أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية

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أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة تبسيط العمليات اليومية وإدارة معلومات الموظفين بكفاءة.
Teamtailor
teamtailor.com
تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
BrightMove
brightmove.com
BrightMove هو نظام تتبع المتقدمين يُبسط عملية التوظيف ويتميز بفحص المرشحين وسير العمل الآلي لمساعدة وكالات التوظيف.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي أداة تسهل الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالأفراد عبر الإنترنت، وتقدم بيانات دقيقة للباحثين ورجال الأعمال.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هو نظام تتبع للمتقدمين يسهل عملية التوظيف عبر أتمتة المهام، إدارة الطلبات، والتواصل مع المرشحين.
GoHire
gohire.io
GoHire هو منصة توظيف شاملة تساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف وتنظيم المرشحين والمقابلات بسهولة وفعالية.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder هو نظام سحابي لإدارة التوظيف يساعد الوكالات وفرق الموارد البشرية في تتبع المتقدمين ونشر الوظائف والتواصل مع المرشحين.
factoHR
factohr.com
factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يدير كافة جوانب دورة حياة الموظف من التوظيف إلى التقاعد.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين عملية التوظيف.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج تتبع مرشحين وCRM تجنيد يجمع بين ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني ودمج لوحات الوظائف لتسهيل عملية التوظيف.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.
Eddy
eddy.com
Eddy هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مصممة للشركات الصغيرة لتسهيل التوظيف وإدارة الموظفين والدفع.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
Teamable
teamable.com
Teamable هي منصة مبتكرة لإحالة الموظفين تساعد الشركات على استقطاب المواهب من خلال شبكات الموظفين، مع تسهيل عملية التوظيف وتحسين الجودة.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR هو برنامج توظيف يهدف إلى تبسيط عملية التوظيف للشركات من خلال أدوات لتحسين مصادر المرشحين والتعاون وتتبع الطلبات.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit هو نظام تتبع يقدم خدمات التوظيف مثل جدولة المقابلات وتحليل السير الذاتية، مما يسهل عملية اختيار المواهب.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
Talent Clue
talentclue.com
تطبيق Talent Clue هو برنامج توظيف متكامل يساعد في أتمتة عمليات الاختيار وإدارة عروض العمل وقاعدة بيانات المواهب.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Built for Teams
builtforteams.com
تطبيق مخصص للموارد البشرية يقدم أدوات سهلة وقوية للمساعدة في التخطيط، التوظيف، إدارة، والاحتفاظ بالقوى العاملة.
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