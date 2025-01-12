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أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخدم الشركات سريعة النمو مثل Instamojo وFusioncharts وOLR والشركات الناشئة من YCombinator و500startups Recruiterflow للحصول على المواهب الرائعة وتبسيط عملية التوظيف الخاصة بها.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd هي المورد الرائد في المملكة المتحدة لحلول برامج التوظيف القائمة على السحابة من البداية إلى النهاية والمصممة للموارد البشرية وفرق التوظيف ومديري التوظيف مع تعزيز رحلة المرشح بشكل كبير. تسمح لك تقنيتنا الحائزة على جوائز بإدارة عملية التوظيف بأكملها داخل الشركة. نحن نقدم برامج توظيف ATS القائمة على السحابة، وبرامج الإعداد ومواقع الوظائف المخصصة، وهو حل حقيقي شامل. طلب مظاهرة مجانية اليوم.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent هو مزود منصة لاكتساب المواهب يعمل على ربط الأشخاص لتنمية الشركات والمهن والمجتمعات. تقدم منصتنا مجموعة من الوحدات البرمجية وحلول اكتساب المواهب المتخصصة لمساعدة المؤسسات على جذب الأشخاص المناسبين وإدارتهم وتوظيفهم. برنامجنا الأول: يعد برنامج التوظيف نظامًا قويًا لإدارة المرشحين يمكّن المؤسسات من اعتماد نهج استباقي لاكتساب المواهب ودفع النمو الاستراتيجي. :يقلل التوظيف من المعالجة المزدوجة، ويوفر لك الوقت، ويقلل من خطر الخطأ البشري على طول الطريق. Scout :Recruit يسمح لك بما يلي: - إدارة دورة حياة التوظيف - إنشاء وإدارة ونشر صفحات الويب الخاصة بالتوظيف ذات العلامات التجارية - النشر مباشرة على لوحات الوظائف لضمان رؤية المرشحين المناسبين لدورك - فحص المرشحين بسهولة للحصول على أفضل النتائج - التقييم والتصنيف والتعليق على أفضل المرشحين لديك لتتبعهم - تتبع المرشحين طوال عملية التوظيف - التكامل مع حلول التوظيف وتكنولوجيا الموارد البشرية المفضلة لديك
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح للكشف عن تفاصيل الاتصال لأي شخص، واحصل على عناوين بريد إلكتروني محدثة بنسبة 100٪ فقط، وأرقام هواتف، وروابط شبكات التواصل الاجتماعي
Simplicant
simplicant.com
برامج التوظيف ونظام تتبع المتقدمين للمؤسسات الحديثة. توفر منصة برمجيات التوظيف ونظام تتبع مقدمي الطلبات من Simplicant طريقة حديثة وأبسط لتوظيف المواهب بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة. ابحث عن أفضل المواهب من مصادر متعددة، وقم بتنظيم المقابلات وجدولتها، وإدارة علاقات المواهب واتخاذ قرارات التوظيف المستندة إلى البيانات.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) من خلال منصة توظيف على مستوى المؤسسات مصممة للقوى العاملة الحديثة. توفر مجموعة Talent Acquisition Suite من SmartRecruiters كل ما يلزم لجذب المواهب الرائعة واختيارها وتوظيفها.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف التالي وإدارة عملية التوظيف الخاصة بهم. ما عليك سوى تحديد الملف التعريفي المثالي للمرشح، ثم الجلوس والسماح لـ Snaphunt بالقيام بالمهمة الثقيلة. المواهب المؤهلة مدعوة للتقدم إلى دورك تلقائيًا ويمكنك أيضًا التفاعل مع المواهب ذات الصلة عبر رسائل البريد الإلكتروني المخصصة لزيادة معدل طلبك. مصمم للفرق الموزعة: يمكنك تقليل إنفاق التوظيف بنسبة تصل إلى 80% والتعاون في التوظيف بسلاسة باستخدام الأدوات الخاصة المصممة لتقليل وقت التوظيف بنسبة 72%. باستخدام Snaphunt، يمكنك توظيف أدوارك في الموقع أو المختلطة أو عن بعد بسرعة من مجموعة مواهب تضم أكثر من 4 ملايين باحث عن عمل ومصادر تصل إلى أكثر من 300 مليون محترف. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء أوصاف وظيفية مخصصة، وإدارة استجابة المرشح بنقرة واحدة، ومقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا، وجدولة المقابلة، ومولد أسئلة المقابلة، وجمع التعليقات تلقائيًا، والتحقق المرجعي الآلي، والمزيد. توظيف الرؤى في كل خطوة: التوظيف بما يتناسب مع الثقافة؟ يعتمد التقييم الخاص بشركة Snaphunt "Snapsych" على نماذج القياس النفسي الراسخة والتي تم تكييفها لتناسب مكان العمل الحديث. تشارك المنصة أيضًا رؤى حول الرواتب وفترات الإشعار حتى تتمكن من العثور على أفضل المواهب منذ البداية. لمعرفة كيف يمكن لـ Snaphunt مساعدتك في تحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك، قم بزيارة: https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
يمكّنك برنامج softgarden Talent Acquisition Suite من جذب وتوظيف أفضل المرشحين لمؤسستك.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
SpringRecruit
springrecruit.com
يعد SpringRecruit واحدًا من أفضل البرامج المجانية التي تساعدك على اختيار أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال التعاون الفعال ومحلل السيرة الذاتية وجدولة المقابلات والتذكيرات السهلة.
