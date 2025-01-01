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منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوي
توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.
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Firebase
firebase.google.com
اكتشف Firebase، النظام الأساسي لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب من Google والذي يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات وألعاب سيحبها المستخدمون. Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذ...
Retool
retool.com
Retool هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. قم بسحب وإسقاط العناصر الأساسية لدينا وربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة على الفور. يتصل بـ Postgres وREST APIs وGraphQL وFirebase وGoogle Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين، للمطورين. موثوق به من قبل الش...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager ...
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
Draftbit
draftbit.com
تخلص من النماذج الأولية. أنشئ تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بشكل مرئي — كل ذلك من متصفحك. ضع الشاشات بسهولة. مع Draftbit، أصبح إنشاء شاشاتك أمرًا في غاية السهولة. ما عليك سوى الإشارة والنقر لإضافة عناصر، والسحب والإفلات لتنظيم كل شيء. لست متأكدا من أين تبدأ؟ لقد أنشأنا بعض الأمثلة المفيدة على الشاش...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكان...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في م...
Kissflow
kissflow.com
Kissflow عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تجعل مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات أقرب إلى تبسيط إدارة العمل وتسريع التحول الرقمي بشكل كبير. إنها المنصة الوحيدة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة المصممة لعدة أشخاص ولديها المزيج الصحيح من الميزات البسيطة والقوية. يق...
Quickbase
quickbase.com
الأفكار الكبيرة ليست سهلة التنفيذ. لذلك نحن هنا لمساعدتك في التعامل مع أي مشروع، مهما كان معقدًا. نحن قاعدة سريعة. يساعد Quickbase العملاء على رؤية المشاريع المعقدة والاتصال بها والتحكم فيها والتي تعيد تشكيل عالمنا. سواء كان الأمر يتعلق برفع ناطحة سحاب أو تنسيق عمليات طرح اللقاحات، تتيح منصة البرامج...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء تطبيقات جوال iOS وAndroid ذات مستوى احترافي. تتيح لك منصة DIY الفريدة من نوعها تخصيص كل جانب من جوانب تطبيقك دون كتابة أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى السحب والإفلات في طريقك من خلال إنشاء تطبيق من البداية، أو تخصيص أحد القوالب المعدة مسبقًا. لديك سيطرة كامل...
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة. يوفر النظام الأساسي الشامل كل ما تحتاجه لتحويل العمليات التجارية وسير العمل رقميًا. وهي تشتمل على قاعدة بيانات سحابية متكاملة، ومنشئ تطبيقات مرئية، وأمان على مستوى المؤسسا...
Mendix
mendix.com
تعد Mendix، إحدى الشركات التابعة لشركة Siemens، المنصة الوحيدة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة المصممة لمعالجة التعقيد الكامل لتحديات تطوير برمجيات المؤسسات. يؤدي نشر الحلول النقطية لمشاكل الأقسام إلى حل الأمور على المستوى الجزئي، ولكن إذا كنت ترغب في إحداث تأثير كبير على عملك، فأنت بحاجة إلى التوسع...
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات...
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصم...
UI Bakery
uibakery.io
ما هو UI Bakery وما الذي يمكن استخدامه؟ UI Bakery عبارة عن أداة إنشاء واجهة مستخدم سهلة الفهم تتيح لك إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات أعمال. فهو يوفر لك مجموعة من القوالب الجاهزة والأدوات المحددة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم الأخرى التي يمكنك استخدامها عند إنشاء تطبيقك. مع ضمان اتصال البيانات وتكامل وا...
Back4App
back4app.com
Back4app عبارة عن واجهة خلفية ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات حديثة. فهو يعمل على تسريع تطوير الواجهة الخلفية، وتحسين إنتاجية التطوير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتوسيع نطاق التطبيقات دون إدارة البنية التحتية.
OutSystems
outsystems.com
تقوم OutSystems بإنشاء منصات تطوير أصلية سحابية ومنخفضة الأداء وعالية الأداء للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على نطاق عالمي. رسميًا المنصة الأولى في العالم لابتكار البرمجيات بدون أي تنازلات. دعنا نذهب.
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العم...
Ionic
ionic.io
طريقة جديدة للبناء والشحن للجوال. تعمل Ionic على تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتقديمها. بدءًا من مجموعة SDK المحمولة الشهيرة مفتوحة المصدر وحتى حلول CI/CD المتنقلة الرائدة في الصناعة وحلول الواجهة الأمامية الصغيرة، تساعدك Ionic على تلبية الطلب على الأجهزة المحمولة عبر أ...
Andromo
andromo.com
Andromo هي شركة لها تاريخ يزيد عن 10 سنوات، وهي الأولى في العالم في مجال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على الرفرفة. تسمح لك تقنية Flutter- بإضافة أي وظيفة تقريبًا إلى النظام الأساسي بسرعة، مما يجعل فرص التطوير غير محدودة تقريبًا. بفضل مرونة النظام الأساسي، أنشأنا أداة إنشاء تطبيقات الهاتف ا...
Tadabase
tadabase.io
Tadabase هو منشئ تطبيقات قواعد البيانات الذي يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء برامج أعمال مخصصة بسرعة وسهولة ودون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إنه يمكّن الفرق وأولئك الأقرب إلى البيانات من حل تحديات أعمالهم بسرعة باستخدام برامج مخصصة مصممة خصيصًا للعمليات الدقيقة وسير العمل التشغيلي. Tadabase ه...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ، عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، من شركة Deltecs InfoTech Pvt. المحدودة، مومباي، الهند التي تساعد على بناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال. يوفر النظام الأساسي مخرجات متعددة الخبرات (الجوال والويب) مع أدوات إنشاء مرئية وقاعدة بيانات عبر الإنترنت ومحرري الأكو...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks عبارة عن منصة قوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يتم استخدامه من قبل مؤسسات المؤسسات لأتمتة العمليات التجارية المهمة باستخدام تطبيقات جميلة يتم إصدارها بسرعة البرق. بفضل واجهة السحب والإفلات المرئية، يمكن للمطورين المواطنين استخدام Betty Blocks كمنصة بدون تعليمات...
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مج...
Chatroll
chatroll.com
يوفر Chatwing حلولاً لتضمين الدردشة على موقع الويب والمدونة والتطبيق والأنظمة الأساسية وأي صفحة ويب.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة على مستوى المؤسسات بسرعة. تستخدم آلاف المؤسسات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، Superblocks لتبسيط دعم العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تعمل Superblocks على تسريع عملية التطوير من خلال الكشف عن ...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة يمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات دون أي معرفة بالبرمجة. سواء كنت منسق الأحداث الذي يبحث عن طريقة لإشراك الضيوف في مؤتمرك القادم، أو مدربًا يريد اختبار فهم الموظفين للمحتوى من خلال اختبار، يمكنك إنشاء تطبيق مذهل وفعال وقوي في Fliplet ب...
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الو...
Quixy
quixy.com
Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز ال...
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ C...
Appwrite
appwrite.io
أنشئ الواجهة الخلفية بالكامل في غضون دقائق باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية باستخدام أطر العمل واللغات التي تحبها. تتيح لك منصة Appwrite السحابية الخلفية التركيز على التصميم والابتكار بدلاً من المهام الخلفية المملة والمتكررة. توفر لك المنتجات Appwrite Cloud ما يلي: - المصادقة: أكثر من 30 طري...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب مذهلة وشاملة لتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو التط...
Workhall
workhall.com
Workhall عبارة عن منصة متطورة لدعم عمليات الأعمال (BOS) مصممة لتبسيط وتبسيط عمليات أنشطة عملك. سواء كنت تشغل منصبًا تنفيذيًا، أو تدير قسمًا، أو تقود فريقًا، أو تساهم بشكل فردي، فإن Workhall يمكّنك من خلال واجهة بديهية لإنشاء التطبيقات دون عناء، والوصول إلى بيانات المؤسسة في الوقت الفعلي، وتفويض المه...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما ...
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في ج...
Genezio
genezio.com
النظام الأساسي السحابي الأصلي من الجيل التالي مصمم لتزويدك بإمكانات شاملة لبناء ونشر التطبيقات القابلة للتطوير. Genezio Toolchain: 1.genezio.rpc أنشئ التطبيقات بشكل أسرع باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على الكتابة بأي لغة. تعني واجهات برمجة تطبيقات Typesafe تمرير معلمات أقل عرضة للخطأ من واجه...
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps عبارة عن نظام أساسي متكامل لإنشاء تطبيقات مخصصة من الدرجة الصناعية تستخدمها فرق الخطوط الأمامية على سطح المكتب والهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت. توفر JourneyApps بيئة تطوير متكاملة (IDE) على الويب (OXIDE) لا مثيل لها، ووقت تشغيل للتطبيق، وواجه...
Servoy
servoy.com
نظام أساسي للتطوير السريع للتطبيقات يستخدمه بائعو البرامج المستقلون والشركات لتحديث وبناء ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة عبر الأنظمة الأساسية. من خلال تزويد عملائنا بـ "المكدس"، يمكنهم التركيز على الأجزاء التي يضيفون فيها قيمة حقيقية - تجربة المستخدم ومنطق الأعمال والمستخدمين النهائيين.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. م...
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفا...