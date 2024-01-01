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منصات تطوير التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
توفر منصات تطوير التطبيقات للمطورين بيئة موحدة مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات البرامج. في حين أن بعض المنصات تلبي أنواع التطبيقات المختلفة، مثل الأنظمة المحمولة والأنظمة المدمجة، فإن البعض الآخر يتخصص في حالة استخدام محددة. توفر الشركات التي تبحث عن تطبيقات برمجية هذه المنصات لمطوريها لكتابة التطبيقات وإدارتها ونشرها. عادة، تحدث هذه العملية داخل قسم التطوير أو قسم تكنولوجيا المعلومات ولكن يمكن أن تتم أيضًا عبر شركة صغيرة أو بشكل فردي. تشترك هذه المنصات في أوجه التشابه مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، ولكنها بشكل عام أكثر شمولاً، وتقدم مجموعة كاملة من أدوات التطوير.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.
Retool
retool.com
Retool هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. قم بسحب وإسقاط العناصر الأساسية لدينا وربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة على الفور. يتصل بـ Postgres وREST APIs وGraphQL وFirebase وGoogle Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين، للمطورين. موثوق به من قبل الشر...
BuildFire
buildfire.com
أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
UI Bakery
uibakery.io
ما هو UI Bakery وما الذي يمكن استخدامه؟ UI Bakery عبارة عن أداة إنشاء واجهة مستخدم سهلة الفهم تتيح لك إنشاء أدوات داخلية وتطبيقات أعمال. فهو يوفر لك مجموعة من القوالب الجاهزة والأدوات المحددة مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم الأخرى التي يمكنك استخدامها عند إنشاء تطبيقك. مع ضمان اتصال البيانات وتكامل وا...
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Draftbit
draftbit.com
يمكنك إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتخصيصها وتشغيلها، كل ذلك من متصفحك. تم تضمين كود المصدر.
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Mendix
mendix.com
Mendix هي أسرع وأسهل منصة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدمها الشركات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب على نطاق واسع. قم بالزيارة لمعرفة المزيد وتجربة المنصة مجانًا!
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Quickbase
quickbase.com
أطلق العنان لإبداع فرقك لتحسين أي عملية بسرعة. تعرف على سبب ثقة الآلاف من أفضل الشركات في العالم بـ Quickbase لربط بياناتهم وعملياتهم وأفرادهم. جربها مجانا!
Kissflow
kissflow.com
الأشخاص الأقرب إلى المشكلة يعرفون كيفية حلها بشكل أفضل. لذلك قمنا بتمكين قادة الأعمال من خلال Kissflow - منصة العمل الرقمية رقم 1، التي يستخدمها أكثر من 10000 عميل في 160 دولة. اجعل رحلة التحول الرقمي الخاصة بك ذكية وبسيطة!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر الشركات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات ...
OutSystems
outsystems.com
تقوم OutSystems بإنشاء منصات تطوير أصلية سحابية ومنخفضة الأداء وعالية الأداء للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على نطاق عالمي. رسميًا المنصة الأولى في العالم لابتكار البرمجيات بدون أي تنازلات. دعنا نذهب.
Ionic
ionic.io
طريقة جديدة للبناء والشحن للجوال. تعمل Ionic على تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتقديمها. بدءًا من مجموعة SDK المحمولة الشهيرة مفتوحة المصدر وحتى حلول CI/CD المتنقلة الرائدة في الصناعة وحلول الواجهة الأمامية الصغيرة، تساعدك Ionic على تلبية الطلب على الأجهزة المحمولة عبر أ...
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العم...
Tadabase
tadabase.io
منصة قاعدة البيانات المصممة لـ 99%، تعمل مثل 1%. يمكنك توفير آلاف الدولارات والساعات والقهوة باستخدام قاعدة بيانات مخصصة بدون تعليمات برمجية ستساعدك على توسيع نطاق أعمالك دون أي ضغوط.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ، عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، من شركة Deltecs InfoTech Pvt. المحدودة، مومباي، الهند التي تساعد على بناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال. يوفر النظام الأساسي مخرجات متعددة الخبرات (الجوال والويب) مع أدوات إنشاء مرئية وقاعدة بيانات عبر الإنترنت ومحرري الأكو...
Back4App
back4app.com
تخزين البيانات العلائقية والاستعلام عنها على السحابة. يمكنك الوصول إليها عبر GraphQL وREST من خلال واجهة خلفية مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير.
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مج...
Superblocks
superblocks.com
بناء أدوات داخلية قوية. يوفر المطورون 100 ساعة من العمل. الاستعلام عن أي مصدر بيانات. قم بتوصيل أي مكون من مكونات واجهة المستخدم. أتمتة أي سير عمل. جدولة أي وظيفة.
