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أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Paycor
paycor.com
Paycor يمكّن القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد أن بيانات الموظف في مكان واحد ، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة معلومات. أتمتة العمل الشاق ، والتخفيف من مخاطر الامتثال ، ودفع الكفاءة ، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لعملك من خلال تحليلات قوية ورؤى.
ClearCompany
clearcompany.com
ساعدت منصة إدارة المواهب الشاملة من 3000 مؤسسة على توظيف الموظفين ، والتعرف عليها ، والاحتفاظ بها ، والاحتفاظ بها ، من خلال تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من مراحل رحلة الموظفين. يدمج ClearCompany أفضل الممارسات التي تعتمد على البيانات ، والمحتوى المستنيع للخبراء ، وأدوات البرمجيات المصممة لتوظيف الموظفين والتعرف عليه والاحتفاظ به ، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما يكون لدى الموارد البشرية الأدوات اللازمة للتخطيط بدقة ، وتنفيذ مبادرات الأشخاص بلا عيب ، وبناء الثقافة عمداً - هذه الأعمدة الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب. ClearCompany هي منصة لإدارة المواهب كاملة الطيف تساعد المؤسسات على تحقيق مهامها من خلال توحيد الأشخاص والمنصات والعمليات لزيادة مواهب الموظفين. يضع نهجها الفريد مهمة الشركة في مركز عمليات المواهب لكل عميل. بصفته مزود برامج الموارد البشرية الوحيد توحيد التوظيف ، والمنطقة ، وإدارة الأداء ، ومشاركة الموظفين ، يدعم منصة ClearCompany المؤسسات في جميع أنحاء دورة حياة الموظف بأكملها.
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
CVViZ
cvviz.com
CVViZ هو برنامج توظيف حديث يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع. لقد تم دمج CVViZ مع ما يقرب من 2000 لوحة عمل في جميع أنحاء العالم. يقترح محرك التوصيات الخاص بنا أفضل لوحة وظائف يمكن استخدامها بناءً على مجال العمل والدور الوظيفي وموقع الوظيفة. يقوم الذكاء الاصطناعي المستخدم في فحص السيرة الذاتية بمطابقة المرشحين المناسبين مع الوظائف المناسبة.
Queros
app.qureos.com
يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا لإنشاء منشورات وظيفية احترافية ومفصلة تبرز الباحثين عن عمل في سوق العمل التنافسي.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أكثر من 10 أدوات لتوظيف أداة واحدة. يتضمن نظام Talent Intelligence Platform ما يلي: - ATS الأفضل في فئته - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتوظيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي (قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بك، والتي تحتوي على مزيج من بياناتك وبيانات Loxo التي يتم تحديثها تلقائيًا لضمان حصولك دائمًا على المرشح الأكثر دقة المعلومات) - أداة توعية متعددة القنوات مع إمكانات بناء الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا تفوت أي متابعة أبدًا - محرك بحث للأشخاص والشركات مليء بأكثر من 1.2 مليار شخص وملايين المؤسسات - معلومات اتصال تم التحقق منها مثل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية وأرقام الهواتف المحمولة - تحديد مصادر الذكاء الاصطناعي الفوري وتصنيفه ومطابقته بفضل مساعد Loxo AI، Copilot ناهيك عن...Loxo هو أيضًا برنامج التوظيف الوحيد الذي يتميز بإدارة علاقات العملاء للمبيعات المصممة خصيصًا للقائمين بالتوظيف - مما يعني أنه يمكنك إجراء تطوير الأعمال الأنشطة في نفس المكان الذي تقوم فيه ببقية سير عملك. الفوز الحقيقي هنا؟ تم تصميم كل من هذه المنتجات الرائدة في السوق للعمل معًا بسلاسة - مما يجعل كل خطوة من عملك أكثر كفاءة ويقلل من مساحة الخطأ. أصبح أكثر من 13200 فريق بحث تنفيذي وRPO والتوظيف المهني وفرق التوظيف في جميع أنحاء العالم بمثابة آلات توظيف مع Loxo. لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ - انخفاض بنسبة 74% في التكلفة عبر دورة حياة المواهب بأكملها، بما في ذلك تكلفة المصدر والتوظيف. - تقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 85% بفضل تحديد المصادر وأتمتة سير العمل. - 98% رضا العملاء.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Jobylon
jobylon.com
التوظيف مبسط. اكسب قلوب المرشحين وحوّل إحباط التوظيف إلى عملية سلسة. Jobylon هو برنامج توظيف سهل الاستخدام مع التركيز بشكل فريد على إعلانات الوظائف المذهلة لعرض العلامة التجارية لصاحب العمل بشكل أفضل.
