقات المحتوى، وثلاثة خيارات في كل منها، وقوالب التجارة الإلكترونية لأصحاب متاجر Shopify. نحن نضيف جديدة في كل وقت! القالب عبارة عن تطبيق جوال جاهز. اختر المحتوى الذي يعجبك، وأضفه إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، واستبدل المحتوى بالمحتوى الخاص بك وانقر فوق "إنشاء!"، وقد يستغرق الأمر أقل من 7 دقائق. - ما هو تحقيق الدخل من تطبيقات الهاتف المحمول؟ - لنفترض أنك تحب الموسيقى. أنشئ تطبيقًا يحتوي على نغمات رنين أو مساراتك وقم بإعداد ميزة تحقيق الدخل. عندما يتصفح المستخدمون الأصوات في تطبيقك، فإنهم يشاهدون الإعلانات - وهذا هو تحقيق الدخل. بالإضافة إلى مكونات الوصول المدفوعة للمحتوى الحصري. يستمتع المستخدمون بالمحتوى الخاص بك. يمكنك كسب تجربة Andromo والانضمام إلى رحلتنا المذهلة!
Quickbase
quickbase.com
الأفكار الكبيرة ليست سهلة التنفيذ. لذلك نحن هنا لمساعدتك في التعامل مع أي مشروع، مهما كان معقدًا. نحن قاعدة سريعة. يساعد Quickbase العملاء على رؤية المشاريع المعقدة والاتصال بها والتحكم فيها والتي تعيد تشكيل عالمنا. سواء كان الأمر يتعلق برفع ناطحة سحاب أو تنسيق عمليات طرح اللقاحات، تتيح منصة البرامج بدون تعليمات برمجية لمستخدمي الأعمال تخصيص حلول تناسب طريقة عملهم - باستخدام المعلومات من مختلف الأنظمة الموجودة لديهم بالفعل.
Retool
retool.com
إعادة التوجيه هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. اسحب اللبنات الأساسية الخاصة بنا وتوصيلها بقواعد البيانات وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة ، على الفور. يتصل بـ Postgres و REST APIs و GraphQL و Firebase و Google Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين ، للمطورين. موثوق بها من قبل الشركات الناشئة والثروة 500s. اشترك مجانًا.
OutSystems
outsystems.com
تقوم OutSystems بإنشاء منصات تطوير أصلية سحابية ومنخفضة الأداء وعالية الأداء للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على نطاق عالمي. رسميًا المنصة الأولى في العالم لابتكار البرمجيات بدون أي تنازلات. دعنا نذهب.
Appwrite
appwrite.io
أنشئ الواجهة الخلفية بالكامل في غضون دقائق باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية باستخدام أطر العمل واللغات التي تحبها. تتيح لك منصة Appwrite السحابية الخلفية التركيز على التصميم والابتكار بدلاً من المهام الخلفية المملة والمتكررة. توفر لك المنتجات Appwrite Cloud ما يلي: - المصادقة: أكثر من 30 طريقة لتسجيل الدخول، ودعم الفرق والأدوار وتسميات المستخدم - قواعد البيانات: عدم الإيقاف المؤقت مطلقًا، والتخزين المؤقت السريع في الذاكرة، ونماذج الأذونات المتقدمة، ودعم العلاقات - التخزين: تشفير الملفات في حالة الراحة و النقل، وقدرات تحويل الصور المضمنة، والضغط المتقدم مع دعم WebP/Brotli - الوظائف: النشر التلقائي من GitHub - المراسلة: دعم الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والإشعارات - في الوقت الفعلي: اشتراكات غير محدودة من خلال الاستفادة من ميزات Appwrites، يمكنك توفير الوقت والتأكد من أن منتجاتك مستقرة وآمنة للمستخدمين النهائيين. مع Appwrite، أنت تمتلك دائمًا بياناتك، لذلك لا داعي للخوف أبدًا من تقييد البائع.
Chatroll
chatroll.com
يوفر Chatwing حلولاً لتضمين الدردشة على موقع الويب والمدونة والتطبيق والأنظمة الأساسية وأي صفحة ويب.