StaffingSoft
staffingsoft.com
برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة الأمد معنا من أجل تسهيل إنتاجيتك ونموك.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض عمل جذابة وانشر التواصل من خلال الملصقات المتعددة الشاملة الخاصة بنا. إدارة العمليات بشكل حدسي وإنشاء قاعدة مواهب موحدة مدعومة بتقارير مفصلة.
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
Talentsquare
talentsquare.com
تتمثل مهمة Talentsquare في مساعدة الشركات على التفوق في التوظيف. نحن نقدم أحدث تقنيات الموارد البشرية لإدارة وتوظيف المواهب بسهولة.
TalentWall
talentwall.io
تقوم TalentWall بتحويل مسار المرشح الخاص بك إلى جدار بطاقة مرئية، مما يعكس جميع بيانات مرشح Greenhouse الخاصة بك في الوقت الفعلي. فهو يوفر المزيد من الشفافية لمديري التوظيف لديك، ويتعاون بشكل أفضل مع فريقك، ولا يغيب عن بالنا أي مرشح قيد المعالجة مرة أخرى.
Talexio
talexiohr.com
Talexio عبارة عن مجموعة متكاملة للموارد البشرية للمتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف وكشوف المرتبات الذين يتطلعون إلى العمل بكفاءة أكبر. يمنح حل Talexio المرن والقائم على السحابة المؤسسات التحكم الكامل في عمليات الموارد البشرية الخاصة بها. من خلال التشغيل الآلي، يوفر لك Talexio سهل الاستخدام الوقت، بينما يقلل أيضًا من تكلفة عملياتك الداخلية. Talexio هو حل قابل للتطوير يلبي احتياجات الشركات من أي حجم وفي أي صناعة؛ لذلك لا تقلق كثيرًا مع نمو عملك.
Team Engine
teamengine.io
لكسب الحرب على المواهب، تحتاج إلى عملية توظيف سريعة للغاية ونظام مقاوم للفشل للتواصل المستمر مع المرشحين والموظفين على حد سواء. يساعدك Team Engine على جذب المزيد من المتقدمين، وتوظيفهم بشكل أسرع، والأهم من ذلك، الحفاظ على مشاركتهم طوال فترة عملهم. يعمل Team Engine على تسريع عملية التوظيف من خلال أتمتة الخطوات اليدوية (ولكنها حساسة للوقت) اللازمة للحفاظ على تقدم المرشحين للأمام - حتى عندما يكون فريقك خارج الساعة! يمكنك الوصول إلى المرشحين والموظفين حيث يفضلون المشاركة (في نصوصهم) من خلال نظام المراسلة الآلي الخاص بنا والذي يبقي الجميع على اطلاع. من خلال أتمتة أفضل الممارسات للتوظيف والاحتفاظ، ستضمن أفضل تجربة للمتقدمين والموظفين لديك. سيساعدك Team Engine على: البحث عن أشخاص رائعين وتوظيفهم - أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف الخاصة بك حتى تتمكن من إضافة قيمة حيثما تكون أكثر أهمية. تحفيز الموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم - احصل على بداية جيدة للموظفين الجدد من خلال لقاءات فردية منظمة وفرصة لتقديم تعليقات حول التجربة. التنفيذ والتحسين المستمر — قم ببناء التواصل عبر شركتك لإنجاز العمل، وإنشاء عمليات فعالة، وتعزيز ثقافة النمو والتطور. لمحة عن الطريقة التي نقدم بها المساعدة: • إرسال رسائل نصية مع الموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والمتقدمين للوظائف • إرسال رسائل آلية للاتصالات الحساسة للوقت (مثل تذكير المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل المفتوح) • إعلانات التوظيف المدمجة على Craigslist وFacebook وInstagram • الاتصالات المترجمة للغة الإسبانية- المتحدثون • مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل المتقدمين • تنويع مصادر المرشحين لزيادة الوصول.
