متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
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برنامج تحسين متجر التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تستخدم المؤسسات برنامج تحسين متجر التطبيقات (ASO) لتحسين رؤية تطبيقات الهاتف المحمول في متاجر التطبيقات ومراقبة تصنيفات التطبيقات ومقاييس التنزيل. تساعد هذه الأدوات المستخدمين في تحسين العناصر المختلفة، بما في ذلك عناوين التطبيقات والكلمات الرئيسية والأيقونات والأوصاف والمعاينات ولقطات الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون توصيات لتحسين موضع التطبيق أو الحفاظ عليه. تتضمن العديد من المنتجات في هذه الفئة ميزات استخباراتية تنافسية، مما يوفر تصنيفًا شاملاً وبيانات التنزيل لكل من تطبيق المؤسسة والتطبيقات المنافسة. يتم استخدام برنامج ASO بشكل شائع من قبل المطورين ومسوقي التطبيقات لرفع تصنيف تطبيقاتهم وتمييزه في أسواق التطبيقات الشائعة مثل App Store أو Google Play.
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Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار...
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform هو مركز القيادة الخاص بك للحصول على رؤى التسويق وعمليات النمو لهاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو لعبة web3. حدد أهدافك التسويقية وتتبع الأداء حسب القناة أو شبكة الإعلانات، والأصول الإبداعية، والجغرافيا، والحملة، والمزيد باستخدام منصة التحليلات الخاصة بنا. افهم عائد ال...
App Radar
appradar.com
يركز App Radar على اكتساب مستخدمي التطبيقات العضوية والمدفوعة ويتيح لك الجمع بين أدوات الخدمة الذاتية والخدمات المُدارة لتسويق متجر التطبيقات. حتى تتمكن من النمو بشكل أسرع، إما بمفردك أو بدعم من خبرائنا. وقد ساعد فريق App Radar الدولي بالفعل في تحقيق أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لعملاء مثل iTransla...
Applytics
applytics.ai
Applytics هي أداة ASO شاملة مصممة لمساعدة مطوري التطبيقات والمسوقين على تحسين رؤية تطبيقاتهم وأدائها في متاجر التطبيقات. بفضل الميزات القوية مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتتبعها، وتحليل المنافسين، وتحسين قائمة متجر التطبيقات، تتيح Applytics للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتعزيز إمكانية ...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics هي خدمة ASO لتعزيز أداء التطبيق وزيادة التنزيلات العضوية للتطبيق. باستخدام أدوات Asolytics، يمكن لمالكي التطبيقات تعزيز رؤية التطبيق وزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
Asodesk
asodesk.com
تقوم Asodesk بتزويد فريقك بتحسين متجر التطبيقات على مستوى عالمي، وأتمتة الرد على المراجعات، وأدوات بحث المنافسين على App Store وGoogle Play.
Metrikal
metrikal.io
قامت ShyftUP، وهي وكالة UA متنقلة، ببناء Metrikal للاستخدام الداخلي مع عملائها. لم تكن منتجات التحليلات الأخرى تلتقط البيانات القابلة للتنفيذ المطلوبة. كل اتصال بيانات يتم إجراؤه، وكل عرض مرئي للبيانات، وكل مؤشر أداء رئيسي يتم الإبلاغ عنه على لوحة معلومات Metrikal يؤثر على النمو. ماذا نفعل: اكتشف سر...
Appfigures
appfigures.com
توفر Appfigures لصانعي التطبيقات الأدوات التي يحتاجونها لفهم أعمالهم والمنافسة والصناعة + الأدوات التي يحتاجونها للمضي قدمًا. ولكن هناك المزيد - كل شيء بسيط وبديهي، وهناك الكثير من الأدلة وموارد التدريب العملي المتاحة لك لإتقان الحرفة.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile عبارة عن تحليلات شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول للمطورين والمسوقين ومتخصصي ASO. ما هي المنصة ل؟ • إجراء البحوث التسويقية لسوق تطبيقات الهاتف المحمول. • اختيار وتحليل الكلمات الرئيسية (60+ دولة)؛ • البحث عن المنافسين. • تتبع موقف التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق لاستعلامات البحث. ما هي ...
ASO index
asoindex.io
خذ تطبيقك إلى الأعلى! قم بزيادة مرات ظهور تطبيقاتك والتنزيلات العضوية إلى الحد الأقصى من خلال اقتراح الكلمات الرئيسية المدعومة بـ GPT-4 وتحسين الإبداع والمراجعة. تتيح خوارزمية تحليل اللغة الخاصة بنا تفاصيل أكثر دقة للكلمات الرئيسية حتى في اللغة الكورية واليابانية.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...