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفات والموجزات على تمكين فرق التطوير من زيادة الوظائف وتوصيل المستخدمين مع التركيز على منتجك الأساسي. تشتمل جميع ميزات Weavy على عمليات تكامل مع أدوات الجهات الخارجية التي يعرفها المستخدمون بالفعل: إضافة إمكانات لعقد مؤتمرات الفيديو Zoom وTeams، ومشاركة ملفات Google Drive، وOneDrive، وDropbox، أو Box، ومزامنة المستندات، وتعيين الإصدارات سياقيًا داخل تطبيقك. يسمح Weavy لمطوري التطبيقات بإضافة الميزات التي يحتاجها المستخدمون بسرعة ليكونوا منتجين وتفاعليين مباشرة داخل تطبيقاتهم. من خلال مجموعات API وSDK وUI، يمكنك نشر ميزات الدردشة والموجزات والملفات في غضون أيام، وليس أشهر، وبجزء بسيط من تكلفة الإنشاء داخل الشركة. ركز على منتجك الأساسي مع إضافة وظائف تعمل على تحسين تجربة المستخدم لديك وزيادة مشاركة المستخدم واعتماده على تطبيقك.
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وتقني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com، وتابعنا على LinkedIn وYouTube وTwitter وFacebook وInstagram.
Workhall
workhall.com
Workhall عبارة عن منصة متطورة لدعم عمليات الأعمال (BOS) مصممة لتبسيط وتبسيط عمليات أنشطة عملك. سواء كنت تشغل منصبًا تنفيذيًا، أو تدير قسمًا، أو تقود فريقًا، أو تساهم بشكل فردي، فإن Workhall يمكّنك من خلال واجهة بديهية لإنشاء التطبيقات دون عناء، والوصول إلى بيانات المؤسسة في الوقت الفعلي، وتفويض المهام، وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، ابحث عن رؤى حول جوانب مختلفة من عملك. يتم تحقيق كل هذا من خلال مطالبات اللغة الطبيعية ونهج سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية، مما يزيل التعقيدات. من خلال الاستفادة من قوة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية القائمة على الخدمات الصغيرة، ومستودع المكونات الوظيفية القابلة لإعادة الاستخدام، يقف Workhall كمنصة برمجية آمنة وقابلة للتطوير ومرتكزة على المستخدم ومخصصة لدعم وتعزيز عمليات عملك. فهو لا يعمل على تحسين استثماراتك الحالية فحسب، بل يمكّنك أيضًا من قيادة التحسين المستمر في جميع أنحاء مؤسستك.
Genezio
genezio.com
النظام الأساسي السحابي الأصلي من الجيل التالي مصمم لتزويدك بإمكانات شاملة لبناء ونشر التطبيقات القابلة للتطوير. Genezio Toolchain: 1.genezio.rpc أنشئ التطبيقات بشكل أسرع باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على الكتابة بأي لغة. تعني واجهات برمجة تطبيقات Typesafe تمرير معلمات أقل عرضة للخطأ من واجهات برمجة تطبيقات REST ونموذجًا أكثر طبيعية في تصميم برامج doftware. إنه مثل tRPC ولكن لأي لغة خلفية لأي لغة أمامية. يدعم الآن Javasript/Typescript، مع دعم DART/Flutter وKotlin وSwift وGO وPython وغيرها قريبًا. 2. genezio.backend الواجهة الخلفية الكاملة كخدمة تحتوي على: - مصادقة المستخدم: مصادقة مستخدم مبتكرة تدعم أساليب البريد الإلكتروني/كلمة المرور وGoogle وGitHub. - دعم قاعدة البيانات: التعامل مع قاعدة البيانات المتكاملة مع خيارات مثل Redis أو Postgres من خلال الشركاء، أو الاتصال بقاعدة البيانات الخاصة بك. - واجهة تشبه ساعي البريد: اختبر الواجهة الخلفية لديك بسهولة من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. - الوقت الفعلي (قريبًا): سندعم الخوادم طويلة التشغيل من خلال genezio.deploy على AWS وسنوفر اتصالًا في الوقت الفعلي بين الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية. 3. نشر Genezio.serverless Zero DevOps بأمر واحد - النشر إلى AWS Lambda، والتوسع تلقائيًا، وقريبًا دعم الخوادم طويلة الأمد. سهولة النشر على AWS Cloud Front مع خطط التكامل لـ Netlify وVercel. 4. genezio.cloud هذه سحابة قائمة على أساس أحادي النواة قيد التنفيذ والتي ستوفر بدايات باردة ودافئة أفضل بتكلفة أقل. انضم إلى جينيزيو، حيث تحدد السرعة والمرونة والملكية المعيار الجديد للتطوير الكامل.