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف المجهول، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص بالكامل، وموقع التوظيف سهل الإنشاء، وغير ذلك الكثير. أكثر.
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
يعمل الجيل القادم من ATS، Vacancy filler، على تمكين القائمين على التوظيف من تقديم أفضل تجربة للمرشح بسرعة. إنه آلي ومميز بالكامل، وهو مزود بأدوات مثل وحدة الوكالة، ومجموعة المواهب، وطلب التوظيف، وSJTs والاختبارات، والتحقق من الخلفية، والمراجع، وفحص الفيديو، والتأهيل - كل ذلك مدعوم بمجموعة تحليلات BI القوية. من خلال العمل مع Vacancy filler، سيكون لديك مدير حسابك الخاص ودعم المستخدمين والمرشحين المقيمين في المملكة المتحدة والتكامل مع نظام الموارد البشرية الخاص بك. وأكثر من ذلك بكثير!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit عبارة عن منصة لاكتساب المواهب. الآن يمكن للشركات استخدام البيانات لتحسين كل جانب من جوانب عمليات التوظيف بشكل مستمر، مما يقلل من تكاليف وأوقات التوظيف.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR هو نظام تتبع المتقدمين الأسرع نموًا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. VIVAHR يجعل من السهل - نشر الوظائف - إدارة المرشحين - التعاون مع أعضاء الفريق - تشغيل التقارير/الرؤى، الأمر بهذه السهولة! ابدأ بنشر وظيفة مجانية على أكثر من 50 لوحة وظائف. متوسط العملاء الجدد لديهم وظيفة مباشرة في 6 دقائق.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
YouCruit
youcruit.com
حل قائم على السحابة يساعد أصحاب العمل في العثور على مرشحين رائعين وإدارتهم وتوظيفهم من خلال النشر والتوظيف الآلي في لوحة الوظائف.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy هو برنامج توظيف يمكّنك من إدارة عروض العمل والمرشحين والمقابلات بكفاءة، كل ذلك في مكان واحد.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Voyse
voyse.io
أنشئ تجربة مرشح لا تُنسى من خلال عرض ثقافة العمل الرائعة لديك. افتح الأبواب أمام عملك والأشخاص الذين يجعلونه مميزًا، من خلال الوصف الوظيفي الرقمي لشركة Voyse.
Rytfit.ai
rytfit.ai
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والبطيئة واتبع نهجًا حديثًا لإدارة رأس المال البشري مع Rytfit.ai. Rytfit عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع حل شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة القوى العاملة لديها بفعالية وكفاءة. انتقل باكتساب المواهب إلى المستوى التالي - تم تصميم Rythire ليناسب احتياجات مؤسستك. قم بتغذية أي مسمى وظيفي لتسريع عملية إنشاء الوظائف في غضون ثوانٍ فقط. يسمح نموذج Rytfit الدلالي للمؤسسة بالانتقال من Hi إلى Hire في 7 أيام فقط. تتميز منصة RytHire بميزات مثل إلغاء مهام التوظيف اليدوية وتبسيط عملية التوظيف. بناء القوى العاملة، وإعادة تعيين الموظفين، وزيادة الاحتفاظ بهم - تسمح وحدة RytEngage للمؤسسات بتحديد وتطوير المواهب الداخلية لأدوار جديدة، وتعزيز ثقافة النمو والفرص. قم بالقياس حسب ما يهم - توفر وحدة RytMeasure مركزًا مركزيًا لتحديد الأهداف وتتبعها في الوقت الفعلي. تتيح المنصة للمؤسسات مواءمة القوى العاملة لديها مع استراتيجية أعمالها الشاملة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك، وإشراك موظفيك، وتحقيق النتائج من خلال حلنا الشامل. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن أن يساعدك الحل الذي نقدمه في تحقيق أهداف إدارة القوى العاملة لديك وتحسين عملياتك بشكل عام.
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Screenloop
screenloop.com
Screenloop هو النظام الأساسي النهائي لعمليات المواهب، حيث يجمع بسهولة بين الجيل التالي من ATS والحلول والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الجدولة الذاتية، وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق من الخلفية، والتحليلات، وجودة الاستئجار، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. إنه يقدم خدماته لمحترفي الموارد البشرية والمواهب والأفراد وفرق التوظيف في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والكبيرة.
