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أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات إثراء الوسائط الاجتماعية، وقم بإدارة فريقك عن بعد وتحسين التعاون، واستفد من مجموعة التقارير الكاملة، وأدوات الامتثال (GDPR، وCCPA، وPDPA،...)، وواجهة برمجة التطبيقات الكاملة، ونشر الوظائف على آلاف المواقع المجانية والمجانية. القنوات المتميزة أكثر وأكثر. قم بتحويل الطريقة التي تقوم بها بالتوظيف باستخدام أداة التوظيف السحابية النهائية ورفع مقاييس التوظيف الخاصة بك إلى مستويات عالية جديدة!
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخبرة والحائز على جوائز أينما ومتى كنت في حاجة إليه من خلال فريق الدعم المباشر لدينا والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة • كن مطلعًا على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا • يمكنك الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل باستخدام إدارة المواهب في تطبيق Paychex Flex Mobile: قم بتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها من منصة واحدة للموارد البشرية وتبسيط عملية التوظيف والتأهيل. إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم من خلال مواردنا الحيوية لإدارة القوى العاملة. كشوف المرتبات والدعم المالي: يمكنك بسهولة دفع رواتب الموظفين وإدارة الضرائب والنفقات وغير ذلك الكثير، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. مزايا الموظفين: اجذب أفضل المواهب واحتفظ بها من خلال تقديم مزايا قيمة للموظفين مع تبسيط إدارة خطتك. الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والموارد البشرية: ادعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها من خلال حلول الاستعانة بمصادر خارجية شاملة للموارد البشرية. تجربة الموظف: توفير الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين إمكانية الوصول إلى أدوات الموارد البشرية والتدريب والأدوات المالية ذاتية الخدمة. عمليات التكامل: قم بتوصيل البيانات ومشاركتها تلقائيًا ودقيقًا بين برنامجك وPaychex Flex. اختر المستوى المناسب من التكنولوجيا والدعم لعملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على سبب كون Paychex أكبر شركة موارد بشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعنا نبسط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
Cavall
cavall.io
Cavall هو نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) الذي يوفر منصة مثالية لمساعدتك على البقاء منظمًا، حتى عندما يكون لديك آلاف الطلبات الواردة من مصادر مختلفة وعبر أقسام متعددة. يهدف كافال إلى تسهيل عملية العثور على المرشحين الذين من شأنهم أن يصبحوا موظفين رائعين وجذبهم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Cavall إلى بناء القيمة من خلال الحفاظ على دورة التوظيف الخاصة بك مبتكرة وفعالة قدر الإمكان.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أكثر من 10 أدوات لتوظيف أداة واحدة. يتضمن نظام Talent Intelligence Platform ما يلي: - ATS الأفضل في فئته - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتوظيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي (قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بك، والتي تحتوي على مزيج من بياناتك وبيانات Loxo التي يتم تحديثها تلقائيًا لضمان حصولك دائمًا على المرشح الأكثر دقة المعلومات) - أداة توعية متعددة القنوات مع إمكانات بناء الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا تفوت أي متابعة أبدًا - محرك بحث للأشخاص والشركات مليء بأكثر من 1.2 مليار شخص وملايين المؤسسات - معلومات اتصال تم التحقق منها مثل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية وأرقام الهواتف المحمولة - تحديد مصادر الذكاء الاصطناعي الفوري وتصنيفه ومطابقته بفضل مساعد Loxo AI، Copilot ناهيك عن...Loxo هو أيضًا برنامج التوظيف الوحيد الذي يتميز بإدارة علاقات العملاء للمبيعات المصممة خصيصًا للقائمين بالتوظيف - مما يعني أنه يمكنك إجراء تطوير الأعمال الأنشطة في نفس المكان الذي تقوم فيه ببقية سير عملك. الفوز الحقيقي هنا؟ تم تصميم كل من هذه المنتجات الرائدة في السوق للعمل معًا بسلاسة - مما يجعل كل خطوة من عملك أكثر كفاءة ويقلل من مساحة الخطأ. أصبح أكثر من 13200 فريق بحث تنفيذي وRPO والتوظيف المهني وفرق التوظيف في جميع أنحاء العالم بمثابة آلات توظيف مع Loxo. لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ - انخفاض بنسبة 74% في التكلفة عبر دورة حياة المواهب بأكملها، بما في ذلك تكلفة المصدر والتوظيف. - تقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 85% بفضل تحديد المصادر وأتمتة سير العمل. - 98% رضا العملاء.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
SpringRecruit
springrecruit.com
يعد SpringRecruit واحدًا من أفضل البرامج المجانية التي تساعدك على اختيار أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال التعاون الفعال ومحلل السيرة الذاتية وجدولة المقابلات والتذكيرات السهلة.
