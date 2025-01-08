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أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقديم تجارب تساعد المؤسسات على إطلاق إمكانات القوى العاملة لديها والعمل بثقة بغض النظر عن مكان عملها في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Dayforce في تورنتو وأونتاريو ومينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولها عمليات في جميع أنحاء العالم. إن وعد العلامة التجارية للشركة بجعل الحياة العملية أفضل هو الالتزام الذي تقدمه ليس فقط للعملاء، ولكن تجاه موظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها Dayforce. مجالات المنتج الرئيسية: · نظام معلومات الموارد البشرية · كشوف المرتبات العالمية، الأجر عند الطلب · المزايا · إدارة القوى العاملة ، بما في ذلك إدارة الوقت والحضور والمهام · اكتساب المواهب، بما في ذلك التوظيف والتأهيل · إدارة المواهب، بما في ذلك إدارة الأداء وتخطيط التعاقب وإدارة التعويضات واستطلاعات المشاركة ونظام متكامل لإدارة التعلم · التقارير المتقدمة والتحليلات ولوحات المعلومات · الموارد البشرية الذاتية الخدمة عبر تطبيق Dayforce للهاتف المحمول
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخبرة والحائز على جوائز أينما ومتى كنت في حاجة إليه من خلال فريق الدعم المباشر لدينا والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة • كن مطلعًا على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا • يمكنك الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل باستخدام إدارة المواهب في تطبيق Paychex Flex Mobile: قم بتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها من منصة واحدة للموارد البشرية وتبسيط عملية التوظيف والتأهيل. إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم من خلال مواردنا الحيوية لإدارة القوى العاملة. كشوف المرتبات والدعم المالي: يمكنك بسهولة دفع رواتب الموظفين وإدارة الضرائب والنفقات وغير ذلك الكثير، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. مزايا الموظفين: اجذب أفضل المواهب واحتفظ بها من خلال تقديم مزايا قيمة للموظفين مع تبسيط إدارة خطتك. الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والموارد البشرية: ادعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها من خلال حلول الاستعانة بمصادر خارجية شاملة للموارد البشرية. تجربة الموظف: توفير الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين إمكانية الوصول إلى أدوات الموارد البشرية والتدريب والأدوات المالية ذاتية الخدمة. عمليات التكامل: قم بتوصيل البيانات ومشاركتها تلقائيًا ودقيقًا بين برنامجك وPaychex Flex. اختر المستوى المناسب من التكنولوجيا والدعم لعملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على سبب كون Paychex أكبر شركة موارد بشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعنا نبسط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خلال نهجنا المرئي الفريد لإدارة خطوط الأنابيب. تعني واجهة السحب والإفلات البسيطة أن أي شخص (وبالتالي الجميع!) في فريقك سيكون جاهزًا للعمل خلال دقائق، وتضمن Breezy Tasks عدم حدوث أي شيء خلال الشقوق. سوف تتواصل مع المرشحين وتتخذ قرارات أفضل، عاجلاً أيضًا: بدءًا من نتيجة مطابقة المرشح الجديدة كليًا (والتي تحسب على الفور أفضل المتقدمين لديك) إلى تحليل السيرة الذاتية على مستوى عالمي والذي يضع الجميع في بطاقات فردية موحدة؛ لنظام تسجيل النتائج وأدلة المقابلة لدينا والتي تتسم بالمرونة للتعامل بشكل موضوعي مع مدخلات الجميع بشأن المرشح. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندعم كل ذلك من خلال التحليلات والتقارير القوية. كما أنها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات! مع Breezy، ستتخذ قرارات توظيف أفضل في وقت أقل. تعال لتفقدنا.
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم.
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات إثراء الوسائط الاجتماعية، وقم بإدارة فريقك عن بعد وتحسين التعاون، واستفد من مجموعة التقارير الكاملة، وأدوات الامتثال (GDPR، وCCPA، وPDPA،...)، وواجهة برمجة التطبيقات الكاملة، ونشر الوظائف على آلاف المواقع المجانية والمجانية. القنوات المتميزة أكثر وأكثر. قم بتحويل الطريقة التي تقوم بها بالتوظيف باستخدام أداة التوظيف السحابية النهائية ورفع مقاييس التوظيف الخاصة بك إلى مستويات عالية جديدة!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بتحسين جميع عملياتك اليدوية ورقمنتها. حل كامل للموارد البشرية يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وخفض التكاليف.