Quixy
quixy.com
Quixy عبارة عن منصة للتحول الرقمي بدون كود قائمة على السحابة لإدارة العمليات التجارية (BPM) وأتمتة سير العمل. يعمل Quixy على تمكين مستخدمي الأعمال الذين ليس لديهم مهارات برمجية من إنشاء تطبيقات غير محدودة على مستوى المؤسسات، باستخدام تصميم السحب والإفلات البسيط، بشكل أسرع بعشر مرات وبالتالي تعزيز ال...
Chatroll
chatroll.com
يوفر Chatwing حلولاً لتضمين الدردشة على موقع الويب والمدونة والتطبيق والأنظمة الأساسية وأي صفحة ويب.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks عبارة عن منصة قوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يتم استخدامه من قبل مؤسسات المؤسسات لأتمتة العمليات التجارية المهمة باستخدام تطبيقات جميلة يتم إصدارها بسرعة البرق. بفضل واجهة السحب والإفلات المرئية، يمكن للمطورين المواطنين استخدام Betty Blocks كمنصة بدون تعليمات...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب تطبيقات الهاتف المحمول المذهلة والمتكاملة بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو...
Workhall
workhall.com
Workhall عبارة عن منصة متطورة لدعم عمليات الأعمال (BOS) مصممة لتبسيط وتبسيط عمليات أنشطة عملك. سواء كنت تشغل منصبًا تنفيذيًا، أو تدير قسمًا، أو تقود فريقًا، أو تساهم بشكل فردي، فإن Workhall يمكّنك من خلال واجهة بديهية لإنشاء التطبيقات دون عناء، والوصول إلى بيانات المؤسسة في الوقت الفعلي، وتفويض المه...
Jitterbit
jitterbit.com
قم بتوصيل SaaS والتطبيقات المحلية والسحابية مع دمج الذكاء على الفور في أي عملية تجارية. تعرف على المزيد حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Jitterbit.
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps عبارة عن نظام أساسي متكامل لإنشاء تطبيقات مخصصة من الدرجة الصناعية تستخدمها فرق الخطوط الأمامية على سطح المكتب والهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت. توفر JourneyApps بيئة تطوير متكاملة (IDE) على الويب (OXIDE) لا مثيل لها، ووقت تشغيل للتطبيق، وواجه...
Appwrite
appwrite.io
أنشئ الواجهة الخلفية بالكامل في دقائق معدودة باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية باستخدام أطر العمل واللغات التي تحبها. تتيح لك منصة Appwrite السحابية الخلفية التركيز على التصميم والابتكار بدلاً من المهام الخلفية المملة والمتكررة. توفر لك المنتجات Appwrite Cloud ما يلي: - المصادقة: أكثر من 30 ط...
Andromo
andromo.com
Andromo هي شركة لها تاريخ يزيد عن 10 سنوات، وهي الأولى في العالم في مجال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة القائمة على الرفرفة. تسمح لك تقنية Flutter- بإضافة أي وظيفة تقريبًا إلى النظام الأساسي بسرعة، مما يجعل فرص التطوير غير محدودة تقريبًا. بفضل مرونة النظام الأساسي، أنشأنا أداة إنشاء تطبيقات الهاتف ا...
Servoy
servoy.com
نظام أساسي للتطوير السريع للتطبيقات يستخدمه بائعو البرامج المستقلون والشركات لتحديث وبناء ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة عبر الأنظمة الأساسية. من خلال تزويد عملائنا بـ "المكدس"، يمكنهم التركيز على الأجزاء التي يضيفون فيها قيمة حقيقية - تجربة المستخدم ومنطق الأعمال والمستخدمين النهائيين.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet هو منشئ تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة يمكّن أي شخص من إنشاء تطبيقات دون أي معرفة بالبرمجة. سواء كنت منسق الأحداث الذي يبحث عن طريقة لإشراك الضيوف في مؤتمرك القادم، أو مدربًا يريد اختبار فهم الموظفين للمحتوى من خلال اختبار، يمكنك إنشاء تطبيق مذهل وفعال وقوي في Fliplet ب...
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الو...
nandbox
nandbox.com
nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصم...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ...
Genezio
genezio.com
النظام الأساسي السحابي الأصلي من الجيل التالي مصمم لتزويدك بإمكانيات شاملة لبناء ونشر التطبيقات القابلة للتطوير. Genezio Toolchain: 1.genezio.rpc أنشئ التطبيقات بشكل أسرع باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الآمنة على الكتابة بأي لغة. تعني واجهات برمجة تطبيقات Typesafe تمرير معلمات أقل عرضة للخطأ من واج...
Weavy
weavy.com
اللبنات الأساسية للجيل القادم للمطورين. Weavy عبارة عن مجموعة أدوات كاملة للمطورين لإضافة ميزات التعاون والإنتاجية والمجتمع إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول بجزء بسيط من التكلفة والوقت. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) ومجموعات واجهة المستخدم الخاصة بنا للدردشة والملفا...
Pega
pega.com
تعمل تقنية Pega Sales Automation على تمكين فريق المبيعات لديك من البيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال الأتمتة الذكية واتخاذ القرارات والتحليلات التي تؤدي إلى المزيد من المبيعات.