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الوكالات الرقمية 8base لتسليم مشاريع العملاء بشكل أسرع مع زيادة هوامشها وتقليل اعتمادها على مواهب تطوير البرمجيات النادرة والمكلفة. 8base عبارة عن إطار عمل لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم وقابل للتكوين ويتم استضافته على AWS ويكشف عن أقوى لغة استعلام قائمة على GraphQL في العالم لواجهات برمجة التطبيقات؛ وعلى عكس المنصات الأخرى، تم بناء 8base من الألف إلى الياء لاستخدام المعايير والتقنيات المقبولة على نطاق واسع والتي تجذب المطورين الرئيسيين وتضمن إمكانية نقل الملكية الفكرية للمبدع إلى منصات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تقدم 8base ما يلي: 1) أدوات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الواجهات الخلفية للبرامج وواجهات برمجة التطبيقات؛ 2) البنية التحتية للحوسبة والتخزين بدون خادم لتشغيل التطبيقات المبنية باستخدام أدوات 8base؛ 3) أدوات تطوير الواجهة الأمامية المرئية؛ 4) خدمات التصميم والتطوير عبر شبكة شريكة لمساعدة العملاء في بناء التطبيقات باستخدام 8base. تم طرح 8base تجاريًا لأول مرة في عام 2019. واليوم، يعتمد آلاف العملاء، بما في ذلك العديد من شركات SaaS متعددة المستأجرين والشركات الناشئة في السوق، ووكالات تطوير البرمجيات المخصصة والاستشارات، والمنظمات الأكبر مثل IBM Global Services/NATO وجامعة فلوريدا الدولية، على 8base.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps عبارة عن نظام أساسي متكامل لإنشاء تطبيقات مخصصة من الدرجة الصناعية تستخدمها فرق الخطوط الأمامية على سطح المكتب والهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت. توفر JourneyApps بيئة تطوير متكاملة (IDE) على الويب (OXIDE) لا مثيل لها، ووقت تشغيل للتطبيق، وواجهة خلفية سحابية مدمجة مع محرك حوسبة بدون خادم. تتضمن الميزات إمكانيات من الدرجة الصناعية، مثل PowerSync للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت.
UI Bakery
uibakery.io
ما هو UI Bakery وما الذي يمكن استخدامه؟ UI Bakery عبارة عن أداة إنشاء واجهة مستخدم سهلة الفهم تتيح لك إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات أعمال. فهو يوفر لك مجموعة من القوالب الجاهزة والأدوات المحددة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم الأخرى التي يمكنك استخدامها عند إنشاء تطبيقك. مع ضمان اتصال البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، يمكنك ربط الواجهة الأمامية التي تقوم بإنشائها في UI Bakery بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية. كما يتعامل UI Bakery مع كل ما يتعلق بمكتبات واجهة المستخدم، وتكوين عناصر التحكم في الوصول، وتحديثات وحدات NPM، لذلك لا داعي للقلق بشأن ذلك.
Servoy
servoy.com
نظام أساسي للتطوير السريع للتطبيقات يستخدمه بائعو البرامج المستقلون والشركات لتحديث وبناء ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة عبر الأنظمة الأساسية. من خلال تزويد عملائنا بـ "المكدس"، يمكنهم التركيز على الأجزاء التي يضيفون فيها قيمة حقيقية - تجربة المستخدم ومنطق الأعمال والمستخدمين النهائيين.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة يمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات دون أي معرفة بالبرمجة. سواء كنت منسق الأحداث الذي يبحث عن طريقة لإشراك الضيوف في مؤتمرك القادم، أو مدربًا يريد اختبار فهم الموظفين للمحتوى من خلال اختبار، يمكنك إنشاء تطبيق مذهل وفعال وقوي في Fliplet بدون أي ترميز. تحظى المنصة بثقة أكثر من 100 مؤسسة والعديد من الشركات الصغيرة كعملاء. باستخدام Fliplet، يمكن للمستخدمين إنشاء أي شيء يريدونه من الصفر، لكن النظام الأساسي يوفر أيضًا أكثر من 15 قالبًا مختلفًا تم إنشاؤه مسبقًا لحالات الاستخدام التالية: - التعلم - الدليل - التسويق - الابتكار/إدارة الأفكار - سير عمل الموافقة - تطبيق البوابة - تمكين المبيعات - الاتصالات - التقاط البيانات - إدارة الطوارئ - الأحداث - متعدد اللغات - الإدارة عن بعد وإدارة المكاتب - إدارة المهام - تطبيق إعداد التقارير - حل فارغ للبناء من الصفر
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks عبارة عن منصة قوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يتم استخدامه من قبل مؤسسات المؤسسات لأتمتة العمليات التجارية المهمة باستخدام تطبيقات جميلة يتم إصدارها بسرعة البرق. بفضل واجهة السحب والإفلات المرئية، يمكن للمطورين المواطنين استخدام Betty Blocks كمنصة بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات متقدمة تحت إدارة تكنولوجيا المعلومات. يمكن للمطورين ذوي الخبرة استخدام وظائف التعليمات البرمجية المنخفضة للبناء بشكل أسرع، ويمكنهم التوسع على أي مستوى باستخدام التعليمات البرمجية كما هو مطلوب. تقدم منصة Betty Blocks حلولاً لا حدود لها. من القوالب المعدة مسبقًا إلى التطبيقات المخصصة، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! باستخدام حالات الاستخدام مثل مولدات العقود واتفاقية عدم الإفشاء، يمكنك بسهولة دمج قوالب المستندات وتحديد المتغيرات التي تحتاجها لتخصيص مستنداتك. يضمن تكاملنا الأفضل في فئته مع iManage وThompson Reuters HighQ على سبيل المثال، أن نظامنا الأساسي يتناسب تمامًا مع مشهد تكنولوجيا المعلومات لديك. مع Betty Blocks، يمكنك تقليل دورة حياة التطوير الخاصة بك من أشهر إلى أسابيع أو حتى أيام!