Business Draft
businessdraft.com
يقدم Business Draft حل توظيف ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ومتكامل مصمم خصيصًا لدعم احتياجات الشركات المتنامية. يعمل برنامجنا الشامل على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، واستبدال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً بميزات بديهية تمكن مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف من العثور على أفضل المواهب وتقييمها وتوظيفها بكفاءة وبشكل أسرع.
Jobilla
jobilla.com
يوفر حل التوظيف الرقمي الخاص بـ Jobilla للشركات والمرشحين تجربة فعالة لاكتساب المواهب. نحن نقدم استراتيجية مخصصة لجذب المرشحين السلبيين، وتقليل تكاليف التوظيف، وتسريع عملية التوظيف مع تقديم طريقة للمرشحين للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم. باستخدام Jobilla، تحصل الشركات والمرشحون على ما يريدون بالضبط - كيف ومتى يريدون ذلك - ببضع نقرات بسيطة. محتمل. تم إنجازه.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) عبارة عن منصة تساعد المطاعم والفنادق وتجار التجزئة على توظيف الموظفين وتعيينهم بشكل أسرع. نحن نساعد الشركات على تسريع عملية التوظيف بشكل كبير من خلال ربط المشغلين ومديري التوظيف بالمواهب المؤهلة في غضون دقائق.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie هو برنامج توظيف (نظام تتبع المتقدمين (ATS)) يستخدم التعرف على طقطق اللغة والذكاء الاصطناعي. لوضع قائمة مختصرة للمرشحين تلقائيًا، وإعادة كتابة السيرة الذاتية وتتبع مواقعهم فيما يتعلق بموقع الوظيفة.
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
TalentMesh
talentmesh.com
منصة TalentMesh عبارة عن منصة توظيف بديهية تعتمد على أحدث مجموعة من التقنيات، مما يسمح لك بتتبع دورة التوظيف الكاملة وأتمتتها وتعزيزها. تجمع المنصة بين نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام مع اختبارات ما قبل التوظيف عالية الجودة، والتي تم تخصيصها لتناسب حالة التوظيف الفريدة الخاصة بك. فهو يوفر قيمة تتجاوز منصة التوظيف التقليدية، من خلال استخدام بيانات المواهب الفريدة، لمساعدة عملك على: 1. فهم نوع الموهبة التي ستعزز الأداء 2. ابحث عن المزيد من تلك الموهبة في مجموعة المتقدمين الحالية لديك 3. قم بتنظيم مقابلتك وجعلها احترافية العملية 4. توظيف أفضل المواهب بدقة علمية
Teamdash
teamdash.com
Teamdash هو برنامج التوظيف النهائي للشركات التي تحتاج إلى أدواتها للتكيف مع عملياتها من أجل توظيف فرق رائعة بشكل أسرع. نظرًا لكونه محبوبًا لقدرات التخصيص وسهولة الاستخدام وقوة التوظيف، يعد Teamdash هو الخيار الصاعد لموظفي التوظيف الداخليين الذين يهدفون إلى تحسين النتائج والعمليات بسرعة.
Tapflow
tapflow.app
يساعد Tapflow مسؤولي التوظيف في العثور على المواهب الاستثنائية من LinkedIn في بضع دقائق. بدلاً من القيام بالكثير من الأعمال اليدوية على LinkedIn، وتقييم الملفات الشخصية، يمكن لخوارزميات Tapflow الذكية تحديد أهم الملفات الشخصية لأي دور على الفور.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — منصة شاملة مصممة لتمكين مديري التوظيف. يمكنك تبسيط عملية التوظيف الخاصة بك بسهولة، بدءًا من مشاركة المرشحين وحتى التقييمات وتتبع الطلبات. التواصل بسلاسة وجدولة الأحداث وإجراء المقابلات عن بعد وحماية البيانات. استمتع بتجربة سير العمل الأمثل مع Tacitbase. الميزات الرئيسية: العمل التعاوني: استمتع بالتعاون السلس مع خطط الاشتراك المرنة الخاصة بـ Tacitbase. تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق عبر قاعدة بيانات المرشحين ومراجعة المرشحين وتتبع الطلبات. قم بتعيين المهام وتتبع التقدم والحفاظ على التواصل في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. استمتع بإدارة الأذونات الدقيقة للوصول المتحكم فيه. قاعدة بيانات المرشحين: يمكنك بسهولة إنشاء المرشحين وإدارتهم وتخزينهم من مصادر مختلفة. سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو قواعد البيانات الموجودة، يتيح Tacitbase تنظيم المرشحين بدون متاعب. قم