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف المجهول، وسير عمل التوظيف القابل للتخصيص بالكامل، وموقع التوظيف سهل الإنشاء، وغير ذلك الكثير. أكثر.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بسرعة، والتكامل مع العديد من لوحات الوظائف المجانية والمتميزة، وقنوات التواصل الاجتماعي. بمجرد وصول المرشحين، يمكن للقائمين بالتوظيف التعاون مع مديري التوظيف لفحصهم وإجراء مقابلات معهم، ومشاركة التعليقات، وترك ملاحظات لبعضهم البعض، وأخيرًا، توظيف العروض وطرحها لأفضل المرشحين. يمكّن Freshteam أيضًا فريق الموارد البشرية من تعيين موظفين جدد حتى قبل اليوم الأول - سواء كان ذلك عن طريق ملء النماذج أو التوقيع على المستندات أو توزيع الكتيبات، يمكن لـ Freshteam القيام بذلك ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك أيضًا بإنشاء قائمة مهام الإعداد وتعيينها للأشخاص المعنيين. يمكنك جمع كل المعلومات الضرورية وإنشاء ملفات تعريف للموظفين (والتي تتجسد في دليل)، وإدارة أذونات الوصول إلى معلومات الموظف ومستنداته، وما إلى ذلك. ويهتم برنامج الموارد البشرية أيضًا بشكل كامل بإجازات الموظف والخدمة الذاتية للموظفين والمديرين للموظفين لرفع الطلبات، وسير عمل موافقة المدير، وتقارير الإجازات للفرق والمؤسسة بأكملها والتي تعطي نظرة سريعة على الإجازات القادمة، واتجاهات التغيب، والمزيد. تتيح لك تطبيقات Android وiOS تنفيذ الإجراءات المهمة أثناء التنقل. Freshteam هو جزء من عائلة منتجات Freshworks، التي تشمل منتجاتها برنامج Freshdesk لدعم العملاء، وبرنامج Freshservice لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج Freshsales CRM، وما إلى ذلك - مع أكثر من 150000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Cisco، وHonda، وChargebee، وThe Atlantic، وJCDecaaux، و فارمايسي.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون دولار في جولة السلسلة B في عام 2015، و35 مليون دولار في جولة السلسلة C في عام 2015، و50 مليون دولار في جولة السلسلة D. في عام 2018. أدرجت شركة الأبحاث CB Insights، في دراسة بتكليف من صحيفة نيويورك تايمز، شركة Greenhouse ضمن خمسين شركة ناشئة من المتوقع أن تصبح شركات وحيدة القرن، وهي شركات تبلغ قيمتها على الأقل مليار دولار.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح للكشف عن تفاصيل الاتصال لأي شخص، واحصل على عناوين بريد إلكتروني محدثة بنسبة 100٪ فقط، وأرقام هواتف، وروابط شبكات التواصل الاجتماعي
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكتروني والتقويم. في غضون 4 أشهر من إطلاقها للعامة في أغسطس 2015، اجتذبت Recruitee أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ووكالات توظيف في جميع أنحاء العالم.