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack هو نظام تتبع مقدم الطلب متكامل الخدمات يعمل على أتمتة وتبسيط جميع مراحل عملية التوظيف. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم! استخدم ApplicantStack للعثور على الموظف الجديد التالي. استمتع بتجربة منصة التوظيف الرائدة لأصحاب العمل في مجال الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتكنولوجيا والتصنيع والأغذية والمشروبات والضيافة. قم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك بدءًا من نشر الوظائف وحتى خطاب العرض يمكنك بسهولة نشر الوظائف وتتبع الطلبات وفحص المتقدمين وتصفيتهم وتعيين مشغلات البريد الإلكتروني وإدارة الامتثال وإرسال الرسائل النصية للمرشحين وغير ذلك الكثير. شبكة شركاء واسعة النطاق تقدم التقييمات، وفحص الخلفية، وتوزيع الوظائف، وكشوف المرتبات، ومقابلات الفيديو. ضم الموظفين الجدد سريعًا وسهلاً يشتمل الإعداد المتكامل على بوابة مريحة للموظفين الجدد حيث يدير الموظف الجديد الأعمال الورقية ويمكنه التوقيع الإلكتروني وإرسال المستندات إلكترونيًا. يمكن للمسؤولين تحميل نماذج الولاية والنماذج الفيدرالية ومراقبة إكمال المهام وتعيين التذكيرات. معالجة الاختناقات أثناء الإعداد بشكل أسرع لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. قم بتوفير تجربة توظيف جديدة إيجابية وملائمة للهاتف المحمول تساعدهم على بدء عملهم وهم مستعدون للانطلاق. تستخدم أكثر من 35000 شركة حلول إدارة الموارد البشرية من Swipeclock لتوظيف القوى العاملة لديها وتأهيلها وإدارتها. تبدأ خطط ApplicantStack بسعر 29 دولارًا شهريًا. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وشاهد مدى سهولة تتبع مقدم الطلب!
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خلال نهجنا المرئي الفريد لإدارة خطوط الأنابيب. تعني واجهة السحب والإفلات البسيطة أن أي شخص (وبالتالي الجميع!) في فريقك سيكون جاهزًا للعمل خلال دقائق، وتضمن Breezy Tasks عدم حدوث أي شيء خلال الشقوق. سوف تتواصل مع المرشحين وتتخذ قرارات أفضل، عاجلاً أيضًا: بدءًا من نتيجة مطابقة المرشح الجديدة كليًا (والتي تحسب على الفور أفضل المتقدمين لديك) إلى تحليل السيرة الذاتية على مستوى عالمي والذي يضع الجميع في بطاقات فردية موحدة؛ لنظام تسجيل النتائج وأدلة المقابلة لدينا والتي تتسم بالمرونة للتعامل بشكل موضوعي مع مدخلات الجميع بشأن المرشح. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندعم كل ذلك من خلال التحليلات والتقارير القوية. كما أنها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات! مع Breezy، ستتخذ قرارات توظيف أفضل في وقت أقل. تعال لتفقدنا.
