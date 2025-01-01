برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.
إرسال تطبيق جديد
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
App Radar
appradar.com
يقدم App Radar أدوات مساعدة لمطوري التطبيقات لتحسين اكتساب المستخدمين وإدارة الأداء عبر متاجر التطبيقات.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow هي أداة تساعد المطورين على إدارة مراجعات التطبيقات وتحليل الأداء والتنافسية عبر منصات التطبيقات المختلفة.
Appfigures
appfigures.com
تطبيق Appfigures يساعد مطوري التطبيقات على تتبع وتحليل أداء تطبيقاتهم وجمع ملاحظات المستخدم عبر منصات مختلفة لتحسين النتائج.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak هو منصة لتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، حيث يقدم أدوات للتحليل وإدارة الحملات وإدارة مراجعات المستخدمين.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
Adjust
adjust.com
تطبيق Adjust هو منصة لتحليل الأداء التسويقي، تقدم أدوات لقياس التفاعلات والإعلانات لتحسين أداء تطبيقات الهواتف المحمولة.
Upptic
upptic.com
Upptic هو منصة تساعد المطورين على تحسين استراتيجيات تسويق ألعابهم عبر تحليل الأداء، وإدارة القنوات، وتحسين عمليات استحواذ المستخدم.
Apptopia
apptopia.com
AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.
Metrikal
metrikal.io
تطبيق Metrikal يقدم تحليلات لتسويق التطبيقات، يربط بيانات الأداء من مصادر متعددة لتتبع وتحليل تحسين ترتيب التطبيقات وإعلانات Apple.
Applytics
applytics.ai
تطبيق Applytics هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث الخاصة بالتطبيقات تساعد المطورين والمسوقين في تعزيز رؤية التطبيق وأدائه في متاجر التطبيقات.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk هي أداة لتحسين متجر التطبيقات تساعد المطورين في تحسين رؤية التطبيقات وتحليل منافسيهم وإدارة الاستجابة للمستخدمين.
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي أداة لتحليل وتحسين أداء التطبيقات في متاجر التطبيقات، تساعد على زيادة الوضوح والتنزيلات العضوية.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile هو تطبيق لتحليل بيانات التطبيقات يساعد المطورين والمسوقين على تحسين أداء التطبيقات من خلال تحليل الكلمات الرئيسية والسوق والمنافسين.
ASO index
asoindex.io
ASO Index أداة لتحسين تطبيقات الهواتف المحمولة، تُستخدم لتعزيز الظهور والتنزيلات من خلال أبحاث الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين.
42matters
42matters.com
42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics هي منصة لتحسين تطبيقات iOS، بما في ذلك إدارة إعلانات البحث، واختبار A/B، وتحليل الكلمات الرئيسية لتعزيز رؤية الأداء وزيادة التنزيلات.
© 2025 WebCatalog, Inc.