بتخصيص قاعدة بيانات المرشحين الخاصة بك باستخدام أعمدة مخصصة وابحث عن المرشحين المحتملين بناءً على معايير محددة مثل التعليم والخبرة والمهارات والموقع. تتبع جميع أنشطة المرشحين بما في ذلك المراجعات والتطبيقات والاتصالات في موقع مركزي واحد. مراجعة المرشح: تبسيط وتسريع عملية التقييم من خلال مراجعات المرشحين التعاونية والبناءة. احصل على رؤية شاملة لمؤهلات كل مرشح ومدى ملاءمته للوظيفة، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وتحسين جودة التوظيف. قم باتخاذ خيارات مستنيرة وقم ببناء فريق قوي. البريد الضمني: التواصل بفعالية مع المرشحين من خلال عنوان بريد إلكتروني مخصص، ودمج جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمرشح في مكان واحد. استفد من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص والاتصال الآلي لتوفير الوقت وتعزيز علاقات المرشحين وتوفير تجربة مخصصة طوال عملية التوظيف. ابق على اتصال دون عناء. تتبع التطبيق: يمكنك تتبع المرشحين بسلاسة عبر مسار التوظيف من خلال نظام تتبع التطبيقات (ATS) القائم على Kanban. قم بتخصيص عملية التوظيف الخاصة بك والتعاون مع أعضاء الفريق والتواصل مع المرشحين مباشرة داخل النظام. قم بتبسيط عملية التوظيف باستخدام التصنيفات والمرشحات، مما يضمن إدارة فعالة للمرشحين وسير عمل سلسًا. جدولة الحدث: قم بتبسيط جداول المقابلات والتقييم من خلال ميزة جدولة الأحداث المريحة لدينا. قم بإنشاء الأحداث وتحديد التفاصيل وإرسال الدعوات إلى المرشحين مباشرة من خلال Tacitbase. قم بإدارة جميع الأحداث المجدولة في التقويم وأرسل تذكيرات للمرشحين، مما يضمن تجربة توظيف سلسة وتجنب تعارض المواعيد. تكامل المؤتمر: قم بإجراء مقابلات وتقييمات آمنة عن بعد باستخدام إمكانات التكامل الخاصة بـ Tacitbase لمنصات المؤتمرات الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet. قم بجدولة المرشحين ودعوتهم لإجراء المقابلات الافتراضية، وتسجيل الجلسات للرجوع إليها مستقبلاً، وتبسيط أنشطة التوظيف عن بعد. جسر المسافات دون عناء. بحث متقدم: استفد من قوة مرشحات البحث المتقدم لدينا لتحديد المرشحين بناءً على معايير محددة، مثل المهارات والخبرة والتعليم والمزيد. قم بتحسين نتائج البحث باستخدام مجموعة من خيارات البحث والمرشحات، مما يوفر الوقت ويضمن اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة لكل فرصة عمل. ابحث عن الشريك المثالي بكفاءة. أمن البيانات: في Tacitbase، يعد أمن البيانات هو أولويتنا القصوى. نحن نستخدم إجراءات أمنية قوية لحماية معلومات المرشح الحساسة، بما في ذلك الأمان على مستوى الصف والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات. تتوافق منصتنا مع لوائح حماية البيانات، وتتوافق عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث مع معايير الأمان الصارمة. ثق بنا ببياناتك. ارفع مستوى نجاحك في التوظيف مع Tacitbase. أطلق العنان لقوة سير العمل المبسط والميزات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات. اختبر الميزة النهائية في التوظيف وأحدث ثورة في لعبة التوظيف الخاصة بك مع Tacitbase!
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Jobspage
jobspage.co
قم بإنشاء صفحة وظائف مخصصة لشركتك، وقم بإدراج الوظائف المتاحة، وإدارة الطلبات. يتيح لك نظام تتبع المتقدمين الخاص بنا جمع السيرة الذاتية للمرشحين وتفاصيل الاتصال والمعلومات الأخرى المطلوبة لاتخاذ أفضل قرارات التوظيف.
Intellohire
intellohire.com
برنامج من الجيل التالي للتوظيف والبحث عن الكفاءات/شركات البحث التنفيذية. تستخدم Intellohire من قبل وكالات التوظيف في جميع أنحاء الهند، وهي عبارة عن منصة قائمة على SAAS لصناعة التوظيف والتوظيف العالمية. تمكن المنصة وكالات التوظيف من زيادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا المتطورة. تساعد Intellohire مسؤولي التوظيف على إدارة تفاعلات المرشحين، وتحديد مصادر المرشحين، وإرسال تفاصيل الوظيفة إلى المرشحين، وحتى التعليقات من العملاء. يمكن التحكم في جميع الوظائف من مركز واحد - نظام تتبع مقدم الطلب الذكي.