Skillate
skillate.com
Skillate هو تطبيق B2B قائم على السحابة لمساعدة مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين الأكثر صلة باحتياجاتهم، والاستفادة من صفحة الوظائف وقاعدة البيانات الخاملة. تم التخلص تمامًا من العمل المتكرر والضخم المتمثل في فحص المرشحين يدويًا ووضع القائمة المختصرة للمرشحين. تجعل خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية والتعلم العميق توصيات المطابقة دقيقة للغاية وقادرة على التعلم المعزز لأنماط التوظيف في الشركة لتحسين النتائج. وسيكون هذا التطبيق القوي قادرًا أيضًا على مساعدة الشركات في عمليات التوظيف في الحرم الجامعي، وحملات التوظيف، والتوظيف الداخلي. بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للقائمين بالتوظيف إغلاق المناصب بسرعة، مع أفضل المرشحين المناسبين وتقليل الاعتماد على الوكالات الخارجية. مع الاستخدام الكامل، يمكن لـ Skillate تقليل وقت الاستئجار بأكثر من 50% وتكلفة الاستئجار بأكثر من 30%. يُنظر إلى Skillate كمنتج يمكنه معالجة أوجه القصور في التوظيف بشكل مستمر ومساعدة الشركات على بناء فرق أقوى.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعين حتى تتمكن من تركيز وقتك على تنمية أعمالك وموظفيك.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit هي تقنية توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها وكالات التوظيف وشركات التوظيف وشركات البحث التنفيذية وإدارات الموارد البشرية الداخلية. تعمل iSmartRecruit عالميًا في أكثر من 70 دولة وتدعم 14 لغة، بما في ذلك اللغات الأوروبية الرئيسية، وتتفوق في النشر السهل والأتمتة سهلة الاستخدام. إنه يدير بكفاءة سير عمل التوظيف بالكامل بدءًا من تحديد مصادر المرشحين وحتى الإعداد. في عام 2024، تم تكريم برامج ATS وRecruiting CRM وبرنامج البحث التنفيذي لدينا بجوائز متعددة من منصات مراجعة البرامج الشهيرة، مما يسلط الضوء على تفانينا في تقديم حلول توظيف متميزة.
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام القوالب والتسلسلات والتتبع وجدولة التقويم. حقق جودة التوظيف من خلال سحابة بيانات المواهب لدينا لمركزة البيانات المنعزلة سابقًا وتحديثها وإعادة اكتشافها مع إدارة قريبة من الصفر ومركز بيانات آمن. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Hireez.com.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
Hirebee
hirebee.ai
تقدم Hirebee حلاً للموارد البشرية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتوظيف العالمي. نحن نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع من 2 إلى آلاف الموظفين. تغطي Hirebee سلسلة القيمة الكاملة للتوظيف - بدءًا من إنشاء وظيفة شاغرة وحتى إرسال العرض إلى المرشح. نحن نقدم حلاً تكنولوجيًا مبتكرًا للشركات.
