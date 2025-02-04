برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

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تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform هو مركز القيادة الخاص بك للحصول على رؤى التسويق وعمليات النمو لهاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو لعبة web3. حدد أهدافك التسويقية وتتبع الأداء حسب القناة أو شبكة الإعلانات، والأصول الإبداعية، والجغرافيا، والحملة، والمزيد باستخدام منصة التحليلات الخاصة بنا. افهم عائد الاستثمار الحقيقي بغض النظر عن قناة التسويق أو النظام الأساسي من خلال نماذج SKAN التنبؤية الجاهزة للخصوصية عبر iOS أو Android. قم بإدارة سير العمل الإبداعي الخاص بك، وعملية تقديم الملاحظات، وتخزين الأصول التسويقية الخاصة بك بدءًا من المفهوم وحتى النشر من خلال مركز التطوير الإبداعي الخاص بنا. قم بمواءمة فريق اكتساب المستخدمين والإبداع وعلوم البيانات لديك لتوضيح أهداف العمل لتحقيق أقصى قدر من التأثير والربحية لجهودك التسويقية.
ASO index
asoindex.io
خذ تطبيقك إلى الأعلى! قم بزيادة مرات ظهور تطبيقاتك والتنزيلات العضوية إلى الحد الأقصى من خلال اقتراح الكلمات الرئيسية المدعومة بـ GPT-4 وتحسين الإبداع والمراجعة. تتيح خوارزمية تحليل اللغة الخاصة بنا تفاصيل أكثر دقة للكلمات الرئيسية حتى في اللغة الكورية واليابانية.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Appfigures
appfigures.com
توفر Appfigures لصانعي التطبيقات الأدوات التي يحتاجونها لفهم أعمالهم والمنافسة والصناعة + الأدوات التي يحتاجونها للمضي قدمًا. ولكن هناك المزيد - كل شيء بسيط وبديهي، وهناك الكثير من الأدلة وموارد التدريب العملي المتاحة لك لإتقان الحرفة.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي مميزاتنا مقارنة بالتحليلات الأخرى؟ • المؤشرات الأكثر دقة لحركة استعلام البحث. • الواجهة الأكثر ملائمة وسهلة الاستخدام. • أدوات لإجراء البحوث التسويقية وإيجاد المجال الأكثر ربحية. • تتبع عمليات الشراء داخل التطبيق لمتجر التطبيقات. • قائمة كاملة بالكلمات الرئيسية التي يتم فهرسة أي تطبيق من خلالها. • إنشاء ASO أسرع بعشر مرات. • الوصول المتعدد للفريق. أدوات ASO: • اختيار وتحليل استعلامات البحث. • إنشاء البيانات الوصفية للتطبيقات. • توقعات حركة المرور عن طريق الكلمات الرئيسية. • الكلمات الرئيسية المفهرسة لأي تطبيق. • تقييم مستوى ASO لتحسين التطبيق. تحليلات التطبيق: • مواضع التطبيق حسب الكلمات الرئيسية في نتائج البحث. • الإيرادات والتنزيلات لأي تطبيق. • تصنيف التطبيقات في فئات مع تاريخ من التغييرات. • الكلمات الرئيسية التي يتم من خلالها الإعلان عن المنافسين في إعلانات بحث Apple. تحليل السوق والمنافسين: • مقارنة بين Google Play وApp Store. • تحليل مؤشرات الفئة. • تطبيقات مماثلة. • معايير المتجر. • الدخول في الكلمات الرئيسية الاتجاه. عمليات الشراء داخل التطبيق على متجر التطبيقات • مراقبة الكلمات الرئيسية لعمليات الشراء داخل التطبيق. • قائمة بجميع استعلامات البحث التي تتم فهرسة عمليات الشراء داخل التطبيق. التحليل والردود على المراجعات [قريبًا] 12 أداة مجانية. فترة تجريبية 3 أيام. تبدأ الخطط من 16 دولارًا.
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين إمكانية الاكتشاف وزيادة التنزيلات.
