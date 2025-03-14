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تعمل أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) على حماية البيانات المنقولة عبر شبكة الشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه وظائف مختلفة، مثل تعزيز قدرات التطبيق، وتقديم الخدمات السحابية، وربط الشبكات. للحفاظ على الأمان، تستخدم الشركات تقنيات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهرسة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات تحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المعروفة أو الظلية، وهو أمر شائع بالنسبة للمؤسسات التي تدير العديد من واجهات برمجة التطبيقات. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرامج ومتخصصو الأمان على حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات لتحسين رؤية واجهة برمجة التطبيقات ومراقبة الأداء وفرض إجراءات أمنية صارمة. نظرًا لأن الشركات تكتشف باستمرار اتصالات API جديدة، فإن المراقبة المستمرة تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. يعد تطبيق الأمان أمرًا بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث تتعامل العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع البيانات الحساسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات في حالة الكشف عنها. علاوة على ذلك، توفر العديد من حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) ميزات اختبار، مما يسمح بالتحقق من أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال الاختبار الشامل وإنفاذ السياسات.
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Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Intruder
intruder.io
Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Beagle Security
beaglesecurity.com
تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.
Akto
akto.io
Akto هو منصة أمان لحماية واجهات برمجة التطبيقات، تساعد الفرق على إدارة أمانها واكتشاف نقاط الضعف أثناء تطوير البرمجيات.
Escape
escape.tech
Escape أداة لأمان التطبيقات تساعد في اكتشاف وإصلاح ثغرات GraphQL ، توفر خيارات اختبار مخصصة وتعالج الثغرات الأمنية مع دعم كبير للتطبيقات الحديثة.
Traceable
traceable.ai
يعمل تطبيق Traceable على تعزيز أمان واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال الاختبارات في الوقت الفعلي وتقديم تقارير دقيقة حول نقاط الضعف وتحليل حركة المرور.
Orca Security
orca.security
منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.
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