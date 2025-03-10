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تعمل أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) على حماية البيانات المنقولة عبر شبكة الشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه وظائف مختلفة، مثل تعزيز قدرات التطبيق، وتقديم الخدمات السحابية، وربط الشبكات. للحفاظ على الأمان، تستخدم الشركات تقنيات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهرسة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات تحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المعروفة أو الظلية، وهو أمر شائع بالنسبة للمؤسسات التي تدير العديد من واجهات برمجة التطبيقات. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرامج ومتخصصو الأمان على حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات لتحسين رؤية واجهة برمجة التطبيقات ومراقبة الأداء وفرض إجراءات أمنية صارمة. نظرًا لأن الشركات تكتشف باستمرار اتصالات API جديدة، فإن المراقبة المستمرة تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. يعد تطبيق الأمان أمرًا بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث تتعامل العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع البيانات الحساسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات في حالة الكشف عنها. علاوة على ذلك، توفر العديد من حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) ميزات اختبار، مما يسمح بالتحقق من أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال الاختبار الشامل وإنفاذ السياسات.
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Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Intruder
intruder.io
Intruder هي منصة لإدارة السطح الهجومي تساعد المؤسسات في اكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الشبكات والتطبيقات من خلال مسح دوري وتحليل شامل.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Beagle Security
beaglesecurity.com
تساعد تطبيق Beagle Security المؤسسات في تحديد ومعالجة نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات، مع تقديم توصيات وإمكانيات اختبار آمن.
Akto
akto.io
Akto هو منصة أمان لحماية واجهات برمجة التطبيقات، تساعد الفرق على إدارة أمانها واكتشاف نقاط الضعف أثناء تطوير البرمجيات.
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
Traceable
traceable.ai
Traceable هي الشركة الرائدة في مجال أمن API والتي تساعد المؤسسات على حماية أنظمتها وأصولها الرقمية في عالم السحابة أولاً حيث يكون كل شيء مترابطًا. يمكن تتبعها هي المنصة الوحيدة الذكية والمدركة للسياق والتي توفر الأمان الكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). إدارة الوضع الأمني: يساعد برنامج Traceable المؤسسات على تحسين وضعها الأمني بشكل كبير من خلال كتالوج في الوقت الفعلي ومصنف حسب المخاطر لجميع واجهات برمجة التطبيقات في نظامها البيئي، وتحليل المطابقة، وتحديد واجهات برمجة التطبيقات الظلية والمعزولة، ورؤية تدفقات البيانات الحساسة. الحماية من التهديدات في وقت التشغيل: يقوم برنامج Traceable بمراقبة المعاملات على مستوى المستخدم وتطبيق خوارزميات التعلم الآلي الناضجة لاكتشاف المعاملات الشاذة وتنبيه فريق الأمان ومنع الهجمات على مستوى المستخدم. إدارة التهديدات وتحليلاتها: يساعد برنامج Traceable المؤسسات على تحليل الهجمات والحوادث من خلال مستودع بيانات API الخاص بها، والذي يوفر بيانات تاريخية غنية عن حركة المرور الاسمية والخبيثة. اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) عبر SDLC: يعمل برنامج Traceable على ربط دورة حياة الأمان مع دورة حياة DevOps مما يوفر اختبارات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) الآلية ليتم تشغيلها ضمن خط أنابيب CI. منع الاحتيال الرقمي: تجمع شركة Traceable بين مجموعة البيانات الواسعة والعميقة مع مرور الوقت والتعلم الآلي المتطور لتحديد الاحتيال عبر جميع معاملات واجهة برمجة التطبيقات (API)
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
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