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CSV، وكاشف التكرارات. إرسال حملات البريد الإلكتروني المجمعة. جدولة وإجراء المقابلات، وتذكير ردود الفعل للمقابلات. لوحة كانبان لتصور مسار التوظيف الخاص بك. ملحق Chrome لاستيراد المرشحين من Linkedin وGithub وما إلى ذلك.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقديم تجارب تساعد المؤسسات على إطلاق إمكانات القوى العاملة لديها والعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. إن وعد العلامة التجارية للشركة بجعل الحياة العملية أفضل هو الالتزام الذي تقدمه ليس فقط للعملاء، ولكن تجاه موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها Dayforce. مجالات المنتج الرئيسية: · نظام معلومات الموارد البشرية · كشوف المرتبات العالمية، الأجر عند الطلب · المزايا · إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك إدارة الوقت والحضور والمهام · اكتساب المواهب، بما في ذلك التوظيف والتأهيل · إدارة المواهب، بما في ذلك إدارة الأداء وتخطيط التعاقب وإدارة التعويضات واستطلاعات المشاركة ونظام متكامل لإدارة التعلم · التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات · الموارد البشرية الذاتية الخدمة عبر تطبيق Dayforce للهاتف المحمول
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف المجهول، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص بالكامل، وموقع التوظيف سهل الإنشاء، وغير ذلك الكثير. أكثر.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
JobAdder
jobadder.com
**برنامج ATS** مصمم لوكالات التوظيف والفرق الداخلية - يتم تبسيط جميع الوظائف والمرشحين والاتصالات والمهام من خلال لوحة تحكم JobAdders سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. JobAdder هو نظام قائم على السحابة بالكامل، مما يمنح المستخدم الحديث مرونة كاملة للتوظيف أثناء التنقل من أي جهاز محمول. تتيح وظائف نشر الوظائف المتنوعة في JobAdders لمسؤول التوظيف نشر إعلانات الوظائف على أكثر من 200 لوحة وظائف ومنصات وسائط اجتماعية.
Jobersy
jobersy.com
مركزية عملية التوظيف الخاصة بك. انشر فرص العمل الخاصة بك واستقبل الطلبات من خلال صفحة وظائف قابلة للتخصيص.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، بدءًا من نشر الوظيفة وحتى اختيار المرشح المثالي. إدارة كل السيرة الذاتية. تتدفق السير الذاتية إلى Hire ويتم تحليلها في ملفات تعريف المرشحين ذات التنسيق المستمر. التعاون مع فريق التوظيف. يمكن لمديري التوظيف والقائمين بالمقابلات تقديم تعليقات المرشحين وقبول طلبات المقابلة مباشرة من بريدهم الإلكتروني والتقويم. قياس نجاح التوظيف لديك: قم بإنشاء تقارير في Trakstar Insights مع قياس الأداء الذي يساعدك على تحديد الاختناقات في عملية التوظيف الخاصة بك وكيفية مواجهتك لمجموعات النظراء المماثلة. وصف المنتج Hire هو نظام تتبع مقدم الطلب من Trakstar. إدارة كل خطوة من عملية التوظيف بدءًا من توظيف المواهب وحتى اختيار المرشح المناسب.
StaffingSoft
staffingsoft.com
برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة الأمد معنا من أجل تسهيل إنتاجيتك ونموك.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض عمل جذابة وانشر التواصل من خلال الملصقات المتعددة الشاملة الخاصة بنا. إدارة العمليات بشكل حدسي وإنشاء قاعدة مواهب موحدة مدعومة بتقارير مفصلة.
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef هي شركة رائدة في مجال توفير حلول تتبع المتقدمين وإدارة المواهب المستندة إلى SaaS والتي تم تصميمها خصيصًا للقوى العاملة اللامركزية كل ساعة. تعمل منصتنا المتنقلة أولاً على تبسيط عملية التوظيف للاحتفاظ بها لتحويل كيفية تتبع أصحاب العمل للعاملين بالساعة، بدءًا من التوظيف والتوظيف والتدريب والمشاركة. تثق العديد من أفضل العلامات التجارية العالمية المعروفة في TalentReef لتوفير الرؤى القابلة للتنفيذ اللازمة لتحسين عمليات إدارة المواهب الخاصة بها وقيادتها.