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ما نقوم به: اكتشف سر أداء ASO الخاص بك - Metrikal هو متجر شامل لإعداد التقارير والتحليلات الخاصة بتسويق التطبيقات. تصور وقياس التأثير الحقيقي لجهود ASO الخاصة بك في مكان واحد. قم بإعادة النظر في البيانات التاريخية لتطبيقاتك لاتخاذ قرارات مستقبلية أفضل. دمج مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ASO - يقوم Metrikal بتوصيل البيانات وسحبها من App Store Connect وApple Search Ads وGoogle Play Developer Console وMobile Action. من خلال الجمع بين البيانات من هذه المصادر، تستطيع Metrikal جمع البيانات ومعالجتها بدقة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بنمو الهاتف المحمول. نحن نجمع كل مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي تحتاجها ونعرضها على لوحة تحكم تطبيق واحد. قم بتوصيل النقاط بين ASO وإعلانات بحث Apple - تصور Metrikal وتحدد العلاقة بين تحسين متجر التطبيقات (ASO) وإعلانات بحث Apple على مستوى الكلمة الرئيسية. تعرف على كيفية تأثير إعلاناتك المدفوعة على تصنيفاتك وعمليات التثبيت العضوية والعكس صحيح. تحسين تتبع ASO - لا تفقد مسار تغييرات وحملات ASO عندما يتم نشرها، وتفويت فرصة فهم كيفية تأثيرها على مؤشرات الأداء الرئيسية وتصنيفات الكلمات الرئيسية. يتتبع Metrikal التغييرات وكيفية تأثيرها على تصنيفات الكلمات الرئيسية وعمليات التثبيت.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام التطبيقات، والمشتريات، ومرات الظهور الإعلانية، والمزيد، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط البث، ومواقع الويب، والمدفوعات الرقمية، وما بعدها. تعمل الرؤى المستمدة من مصادر مسؤولة من Sensor Tower على استكمال بيانات المؤسسة بمنظورات "من الخارج إلى الداخل"، من أشخاص حقيقيين، والإجابة على الأسئلة القيمة التي لا تستطيع بيانات المؤسسة الإجابة عليها. تساعد هذه الأفكار في تشكيل استراتيجيات أفضل الشركات في العالم.
Asodesk
asodesk.com
تزود Asodesk فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
App Radar
appradar.com
يركز App Radar على اكتساب مستخدمي التطبيقات العضوية والمدفوعة ويتيح لك الجمع بين أدوات الخدمة الذاتية والخدمات المُدارة لتسويق متجر التطبيقات. حتى تتمكن من النمو بشكل أسرع، إما بمفردك أو بدعم من خبرائنا. وقد ساعد فريق App Radar الدولي بالفعل في تحقيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لعملاء مثل iTranslate وKolibri Games وWargaming، وبعض شركات الهاتف المحمول الأكثر نجاحًا في العالم.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak عبارة عن منصة للتسويق والاستخبارات في متجر التطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لقادة الأجهزة المحمولة تحسين الأداء العضوي والمدفوع لتطبيقاتهم في متاجر التطبيقات. يبرز AppTweak باعتباره النظام الأساسي الأكثر شمولاً في الصناعة، حيث يوفر معلومات ASO وإدارة حملات الإعلانات على شبكة البحث وإدارة مراجعة متجر التطبيقات وذكاء السوق. نحن نزود مسوقي التطبيقات بالأدوات والبيانات والخدمات المُدارة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة والبقاء في صدارة المنافسة. يقع Atlas AI في قلب AppTweak، وهو نموذج لغة خاص بنا للتعلم العميق تم تدريبه على بيانات متجر التطبيقات منذ عام 2014. هذه التقنية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الذي لا مثيل له، تجعل AppTweak الشريك الموثوق به لقادة الأجهزة المحمولة مثل Uber وZynga وThe North Face. .
Adjust
adjust.com
Adjust عبارة عن مجموعة قياسات وتحليلات توفر الرؤية والرؤى والأدوات التي يحتاجها المسوقون لتطوير تطبيقاتهم من المرحلة المبكرة إلى مرحلة النضج. نحن نقدم حلاً شاملاً لتحسين أداء الإعلان وزيادة العائدات إلى أقصى حد، مدعومًا ببيانات الإسناد الدقيقة والتقارير المتعمقة التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف العمل. Adjust هي شركة تابعة لـ AppLovin (Nasdaq: APP)، وهي منصة برمجيات تسويقية رائدة توفر للمطورين مجموعة قوية ومتكاملة من الحلول لحل وظائفهم ذات المهام الحرجة مثل اكتساب المستخدمين وتحقيق الدخل والقياس. تعرف على المزيد حول Adjust على www.adjust.com.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
AppFollow
appfollow.io
يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. AppFollow هي خدمة متكاملة للعمل مع متاجر التطبيقات. يتضمن أدوات لإدارة المراجعة والأتمتة، وتحليل أداء التطبيق العضوي، وأبحاث المنافسين، ومراقبة أداء التطبيق، والتحليل. يُسهل AppFollow فهم سمعة تطبيقك ورفعها. نحن نساعد أكثر من 100 ألف مستخدم على استخدام البيانات عبر دورة حياة التطبيق لإنشاء تطبيقات ناجحة باستخدام قوة أدواتنا: - مراقبة أداء التطبيق؛ - أدوات مشاركة مراجعة المستخدم؛ - أدوات تسريع نمو التطبيق؛ - أتمتة إدارة المراجعة؛ - عدد كبير من عمليات التكامل مع Salesforce وZendesk وSlack وHelpshift وTableau والمزيد.
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