BrightMove
brightmove.com
نظام تتبع المتقدمين الأكثر ابتكارًا والذي تم تصميمه مع الأخذ في الاعتبار خبرة القائم بالتوظيف والمرشح. BrightMove هي شركة رائدة في مجال الابتكار العالمي القائم على السحابة وحائزة على جوائز في صناعة برمجيات التوظيف.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
JobAdder
jobadder.com
**برنامج ATS** مصمم لوكالات التوظيف والفرق الداخلية - يتم تبسيط جميع الوظائف والمرشحين والاتصالات والمهام من خلال لوحة تحكم JobAdders سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. JobAdder هو نظام قائم على السحابة بالكامل، مما يمنح المستخدم الحديث مرونة كاملة للتوظيف أثناء التنقل من أي جهاز محمول. تتيح وظائف نشر الوظائف المتنوعة في JobAdders لمسؤول التوظيف نشر إعلانات الوظائف على أكثر من 200 لوحة وظائف ومنصات وسائط اجتماعية.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أكثر من 10 أدوات لتوظيف أداة واحدة. يتضمن نظام Talent Intelligence Platform ما يلي: - ATS الأفضل في فئته - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتوظيف يعتمد على الذكاء الاصطناعي (قاعدة بيانات التوظيف الخاصة بك، والتي تحتوي على مزيج من بياناتك وبيانات Loxo التي يتم تحديثها تلقائيًا لضمان حصولك دائمًا على المرشح الأكثر دقة المعلومات) - أداة توعية متعددة القنوات مع إمكانات بناء الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا تفوت أي متابعة أبدًا - محرك بحث للأشخاص والشركات مليء بأكثر من 1.2 مليار شخص وملايين المؤسسات - معلومات اتصال تم التحقق منها مثل رسائل البريد الإلكتروني الشخصية وأرقام الهواتف المحمولة - تحديد مصادر الذكاء الاصطناعي الفوري وتصنيفه ومطابقته بفضل مساعد Loxo AI، Copilot ناهيك عن...Loxo هو أيضًا برنامج التوظيف الوحيد الذي يتميز بإدارة علاقات العملاء للمبيعات المصممة خصيصًا للقائمين بالتوظيف - مما يعني أنه يمكنك إجراء تطوير الأعمال الأنشطة في نفس المكان الذي تقوم فيه ببقية سير عملك. الفوز الحقيقي هنا؟ تم تصميم كل من هذه المنتجات الرائدة في السوق للعمل معًا بسلاسة - مما يجعل كل خطوة من عملك أكثر كفاءة ويقلل من مساحة الخطأ. أصبح أكثر من 13200 فريق بحث تنفيذي وRPO والتوظيف المهني وفرق التوظيف في جميع أنحاء العالم بمثابة آلات توظيف مع Loxo. لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ - انخفاض بنسبة 74% في التكلفة عبر دورة حياة المواهب بأكملها، بما في ذلك تكلفة المصدر والتوظيف. - تقليل الوقت اللازم للتوظيف بنسبة 85% بفضل تحديد المصادر وأتمتة سير العمل. - 98% رضا العملاء.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع البريد الإلكتروني، وسير العمل المرن، وبوابة المرشح، والوصول عبر الهاتف المحمول، وتقديمات العميل والمزيد؛ بالإضافة إلى الإعداد والتدريب والخدمة التي يتوقعونها ونقوم بكل ذلك بسعر معقول.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتحديد المصادر والجدولة والتحليلات ومواقع التوظيف والأحداث والمزيد. أكثر من 1000 شركة - بدءًا من الشركات الناشئة إلى رواد الصناعة مثل Airbnb وWayfair وCintas وCarmax وDoordash وZillow - تثق في Gem للتوظيف بسرعة وسهولة.
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، والترويج لها على لوحات الوظائف الرائدة بنقرة واحدة، وإدارة تدفق التوظيف بطريقة مركزية. كل هذا في غمضة عين ومجاناً!
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع بلا حدود. يجمع الحل الموحد الشامل Ashby بين ATS وCRM والجدولة والتحليلات في حل واحد قابل للتطوير مع الميزات الأفضل في فئتها. تخلص من الوظائف الإضافية وخفض تكاليف برامج التوظيف. قم بتدريب فريقك على استخدام أداة واحدة فقط لتنفيذ عمليات التوظيف ذات المستوى العالمي. تحليلات توظيف قوية احصل على بيانات موثوقة في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ لفريقك لتحسين سير العمل، والتواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة، ودفع تحسينات العملية على نطاق واسع. استفد من تحليلات Ashby لتصبح رواة بيانات إستراتيجية، وتتنبأ بقدرات التوظيف، وتتتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التوظيف وتحسينه. تخلص من جداول البيانات التي لا معنى لها، وأوقات الانتظار الطويلة لإنشاء التقارير، وأي شكوك حول دقة بياناتك. أفضل الممارسات المضمنة توفر لك Ashby البنية المضمنة وسير العمل الآلي اللازم لتحقيق نتائج توظيف متسقة ومنصفة. قم دائمًا بتقديم تجربة استثنائية للمرشح مع توفير الوقت باستخدام القوالب التي تم فحصها والتنبيهات القابلة للتخصيص وتصورات خطوط الأنابيب القابلة للمشاركة. قم بتمكين فريقك من التركيز على الجوانب المجزية والصعبة للتوظيف التي يحبونها.