Talentsquare
talentsquare.com
تتمثل مهمة Talentsquare في مساعدة الشركات على التفوق في التوظيف. نحن نقدم أحدث تقنيات الموارد البشرية لإدارة وتوظيف المواهب بسهولة.
TalentWall
talentwall.io
تقوم TalentWall بتحويل مسار المرشح الخاص بك إلى جدار بطاقة مرئية، مما يعكس جميع بيانات مرشح Greenhouse الخاصة بك في الوقت الفعلي. فهو يوفر المزيد من الشفافية لمديري التوظيف لديك، ويتعاون بشكل أفضل مع فريقك، ولا يغيب عن بالنا أي مرشح قيد المعالجة مرة أخرى.
Talexio
talexiohr.com
Talexio عبارة عن مجموعة متكاملة للموارد البشرية للمتخصصين في الموارد البشرية والتوظيف وكشوف المرتبات الذين يتطلعون إلى العمل بكفاءة أكبر. يمنح حل Talexio المرن والقائم على السحابة المؤسسات التحكم الكامل في عمليات الموارد البشرية الخاصة بها. من خلال التشغيل الآلي، يوفر لك Talexio سهل الاستخدام الوقت، بينما يقلل أيضًا من تكلفة عملياتك الداخلية. Talexio هو حل قابل للتطوير يلبي احتياجات الشركات من أي حجم وفي أي صناعة؛ لذلك لا تقلق كثيرًا مع نمو عملك.
Team Engine
teamengine.io
لكسب الحرب على المواهب، تحتاج إلى عملية توظيف سريعة للغاية ونظام مقاوم للفشل للتواصل المستمر مع المرشحين والموظفين على حد سواء. يساعدك Team Engine على جذب المزيد من المتقدمين، وتوظيفهم بشكل أسرع، والأهم من ذلك، الحفاظ على مشاركتهم طوال فترة عملهم. يعمل Team Engine على تسريع عملية التوظيف من خلال أتمتة الخطوات اليدوية (ولكنها حساسة للوقت) اللازمة للحفاظ على تقدم المرشحين للأمام - حتى عندما يكون فريقك خارج الساعة! يمكنك الوصول إلى المرشحين والموظفين حيث يفضلون المشاركة (في نصوصهم) من خلال نظام المراسلة الآلي الخاص بنا والذي يبقي الجميع على اطلاع. من خلال أتمتة أفضل الممارسات للتوظيف والاحتفاظ، ستضمن أفضل تجربة للمتقدمين والموظفين لديك. سيساعدك Team Engine على: البحث عن أشخاص رائعين وتوظيفهم - أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف الخاصة بك حتى تتمكن من إضافة قيمة حيثما تكون أكثر أهمية. تحفيز الموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم - احصل على بداية جيدة للموظفين الجدد من خلال لقاءات فردية منظمة وفرصة لتقديم تعليقات حول التجربة. التنفيذ والتحسين المستمر — قم ببناء التواصل عبر شركتك لإنجاز العمل، وإنشاء عمليات فعالة، وتعزيز ثقافة النمو والتطور. لمحة عن الطريقة التي نقدم بها المساعدة: • إرسال رسائل نصية مع الموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والمتقدمين للوظائف • إرسال رسائل آلية للاتصالات الحساسة للوقت (مثل تذكير المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل المفتوح) • إعلانات التوظيف المدمجة على Craigslist وFacebook وInstagram • الاتصالات المترجمة للغة الإسبانية- المتحدثون • مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل المتقدمين • تنويع مصادر المرشحين لزيادة الوصول.
