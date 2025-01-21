منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - صربيا

Andromo

andromo.com

Andromo هي شركة لها تاريخ يزيد عن 10 سنوات، وهي الأولى في العالم في مجال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على الرفرفة. تسمح لك تقنية Flutter- بإضافة أي وظيفة تقريبًا إلى النظام الأساسي بسرعة، مما يجعل فرص التطوير غير محدودة تقريبًا. بفضل مرونة النظام الأساسي، أنشأنا أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول مع أكبر عدد من الخيارات لتحقيق الدخل من المحتوى ضمن تطبيقات iOS وAndroid الأصلية في السوق. قم بإنشاء تطبيقات جوال لتحقيق الدخل وإنشاء تطبيق جوال لنفسك دون معرفة البرمجة. هل أنت مدون، موسيقي، مصمم، مصور، ولكنك لا تعرف كيفية البرمجة؟ لا مشكلة! اقتل عصفورين بحجر واحد: قم بلف المحتوى المفضل لديك في التطبيق واحصل على قناة مستخدم إضافية؛ استثمر المحتوى الخاص بك باستخدام أدوات تحقيق الدخل من Andromo. هل تريد إنشاء شركة ناشئة وترغب في إنشاء MVP سريعًا لاختبار فكرتك بسرعة وبتكلفة زهيدة وكفاءة؟ استخدم أندرومو. إذا كنت مطورًا وتحتاج إلى إنشاء تطبيق جوال جيد لأفكارك/أهدافك بسرعة، فمرحبًا بك في Andromo! مالك شركة صغيرة يريد إنشاء تطبيق خفيف لعملائك بسرعة ودون الانغماس في العلوم - افعل ذلك معنا! - ما مقدار الدراسة التي يستغرقها إنشاء تطبيق على Andromo؟ - شاهد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 7 دقائق بعنوان "كيفية إنشاء تطبيق بسرعة" ويمكنك بالفعل إنشاء التطبيق. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU هل تريد معرفة كيفية إعداد الإعلانات في أحد التطبيقات وإضافة تطبيق إلى متجر التطبيقات والترويج له؟ لدينا دروس فيديو صغيرة لكل موضوع من هذه المواضيع ستساعدك في العثور بسرعة على إجابات لهذه الأسئلة. أكاديمية أندرومو - قسم في الموقع يمكنك من خلاله التعرف على كيفية إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والترويج لها وتحقيق الدخل منها. الأوصاف النصية تصاحب مقاطع الفيديو الصغيرة. للراحة، يتم تقسيم المادة إلى مستويات: مبتدئ، ومحترف، ومتقدم. بداية سهلة - هذه مجموعة من قوالب التطبيقات لـ 11 موضوعًا شائعًا في قسم تطبيقات المحتوى، وثلاثة خيارات في كل منها، وقوالب التجارة الإلكترونية لأصحاب متاجر Shopify. نحن نضيف جديدة في كل وقت! القالب عبارة عن تطبيق جوال جاهز. اختر المحتوى الذي يعجبك، وأضفه إلى لوحة المعلومات الخاصة بك، واستبدل المحتوى بالمحتوى الخاص بك وانقر فوق "إنشاء!"، وقد يستغرق الأمر أقل من 7 دقائق. - ما هو تحقيق الدخل من تطبيقات الهاتف المحمول؟ - لنفترض أنك تحب الموسيقى. أنشئ تطبيقًا يحتوي على نغمات رنين أو مساراتك وقم بإعداد ميزة تحقيق الدخل. عندما يتصفح المستخدمون الأصوات في تطبيقك، فإنهم يشاهدون الإعلانات - وهذا هو تحقيق الدخل. بالإضافة إلى مكونات الوصول المدفوعة للمحتوى الحصري. يستمتع المستخدمون بالمحتوى الخاص بك. يمكنك كسب تجربة Andromo والانضمام إلى رحلتنا المذهلة!