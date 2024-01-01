منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تسعى إلى الحصول على تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.