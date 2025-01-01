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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.