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل البريد الإلكتروني، وتحميل السيرة الذاتية المجمعة، والحقول المخصصة، وسير العمل المخصص، وجداول بيانات الاستيراد/التصدير، والتحقق من التكرارات، ودمج السجلات، ووضع العلامات، والبحث عن النص الكامل، والبحث في نصف القطر، واختياري بوابة المرشح. للمساعدة في إدارة عملية التوظيف، يحتوي Top Echelon على ميزات CRM للتواصل مع المرشحين خلال دورة حياة التوظيف مع مراحل المسار المخصصة، وتكامل البريد الإلكتروني، وتكامل التقويم، والقوائم الساخنة المخصصة، ومخطط الأنشطة، وقوالب البريد الإلكتروني، والأنشطة المخصصة، وإعداد التقارير، ونظام الإشعارات، والمزيد. كل هذا يأتي مع الإعداد والتدريب والدعم دون أي رسوم إضافية.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
يعمل الجيل القادم من ATS، Vacancy filler، على تمكين القائمين على التوظيف من تقديم أفضل تجربة للمرشح بسرعة. إنه آلي ومميز بالكامل، وهو مزود بأدوات مثل وحدة الوكالة، ومجموعة المواهب، وطلب التوظيف، وSJTs والاختبارات، والتحقق من الخلفية، والمراجع، وفحص الفيديو، والتأهيل - كل ذلك مدعوم بمجموعة تحليلات BI القوية. من خلال العمل مع Vacancy filler، سيكون لديك مدير حسابك الخاص ودعم المستخدمين والمرشحين المقيمين في المملكة المتحدة والتكامل مع نظام الموارد البشرية الخاص بك. وأكثر من ذلك بكثير!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit عبارة عن منصة لاكتساب المواهب. الآن يمكن للشركات استخدام البيانات لتحسين كل جانب من جوانب عمليات التوظيف بشكل مستمر، مما يقلل من تكاليف وأوقات التوظيف.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR هو نظام تتبع المتقدمين الأسرع نموًا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. VIVAHR يجعل من السهل - نشر الوظائف - إدارة المرشحين - التعاون مع أعضاء الفريق - تشغيل التقارير/الرؤى، الأمر بهذه السهولة! ابدأ بنشر وظيفة مجانية على أكثر من 50 لوحة وظائف. متوسط العملاء الجدد لديهم وظيفة مباشرة في 6 دقائق.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
X0PA
x0pa.com
يساعد X0PA AI المؤسسات على تحديد أفضل المرشحين المناسبين للوظيفة والمؤسسة وإشراكهم وتوظيفهم ويستخدم التحليلات التنبؤية للتنبؤ باحتمالية بقاء المرشح في المؤسسة والأداء الجيد.
YouCruit
youcruit.com
حل قائم على السحابة يساعد أصحاب العمل في العثور على مرشحين رائعين وإدارتهم وتوظيفهم من خلال النشر والتوظيف الآلي في لوحة الوظائف.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy هو برنامج توظيف يمكّنك من إدارة عروض العمل والمرشحين والمقابلات بكفاءة، كل ذلك في مكان واحد.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Voyse
voyse.io
أنشئ تجربة مرشح لا تُنسى من خلال عرض ثقافة العمل الرائعة لديك. افتح الأبواب أمام عملك والأشخاص الذين يجعلونه مميزًا، من خلال الوصف الوظيفي الرقمي لشركة Voyse.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie هو برنامج توظيف (نظام تتبع المتقدمين (ATS)) يستخدم التعرف على طقطق اللغة والذكاء الاصطناعي. لوضع قائمة مختصرة للمرشحين تلقائيًا، وإعادة كتابة السيرة الذاتية وتتبع مواقعهم فيما يتعلق بموقع الوظيفة.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
Jobilla
jobilla.com
يوفر حل التوظيف الرقمي الخاص بـ Jobilla للشركات والمرشحين تجربة فعالة لاكتساب المواهب. نحن نقدم استراتيجية مخصصة لجذب المرشحين السلبيين، وتقليل تكاليف التوظيف، وتسريع عملية التوظيف مع تقديم طريقة للمرشحين للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم. باستخدام Jobilla، تحصل الشركات والمرشحون على ما يريدون بالضبط - كيف ومتى يريدون ذلك - ببضع نقرات بسيطة. محتمل. تم إنجازه.