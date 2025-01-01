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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

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برامج الملابس - التطبيقات الأكثر شعبية

اكتشف مجموعة شاملة من حلول برمجيات الملابس المصممة لتبسيط وتعزيز صناعة الأزياء والملابس. بدءًا من إدارة المخزون وتخطيط الإنتاج وحتى أدوات التصميم والترويج، يلبي برنامج الملابس الخاص بنا احتياجات العلامات التجارية بجميع أحجامها. تشمل الميزات الرئيسية سير العمل الآلي، والتحليلات في الوقت الفعلي، ومنصات التصميم التعاونية التي تمكن الفرق من الابتكار والاستجابة بسرعة لاتجاهات السوق. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى إطلاق مجموعتك الأولى أو علامة تجارية راسخة تهدف إلى تحسين عملياتك، فإن برنامج الملابس الخاص بنا يساعدك على البقاء في الطليعة، مما يضمن انتقال تصميماتك من المفهوم إلى المستهلك بكفاءة وذوق. استكشف عروضنا للارتقاء بأعمال الملابس الخاصة بك واحتضان مستقبل تكنولوجيا الموضة.

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Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

The New Black

The New Black

thenewblack.ai

تطبيق The New Black يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم الملابس وخلق تصورات ديناميكية لتسهيل عملية التصميم وعرض الأزياء.

NedGraphics

NedGraphics

nedgraphics.com

NedGraphics هو برنامج تصميم CAD/CAM مخصص لصناعة النسيج، يوفر أدوات لإنشاء وتصميم النسيج بكفاءة ودقة.

Esenca

Esenca

esenca.ai

Esenca هو تطبيق لقياس الجسم باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدم توصيات فورية للقياسات، ويتيح لمستخدميه تجربة الملابس افتراضياً.

Bookalook

Bookalook

getbookalook.com

تطبيق Bookalook هو صالة عرض رقمية مخصصة تربط بين العلامات التجارية والمصممين المستقلين ومحترفي الصحافة في عالم الموضة.

niia.ai

niia.ai

niia.ai

Niia.ai هو منصة AI تساعد علامات الأزياء على إنشاء مطبوعات فريدة، تصورها على الملابس، وتوليد صور احترافية، وأتمتة المهام الإدارية.

Trendalytics

Trendalytics

trendalytics.co

تطبيق Trendalytics يوفر تحليلات ورؤى حول اتجاهات السوق لمساعدة المستخدمين في توقع الطلب واتخاذ قرارات مستنيرة.

Woven Insights

Woven Insights

woveninsights.ai

تطبيق ويفن إنسايتس يقدم تحليلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة تجار الأزياء في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات الأداء واتجاهات المستهلكين.

TrusTrace

TrusTrace

trustrace.com

تطبيق TrusTrace يعزز الشفافية في سلاسل التوريد للموضة والطعام، ويساعد الشركات على تتبع الأثر الاجتماعي والبيئي لمنتجاتها.

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برامج الملابس - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog