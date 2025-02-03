برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

42matters

42matters.com

42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.