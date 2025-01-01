متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج تحسين متجر التطبيقات
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.

إرسال تطبيق جديد


Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow هي أداة تساعد المطورين على إدارة مراجعات التطبيقات وتحليل الأداء والتنافسية عبر منصات التطبيقات المختلفة.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak هو منصة لتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، حيث يقدم أدوات للتحليل وإدارة الحملات وإدارة مراجعات المستخدمين.

App Radar

App Radar

appradar.com

يقدم App Radar أدوات مساعدة لمطوري التطبيقات لتحسين اكتساب المستخدمين وإدارة الأداء عبر متاجر التطبيقات.

Adjust

Adjust

adjust.com

تطبيق Adjust هو منصة لتحليل الأداء التسويقي، تقدم أدوات لقياس التفاعلات والإعلانات لتحسين أداء تطبيقات الهواتف المحمولة.

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic هو منصة تساعد المطورين على تحسين استراتيجيات تسويق ألعابهم عبر تحليل الأداء، وإدارة القنوات، وتحسين عمليات استحواذ المستخدم.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.

Applytics

Applytics

applytics.ai

تطبيق Applytics هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث الخاصة بالتطبيقات تساعد المطورين والمسوقين في تعزيز رؤية التطبيق وأدائه في متاجر التطبيقات.

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

تطبيق Appfigures يساعد مطوري التطبيقات على تتبع وتحليل أداء تطبيقاتهم وجمع ملاحظات المستخدم عبر منصات مختلفة لتحسين النتائج.

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

تطبيق Metrikal يقدم تحليلات لتسويق التطبيقات، يربط بيانات الأداء من مصادر متعددة لتتبع وتحليل تحسين ترتيب التطبيقات وإعلانات Apple.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk هي أداة لتحسين متجر التطبيقات تساعد المطورين في تحسين رؤية التطبيقات وتحليل منافسيهم وإدارة الاستجابة للمستخدمين.

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics هي أداة لتحليل وتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، تساعد على زيادة الوضوح والتنزيلات العضوية.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.

42matters

42matters

42matters.com

42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile هو تطبيق لتحليل بيانات التطبيقات يساعد المطورين والمسوقين على تحسين أداء التطبيقات من خلال تحليل الكلمات الرئيسية والسوق والمنافسين.

ASO index

ASO index

asoindex.io

ASO Index أداة لتحسين تطبيقات الهواتف المحمولة، تُستخدم لتعزيز الظهور والتنزيلات من خلال أبحاث الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics هي منصة لتحسين تطبيقات iOS، بما في ذلك إدارة إعلانات البحث، واختبار A/B، وتحليل الكلمات الرئيسية لتعزيز رؤية الأداء وزيادة التنزيلات.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.