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب مذهلة وشاملة لتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو التطبيقات لقيادة تجارب العملاء ذات المستوى العالمي. يمكنك أن تثق بأن لدينا كل ما تحتاجه لإطلاق تطبيق جوال ناجح والحفاظ عليه. استفد من الدعم المستمر الذي يقدمه فريقنا الفني والخبراء حتى لا تقلق أبدًا بشأن التغييرات المستقبلية في نظام التشغيل أو الجهاز، أو النشر في متجر التطبيقات، أو المراقبة، أو الأمان. دعنا نتعامل مع التفاصيل الفنية حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. هذا هو راحة البال على مستوى المؤسسة.
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العملاء المختلفين؛ الاستوديو والتضمين. Unlayer Studio: أداة إنشاء البريد الإلكتروني بدون تعليمات برمجية والتي تنشئ رسائل بريد إلكتروني مذهلة في دقائق. إن محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام والمعرض الذي يضم أكثر من 1000 قالب بريد إلكتروني بتنسيق HTML يجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمرًا في غاية السهولة. والكرز على القمة؟ يمكن تصدير جميع رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة إلى 11 من مقدمي خدمات البريد الإلكتروني، بما في ذلك Mailchimp وHubSpot وCampaign Monitor. Unlayer Embed: أداة إنشاء صفحات مقصودة وبريد إلكتروني منخفضة التعليمات البرمجية وتستغرق أقل من 5 دقائق لتضمينها في تطبيقك. ومن خلال التكامل السهل مع المطورين والميزات المتقدمة والوثائق الشاملة، يمكن استخدامه داخل الشركة أو تقديمه لعملائك. ميزة الأضواء لدينا؟ يمكنك إنشاء أي أداة تريدها داخل المحرر. تأسست Unlayer في عام 2016 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من Y-Combinator.
Back4App
back4app.com
Back4app عبارة عن واجهة خلفية ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات حديثة. فهو يعمل على تسريع تطوير الواجهة الخلفية، وتحسين إنتاجية التطوير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتوسيع نطاق التطبيقات دون إدارة البنية التحتية.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة على مستوى المؤسسات بسرعة. تستخدم آلاف المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، Superblocks لتبسيط دعم العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تعمل Superblocks على تسريع عملية التطوير من خلال الكشف عن وحدات البناء القوية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المضمن بعمق في كل مكان؛ في غضون دقائق، يمكن للمطورين إنشاء تخطيط تطبيقاتهم عبر واجهة مستخدم السحب والإفلات، والتكامل مع أي قاعدة بيانات أو واجهة برمجة تطبيقات، وتكوين الأذونات، ونشر تطبيقاتهم في مرحلة الإنتاج. كل شيء في Superblocks مرن وقابل للتوسيع، مع مكتبة واسعة من المكونات والمكونات الإضافية المعدة مسبقًا والتي يمكن توسيعها باستخدام Javascript أو Python لتناسب حالة الاستخدام الفريدة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن Superblocks هو الذكاء الاصطناعي أولاً، لذا يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء التطوير باستخدام Superblocks Copilot، وإثراء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي، وكشف قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة للمستخدمين النهائيين. تم تصميم Superblocks للمؤسسات، مع أداء متميز للتطبيقات على نطاق واسع، وتسجيل تدقيق قوي، ودعم عناصر التحكم في الوصول المعقدة، ونهج مبتكر قائم على الوكيل لعمليات النشر داخل المؤسسة.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Quixy
quixy.com
Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز الكفاءة والشفافية والإنتاجية على مستوى المؤسسة.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكانيات لا حصر لها.
Mendix
mendix.com
تعد Mendix، إحدى الشركات التابعة لشركة Siemens، المنصة الوحيدة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة المصممة لمعالجة التعقيد الكامل لتحديات تطوير برمجيات المؤسسات. يؤدي نشر الحلول النقطية لمشاكل الأقسام إلى حل الأمور على المستوى الجزئي، ولكن إذا كنت ترغب في إحداث تأثير كبير على عملك، فأنت بحاجة إلى التوسع بشكل أكبر وبناء محافظ استثمارية قوية تحرك الأمور بشكل مستدام واستراتيجي. مع Mendix، يمكن للمؤسسات اتخاذ مبادرات تحويلية أكثر تعقيدًا من خلال إشراك الجميع في التقاط المتطلبات وتشكيل الأفكار وتضمين تقييم القيمة طوال دورة حياة مجموعة البرامج. التركيز على المشكلات الصحيحة مع الاعتماد على الحوكمة والرقابة لتجنب المخاطر غير الضرورية. حشد مؤسستك. بناء عضلة الاستعداد للتغيير. وعندما تفشل الفكرة الكبيرة التالية، قم بتحويلها إلى نتيجة بشكل أسرع. تستخدم أكثر من 4000 منظمة في 46 دولة منصة Mendix منخفضة الكود. قام مجتمع نشط يضم أكثر من 300000 عضو بإنشاء أكثر من 950000 طلب - وما زال العدد في ازدياد.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تجعل مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات أقرب إلى تبسيط إدارة العمل وتسريع التحول الرقمي بشكل كبير. إنها المنصة الوحيدة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة المصممة لعدة أشخاص ولديها المزيج الصحيح من الميزات البسيطة والقوية. يقوم مالكو العمليات بإنشاء مسارات عمل بدون تعليمات برمجية. يقوم المبرمجون بإنشاء تطبيقات باستخدام أدوات ذات تعليمات برمجية منخفضة. وتحكم تكنولوجيا المعلومات النظام الأساسي بأكمله. مع المزيد من الأدوار المتعاونة في التطوير، يمكن بناء التطبيقات في أسابيع. يمكنك إنشاء حلول متنوعة على Kissflow - بدءًا من التطبيقات المخصصة متعددة الوظائف ووصولاً إلى العمليات الآلية التي تركز على الإنسان وتتبع المشكلات وإدارة المشاريع. يستخدم آلاف العملاء Kissflow في 160 دولة.
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على خبرة Jitterbit العميقة الجذور، والتكنولوجيا الحائزة على جوائز، وشبكة الشركاء الواسعة لمساعدتها على توفير الوقت والمال، وإزالة الاحتكاك، وتخفيف المخاطر، دون المساس بتجربة المستخدم. وبالتعاون مع Jitterbit، يمكن للشركات تحويل عملياتها وتأمينها للمستقبل، مع خلق أشخاص أكثر سعادة وإنتاجية.
Ionic
ionic.io
طريقة جديدة للبناء والشحن للجوال. تعمل Ionic على تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتقديمها. بدءًا من مجموعة SDK المحمولة الشهيرة مفتوحة المصدر وحتى حلول CI/CD المتنقلة الرائدة في الصناعة وحلول الواجهة الأمامية الصغيرة، تساعدك Ionic على تلبية الطلب على الأجهزة المحمولة عبر أعمالك.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ، عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، من شركة Deltecs InfoTech Pvt. المحدودة، مومباي، الهند التي تساعد على بناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال. يوفر النظام الأساسي مخرجات متعددة الخبرات (الجوال والويب) مع أدوات إنشاء مرئية وقاعدة بيانات عبر الإنترنت ومحرري الأكواد والقوالب المعدة مسبقًا وسير العمل القابل للتكوين ومنشئ الأتمتة والموصلات الجاهزة والتحليلات والمزيد. فهو يسمح لمديري المنتجات وفرق تكنولوجيا المعلومات وقادة التطبيقات والمطورين المواطنين ببناء التطبيقات على أعلى مصادر البيانات. الأدوات الداخلية مثل إدارة المشاريع، وإدارة الوقت، وبوابة الوظائف الداخلية، ومركز التطوير والتدريب؛ أتمتة العمليات التجارية مثل الموافقات والسداد ومراجعة الأداء ونظام التقييم؛ تطبيقات جمع البيانات مثل التقاط الطلبات وإصدار شهادات المتجر؛ تعد لوحات المعلومات مثل لوحة صدارة المبيعات من بين حالات استخدام التطبيقات الشائعة المبنية على النظام الأساسي. أعلنت DronaHQ عن إطلاق أداة إنشاء سير العمل المحسنة.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
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