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عددها 2.6 مليون، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Tata Steel (BSL)، وMercedes Benz، وWipro، وDenso Group، وBSE، وCycle Agarbatti. استمتع بمكاسب إنتاجية تصل إلى 87% تمامًا كما حدث بالفعل. الفوائد الرئيسية: النظام الأساسي الموحد: تعزيز الإنتاجية باستخدام أدواتنا المتكاملة بسلاسة. مشاركة الموظفين: استخدم تحليل الحالة المزاجية في الوقت الفعلي للحفاظ على مشاركة الفرق. النمو الاستراتيجي: تنفيذ الأهداف والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لدفع النجاح التنظيمي. تحسين الموارد: يؤدي التحول التفصيلي وتخطيط القائمة إلى زيادة الإنتاج إلى أقصى حد. أمان قوي: استفد من أمان البيانات عالي الجودة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في Azure. سلامة البيانات: حافظ على مصدر بيانات واحد ومتسق عبر مؤسستك. ميزات لا مثيل لها: نهج الهاتف المحمول أولاً: يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان Chatbot التفاعلي: مساعدة فورية وذكية لوحات معلومات ديناميكية: رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي حضور بدون لمس: التعرف المتقدم على الوجه وإدارة التحولات الجغرافية: مراقبة دقيقة للعمل عن بعد إدارة الأداء المستندة إلى الهاتف المحمول : تقييمات الموظفين أثناء التنقل حول FactoHR: شركة FactoHR، وهي شركة رائدة حاصلة على شهادة ISO 27001، متخصصة في مزايا التقاعد وحلول إدارة القوى العاملة منذ عام 2005.
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعين حتى تتمكن من تركيز وقتك على تنمية أعمالك وموظفيك.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخدم الشركات سريعة النمو مثل Instamojo وFusioncharts وOLR والشركات الناشئة من YCombinator و500startups Recruiterflow للحصول على المواهب الرائعة وتبسيط عملية التوظيف الخاصة بها.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.
GoHire
gohire.io
تعد منصة توظيف المواهب الشاملة من GoHire الحل لاستراتيجية التوظيف الفوضوية والفوضوية. قل وداعًا للتوظيف المؤلم والتوظيف الباهظ الثمن وانضم إلى أكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم تستخدم GoHire لوضع عملية التوظيف على المسار الصحيح. باستخدام منصة GoHire البديهية والمبسطة، سيتم تحديث عملية التوظيف الخاصة بك وتشغيلها في غضون أيام. السيطرة الكاملة على مسار التوظيف الخاص بك؛ إدارة الوظائف والمرشحين والمقابلات في وقت أقل وبجهد أقل. قم بدمج GoHire بسهولة مع موقع الويب الخاص بك، والقنوات الاجتماعية، ولوحات الوظائف، وقم بإعداد صفحة وظائف جديدة تمامًا لشركتك. يمكنك أتمتة المهام، وتحديد الأذونات لزملائك في الفريق، ونشر وظائفك على لوحات وظائف متعددة بنقرة واحدة فقط، وإدارة وتقييم كل مرشح في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام، مما يتيح لك التركيز على توظيف أفضل الأشخاص لشركتك المتنامية. . مع الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا والخطط التي تبدأ من 49 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا، يمكن إعادة اختراع استراتيجية التوظيف الخاصة بك بالكامل. المكافأة المضافة؟ GoHire هو ATS الوحيد الذي سيستمتع فريقك باستخدامه بالفعل.
