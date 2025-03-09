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تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Upptic
upptic.com
Upptic هو منصة تساعد المطورين على تحسين استراتيجيات تسويق ألعابهم عبر تحليل الأداء، وإدارة القنوات، وتحسين عمليات استحواذ المستخدم.
ASO index
asoindex.io
خذ تطبيقك إلى الأعلى! قم بزيادة مرات ظهور تطبيقاتك والتنزيلات العضوية إلى الحد الأقصى من خلال اقتراح الكلمات الرئيسية المدعومة بـ GPT-4 وتحسين الإبداع والمراجعة. تتيح خوارزمية تحليل اللغة الخاصة بنا تفاصيل أكثر دقة للكلمات الرئيسية حتى في اللغة الكورية واليابانية.
Apptopia
apptopia.com
AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
تطبيق Appfigures يساعد مطوري التطبيقات على تتبع وتحليل أداء تطبيقاتهم وجمع ملاحظات المستخدم عبر منصات مختلفة لتحسين النتائج.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي مميزاتنا مقارنة بالتحليلات الأخرى؟ • المؤشرات الأكثر دقة لحركة استعلام البحث. • الواجهة الأكثر ملائمة وسهلة الاستخدام. • أدوات لإجراء البحوث التسويقية وإيجاد المجال الأكثر ربحية. • تتبع عمليات الشراء داخل التطبيق لمتجر التطبيقات. • قائمة كاملة بالكلمات الرئيسية التي يتم فهرسة أي تطبيق من خلالها. • إنشاء ASO أسرع بعشر مرات. • الوصول المتعدد للفريق. أدوات ASO: • اختيار وتحليل استعلامات البحث. • إنشاء البيانات الوصفية للتطبيقات. • توقعات حركة المرور عن طريق الكلمات الرئيسية. • الكلمات الرئيسية المفهرسة لأي تطبيق. • تقييم مستوى ASO لتحسين التطبيق. تحليلات التطبيق: • مواضع التطبيق حسب الكلمات الرئيسية في نتائج البحث. • الإيرادات والتنزيلات لأي تطبيق. • تصنيف التطبيقات في فئات مع تاريخ من التغييرات. • الكلمات الرئيسية التي يتم من خلالها الإعلان عن المنافسين في إعلانات بحث Apple. تحليل السوق والمنافسين: • مقارنة بين Google Play وApp Store. • تحليل مؤشرات الفئة. • تطبيقات مماثلة. • معايير المتجر. • الدخول في الكلمات الرئيسية الاتجاه. عمليات الشراء داخل التطبيق على متجر التطبيقات • مراقبة الكلمات الرئيسية لعمليات الشراء داخل التطبيق. • قائمة بجميع استعلامات البحث التي تتم فهرسة عمليات الشراء داخل التطبيق. التحليل والردود على المراجعات [قريبًا] 12 أداة مجانية. فترة تجريبية 3 أيام. تبدأ الخطط من 16 دولارًا.
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين إمكانية الاكتشاف وزيادة التنزيلات.
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ما نقوم به: اكتشف سر أداء ASO الخاص بك - Metrikal هو متجر شامل لإعداد التقارير والتحليلات الخاصة بتسويق التطبيقات. تصور وقياس التأثير الحقيقي لجهود ASO الخاصة بك في مكان واحد. قم بإعادة النظر في البيانات التاريخية لتطبيقاتك لاتخاذ قرارات مستقبلية أفضل. دمج مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ASO - يقوم Metrikal بتوصيل البيانات وسحبها من App Store Connect وApple Search Ads وGoogle Play Developer Console وMobile Action. من خلال الجمع بين البيانات من هذه المصادر، تستطيع Metrikal جمع البيانات ومعالجتها بدقة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بنمو الهاتف المحمول. نحن نجمع كل مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي تحتاجها ونعرضها على لوحة تحكم تطبيق واحد. قم بتوصيل النقاط بين ASO وإعلانات بحث Apple - تصور Metrikal وتحدد العلاقة بين تحسين متجر التطبيقات (ASO) وإعلانات بحث Apple على مستوى الكلمة الرئيسية. تعرف على كيفية تأثير إعلاناتك المدفوعة على تصنيفاتك وعمليات التثبيت العضوية والعكس صحيح. تحسين تتبع ASO - لا تفقد مسار تغييرات وحملات ASO عندما يتم نشرها، وتفويت فرصة فهم كيفية تأثيرها على مؤشرات الأداء الرئيسية وتصنيفات الكلمات الرئيسية. يتتبع Metrikal التغييرات وكيفية تأثيرها على تصنيفات الكلمات الرئيسية وعمليات التثبيت.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
Asodesk
asodesk.com
تزود Asodesk فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
App Radar
appradar.com
يقدم App Radar أدوات مساعدة لمطوري التطبيقات لتحسين اكتساب المستخدمين وإدارة الأداء عبر متاجر التطبيقات.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak هو منصة لتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، حيث يقدم أدوات للتحليل وإدارة الحملات وإدارة مراجعات المستخدمين.
Adjust
adjust.com
تطبيق Adjust هو منصة لتحليل الأداء التسويقي، تقدم أدوات لقياس التفاعلات والإعلانات لتحسين أداء تطبيقات الهواتف المحمولة.
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow هي أداة تساعد المطورين على إدارة مراجعات التطبيقات وتحليل الأداء والتنافسية عبر منصات التطبيقات المختلفة.
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