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات التي توظف عمالًا بالساعة مثل المطاعم وتجارة التجزئة. قم بالتوظيف أثناء التنقل من خلال إعادة النشر الآلي للوحة الوظائف، ونظام تتبع مقدم الطلب عبر الهاتف المحمول، وتقنية إرسال النص إلى التطبيق، وجدولة المقابلات بنقرة واحدة، ورسائل الغلاف بالفيديو، وصفحة الوظائف ذات العلامات التجارية، والتطبيقات المخصصة، والأوراق المستندة إلى السحابة. سجل اليوم لتوفير ست ساعات لكل عملية توظيف، وتقليل حالات عدم الحضور في المقابلة بنسبة 67%، وتوفير ما يصل إلى 3600 دولار أمريكي سنويًا.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك بسهولة تعيين التدريب وتتبع تقدم الموظف. يقوم منشئ الدورة التدريبية البديهية بتبسيط إنشاء المحتوى ويقدم مكتبة من الدورات التي تم إنشاؤها مسبقًا التدريب وتزويد احتياجاتك من القوى العاملة. https://auzmor.com/
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit هو نظام تتبع مقدمي الطلبات الذي يعمل بمنظمة العفو الدولية (ATS) وبرنامج التوظيف المصمم لتبسيط عملية توظيف كل من SMBs والمؤسسات. يمكّن النظام المجندين من تحديد المواهب والانخراط فيها ، وعلى متن أفضل المواهب بكفاءة. يقدم TalentRecruit ميزات مثل مساعد التوظيف الظاهري على مدار 24 × 7 ، Erika ، التي توظف خوارزميات التعلم الآلي للعثور على المرشحين الأفضل مطابقين على أساس تحليل البيانات المرشح. ويشمل أيضًا مصادر متعددة القنوات والتي تساعد في اكتشاف أفضل المواهب وميزات الفحص والتقييم الفعالة لعملية توظيف فعالة. والجدير بالذكر أن برنامج TalentRecruit's ATS يستخدم الذكاء الاصطناعى لمنصة مصادر مرشح قوية تدعم عناصر مثل المواقع الوظيفية ، و Conflover Connect ، وإحالة الموظفين. تقدم بوابة مدير التوظيف رؤية شاملة لمعلومات المرشح ، والتحديثات حول الطلبات ، والتعليقات على الملفات الشخصية ، والوظائف وتقديم الموافقات ، وأكثر من ذلك. ميزة إدارة العرض مفيدة في الحصول على أفضل المواهب مع الحد الأدنى من الوقت المتأخرات. بصرف النظر عن هذه ، يوفر TalentRecruit أيضًا أدوات للتنقل ، وإنشاء موقع ويب مهني ذو علامة تجارية ، وأتمتة توظيف الحرم الجامعي ، وتحليل المقاييس للتحكم الكامل في توظيف مؤشرات الأداء الرئيسية. كما أنه يركز على تعزيز التنوع والإدماج ، وخفة الحركة في منصة التوظيف.
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
ApplicantPro
applicantpro.com
نحن نساعد الشركات على التوظيف بشكل أفضل! في بيئة العمل التنافسية والفوضوية هذه، قد يمثل جذب أفضل الأشخاص وتوظيفهم تحديًا! يوفر ApplicantPro حلولاً قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات التوظيف الفريدة الخاصة بك!
RecruiterPM
recruiterpm.com
نظام تتبع مقدم الطلب (ATS)، وإدارة علاقات العملاء، والذكاء الاصطناعي، وبرامج إدارة المشاريع والتحليلات لتوظيف فرق مزودة بلوحات معلومات، ومقاييس/تحليلات قابلة للتخصيص، ومشاركة المعرفة العالمية، وإدارة الأبحاث، ومكافآت الموظفين، ومستودع البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات والمزيد!
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
Built for Teams
builtforteams.com
برامج الموارد البشرية مصممة خصيصًا لك. أدوات بديهية وقوية مصممة لمساعدتك على تخطيط القوى العاملة لديك وتوظيفها وإدارتها والاحتفاظ بها.
Rytfit.ai
rytfit.ai
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والبطيئة واتبع نهجًا حديثًا لإدارة رأس المال البشري مع Rytfit.ai. Rytfit عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع حل شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة القوى العاملة لديها بفعالية وكفاءة. انتقل باكتساب المواهب إلى المستوى التالي - تم تصميم Rythire ليناسب احتياجات مؤسستك. قم بتغذية أي مسمى وظيفي لتسريع عملية إنشاء الوظائف في غضون ثوانٍ فقط. يسمح نموذج Rytfit الدلالي للمؤسسة بالانتقال من Hi إلى Hire في 7 أيام فقط. تتميز منصة RytHire بميزات مثل إلغاء مهام التوظيف اليدوية وتبسيط عملية التوظيف. بناء القوى العاملة، وإعادة تعيين الموظفين، وزيادة الاحتفاظ بهم - تسمح وحدة RytEngage للمؤسسات بتحديد وتطوير المواهب الداخلية لأدوار جديدة، وتعزيز ثقافة النمو والفرص. قم بالقياس حسب ما يهم - توفر وحدة RytMeasure مركزًا مركزيًا لتحديد الأهداف وتتبعها في الوقت الفعلي. تتيح المنصة للمؤسسات مواءمة القوى العاملة لديها مع استراتيجية أعمالها الشاملة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك، وإشراك موظفيك، وتحقيق النتائج من خلال حلنا الشامل. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن أن يساعدك الحل الذي نقدمه في تحقيق أهداف إدارة القوى العاملة لديك وتحسين عملياتك بشكل عام.
