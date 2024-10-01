متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
أنظمة تتبع مقدم الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المالديف
أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) هي أدوات برمجية يستخدمها القائمون على التوظيف وفرق الموارد البشرية ومديرو التوظيف لتبسيط عملية تحديد مصادر المتقدمين للوظائف وفحصهم وإدارتهم. تمكن هذه الأنظمة الشركات من إنشاء وتوزيع إعلانات الوظائف، وتحليل السير الذاتية للحصول على المعلومات ذات الصلة، وجدولة المقابلات، وجمع تفاصيل المرشح بما في ذلك خطابات التقديم والمراجع. كما يقومون أيضًا بأتمتة المهام مثل جدولة المقابلة، وإخطار المرشحين بالخطوات التالية، وإرسال التنبيهات. تلعب حلول ATS دورًا حاسمًا في تتبع مقاييس التوظيف مثل وقت الاستئجار وتكلفة الاستئجار، مما يسمح للشركات بتحسين عملية التوظيف لديها وتعزيز عائد الاستثمار من برامج التوظيف. غالبًا ما يتكامل برنامج تتبع المتقدمين الرائد مع وظائف التوظيف الأوسع مثل منشورات لوحة الوظائف ومواقع التوظيف، ومصادر المرشحين، وتحليل السيرة الذاتية، وتقييمات إحالة الموظفين، وفحص المتقدمين، وتسويق التوظيف، وجدولة المقابلات، وإدارة علاقات المرشحين، والتأهيل، وتحليل بيانات التوظيف. قد تتضمن بعض منصات ATS أيضًا إمكانات إدارة علاقات المرشحين، والتي تساعد القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المحتملين ورعايتهم بشكل استباقي من خلال ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والجدولة والتواصل المستمر.
إرسال تطبيق جديد
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire هي الطريقة الأفضل والأسهل للحصول على معلومات الاتصال لأي شخص على الويب. سواء كنت مسؤول التوظيف أو المصدر، أو مدير المبيعات أو التسويق، يجب أن يكون SignalHire جاهزًا في متناول اليد. مصدر عبر ما يزيد عن 350 مليون ملف شخصي تم تجميعها من جميع أنحاء الويب على SignalHire، استخدم ملحق المتصفح لل...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
BrightMove
brightmove.com
نظام تتبع المتقدمين الأكثر ابتكارًا والذي تم تصميمه مع الأخذ في الاعتبار خبرة القائم بالتوظيف والمرشح. BrightMove هي شركة رائدة في مجال الابتكار العالمي القائم على السحابة وحائزة على جوائز في صناعة برمجيات التوظيف.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكترون...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
JobAdder
jobadder.com
**برنامج ATS** مصمم لوكالات التوظيف والفرق الداخلية - يتم تبسيط جميع الوظائف والمرشحين والاتصالات والمهام من خلال لوحة تحكم JobAdders سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. JobAdder هو نظام قائم على السحابة بالكامل، مما يمنح المستخدم الحديث مرونة كاملة للتوظيف أثناء التنقل من أي جهاز محمول. تتيح وظائف نشر ا...
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السري...
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على ا...
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، و...
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عدد...
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع ...
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعي...
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخ...
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني با...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
GoHire
gohire.io
تعد منصة توظيف المواهب الشاملة من GoHire الحل لاستراتيجية التوظيف الفوضوية والفوضوية. قل وداعًا للتوظيف المؤلم والتوظيف الباهظ الثمن وانضم إلى أكثر من 2500 شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم تستخدم GoHire لوضع عملية التوظيف على المسار الصحيح. باستخدام منصة GoHire البديهية والمبسطة، سيتم تحديث عملية التوظ...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CS...
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR هو أفضل نظام لتتبع المتقدمين (ATS) في العالم وبرنامج توظيف موثوق به من قبل أكثر من 4700 شركة. تم تطويره بعد تحليل دقيق لنقاط الضعف والتحديات التي تواجهها فرق التوظيف على مستوى العالم، حيث تضمن مصادرنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل السلسة العثور على المرشح المثالي لمؤسستك. تتض...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) من خلال منصة توظيف على مستوى المؤسسات مصممة للقوى العاملة الحديثة. توفر مجموعة Talent Acquisition Suite من SmartRecruiters كل ما يلزم لجذب المواهب الرائعة واختيارها وتوظيفها.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع ...
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها....
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue هو برنامج التوظيف الأقوى والأكثر اكتمالا، وهو مصمم للقائمين بالتوظيف الذين يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بالموارد البشرية. موجودة في السوق منذ عام 2013، مع أكثر من 300 عميل وأكثر من 3400 مسؤول توظيف يجعلون Talent Clue أداة العمل التي لا غنى عنها. أتمتة عملية الاختيار بأكملها. أنشئ عروض...
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بت...
RecRight
recright.com
تعمل RecRight على جلب التوظيف إلى القرن الحادي والعشرين من خلال أداة توظيف فيديو سهلة الاستخدام ومتكاملة. يمكنك الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وتلقي الطلبات وتقييم المرشحين في أداة التوظيف. تمنحك مقابلة الفيديو المسجلة إمكانية رؤية الأشخاص الذين يقفون وراء التطبيقات وتوظيف الأشخاص الذين ينقرون عليها. وف...
Built for Teams
builtforteams.com
برامج الموارد البشرية مصممة خصيصًا لك. أدوات بديهية وقوية مصممة لمساعدتك على تخطيط القوى العاملة لديك وتوظيفها وإدارتها والاحتفاظ بها.
CATS
catsone.com
تساعد CATS آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم على تلبية احتياجات التوظيف الخاصة بهم. بدءًا من متاجر توظيف شخص واحد وحتى عمليات Fortune 500، يعتمد عملاؤنا علينا لمساعدتهم على النمو.
SpringRecruit
springrecruit.com
يعد SpringRecruit واحدًا من أفضل البرامج المجانية التي تساعدك على اختيار أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال التعاون الفعال ومحلل السيرة الذاتية وجدولة المقابلات والتذكيرات السهلة.