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CSV، وكاشف التكرارات. إرسال حملات البريد الإلكتروني المجمعة. جدولة وإجراء المقابلات، وتذكير ردود الفعل للمقابلات. لوحة كانبان لتصور مسار التوظيف الخاص بك. ملحق Chrome لاستيراد المرشحين من Linkedin وGithub وما إلى ذلك.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف التالي وإدارة عملية التوظيف الخاصة بهم. ما عليك سوى تحديد الملف التعريفي المثالي للمرشح، ثم الجلوس والسماح لـ Snaphunt بالقيام بالمهمة الثقيلة. المواهب المؤهلة مدعوة للتقدم إلى دورك تلقائيًا ويمكنك أيضًا التفاعل مع المواهب ذات الصلة عبر رسائل البريد الإلكتروني المخصصة لزيادة معدل طلبك. مصمم للفرق الموزعة: يمكنك تقليل إنفاق التوظيف بنسبة تصل إلى 80% والتعاون في التوظيف بسلاسة باستخدام الأدوات الخاصة المصممة لتقليل وقت التوظيف بنسبة 72%. باستخدام Snaphunt، يمكنك توظيف أدوارك في الموقع أو المختلطة أو عن بعد بسرعة من مجموعة مواهب تضم أكثر من 4 ملايين باحث عن عمل ومصادر تصل إلى أكثر من 300 مليون محترف. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء أوصاف وظيفية مخصصة، وإدارة استجابة المرشح بنقرة واحدة، ومقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا، وجدولة المقابلة، ومولد أسئلة المقابلة، وجمع التعليقات تلقائيًا، والتحقق المرجعي الآلي، والمزيد. توظيف الرؤى في كل خطوة: التوظيف بما يتناسب مع الثقافة؟ يعتمد التقييم الخاص بشركة Snaphunt "Snapsych" على نماذج القياس النفسي الراسخة والتي تم تكييفها لتناسب مكان العمل الحديث. تشارك المنصة أيضًا رؤى حول الرواتب وفترات الإشعار حتى تتمكن من العثور على أفضل المواهب منذ البداية. لمعرفة كيف يمكن لـ Snaphunt مساعدتك في تحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك، قم بزيارة: https://snaphunt.com/employers
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR هو أفضل نظام لتتبع المتقدمين (ATS) في العالم وبرنامج توظيف موثوق به من قبل أكثر من 4700 شركة. تم تطويره بعد تحليل دقيق لنقاط الضعف والتحديات التي تواجهها فرق التوظيف على مستوى العالم، حيث تضمن مصادرنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل السلسة العثور على المرشح المثالي لمؤسستك. تتضمن بعض ميزاته المذهلة ما يلي: * نشر الوظائف إلى أكثر من 50 لوحة عمل شريكة * تصنيف وتوصيات المرشح المدعوم بالذكاء الاصطناعي * الفرز الآلي للمرشحين * عرض مقارنة المرشح 360 درجة * ملحق Chrome لاستيراد المرشح * تجمع المواهب لتخزين البيانات وإدارتها * إصدار خطابات العرض للقوائم المختصرة * نظام بيئي متكامل كبير * التقارير والتحليلات المتقدمة * تطبيق جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض عمل جذابة وانشر التواصل من خلال الملصقات المتعددة الشاملة الخاصة بنا. إدارة العمليات بشكل حدسي وإنشاء قاعدة مواهب موحدة مدعومة بتقارير مفصلة.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات ومراجعات الأداء. تساعد PeopleForce على دفع الأعمال إلى الأمام مع التركيز على الأشخاص وليس العمليات. إنشاء مكان عمل تمكيني وممتع.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) من خلال منصة توظيف على مستوى المؤسسات مصممة للقوى العاملة الحديثة. توفر مجموعة Talent Acquisition Suite من SmartRecruiters كل ما يلزم لجذب المواهب الرائعة واختيارها وتوظيفها.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Built for Teams
builtforteams.com
برامج الموارد البشرية مصممة خصيصًا لك. أدوات بديهية وقوية مصممة لمساعدتك على تخطيط القوى العاملة لديك وتوظيفها وإدارتها والاحتفاظ بها.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Queros
app.qureos.com
يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا لإنشاء منشورات وظيفية احترافية ومفصلة تبرز الباحثين عن عمل في سوق العمل التنافسي.