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف المجهول، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص بالكامل، وموقع التوظيف سهل الإنشاء، وغير ذلك الكثير. أكثر.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
Workstream
workstream.us
WorksTream هو منصة الموارد البشرية الرائدة ، كشوف المرتبات ، وقوة العمل للساعة. تعمل التكنولوجيا الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية بحيث يمكن لأصحاب الامتياز والأعمال التحرك بسرعة ، وتقليل تكاليف العمالة ، وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. 46 من أفضل 50 علامة تجارية للمطاعم السريعة-بما في ذلك Burger King ، Jimmy John's ، Taco Bell-على قيد الحياة لتوظيف فرقهم والاحتفاظ بها ودفعها.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR هو نظام تتبع المتقدمين الأسرع نموًا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. VIVAHR يجعل من السهل - نشر الوظائف - إدارة المرشحين - التعاون مع أعضاء الفريق - تشغيل التقارير/الرؤى، الأمر بهذه السهولة! ابدأ بنشر وظيفة مجانية على أكثر من 50 لوحة وظائف. متوسط العملاء الجدد لديهم وظيفة مباشرة في 6 دقائق.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit عبارة عن منصة لاكتساب المواهب. الآن يمكن للشركات استخدام البيانات لتحسين كل جانب من جوانب عمليات التوظيف بشكل مستمر، مما يقلل من تكاليف وأوقات التوظيف.
TalentMesh
talentmesh.com
منصة TalentMesh عبارة عن منصة توظيف بديهية تعتمد على أحدث مجموعة من التقنيات، مما يسمح لك بتتبع دورة التوظيف الكاملة وأتمتتها وتعزيزها. تجمع المنصة بين نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام مع اختبارات ما قبل التوظيف عالية الجودة، والتي تم تخصيصها لتناسب حالة التوظيف الفريدة الخاصة بك. فهو يوفر قيمة تتجاوز منصة التوظيف التقليدية، من خلال استخدام بيانات المواهب الفريدة، لمساعدة عملك على: 1. فهم نوع الموهبة التي ستعزز الأداء 2. ابحث عن المزيد من تلك الموهبة في مجموعة المتقدمين الحالية لديك 3. قم بتنظيم مقابلتك وجعلها احترافية العملية 4. توظيف أفضل المواهب بدقة علمية
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Talentsquare
talentsquare.com
تتمثل مهمة Talentsquare في مساعدة الشركات على التفوق في التوظيف. نحن نقدم أحدث تقنيات الموارد البشرية لإدارة وتوظيف المواهب بسهولة.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash هو برنامج التوظيف النهائي للشركات التي تحتاج إلى أدواتها للتكيف مع عملياتها من أجل توظيف فرق رائعة بشكل أسرع. نظرًا لكونه محبوبًا لقدرات التخصيص وسهولة الاستخدام وقوة التوظيف، يعد Teamdash هو الخيار الصاعد لموظفي التوظيف الداخليين الذين يهدفون إلى تحسين النتائج والعمليات بسرعة.
SpringRecruit
springrecruit.com
يعد SpringRecruit واحدًا من أفضل البرامج المجانية التي تساعدك على اختيار أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال التعاون الفعال ومحلل السيرة الذاتية وجدولة المقابلات والتذكيرات السهلة.
StaffingSoft
staffingsoft.com
برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة الأمد معنا من أجل تسهيل إنتاجيتك ونموك.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض عمل جذابة وانشر التواصل من خلال الملصقات المتعددة الشاملة الخاصة بنا. إدارة العمليات بشكل حدسي وإنشاء قاعدة مواهب موحدة مدعومة بتقارير مفصلة.
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio عبارة عن منصة شاملة تسمح لشركتك الصغيرة بالتنظيم بشكل صحيح، مما يتيح لك العمل مع أفضل الشركات مثل Google وPayPal وSAP باتباع أفضل معايير الصناعة. ستقوم منصتنا بدمج جميع العمليات الخاصة بك بحيث تكون منظمة وسهلة الإدارة. يعمل MyLenio على تبسيط أعمالك من خلال مساعدتك على تحقيق أعلى المعايير في مجال الموارد البشرية + تكنولوجيا المعلومات + الامتثال. قم بتبسيط أعمالك الصغيرة وتنظيم شركتك للعمل مع شركات Fortune 500!
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
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