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تعمل أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) على حماية البيانات المنقولة عبر شبكة الشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه وظائف مختلفة، مثل تعزيز قدرات التطبيق، وتقديم الخدمات السحابية، وربط الشبكات. للحفاظ على الأمان، تستخدم الشركات تقنيات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهرسة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات تحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المعروفة أو الظلية، وهو أمر شائع بالنسبة للمؤسسات التي تدير العديد من واجهات برمجة التطبيقات. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرامج ومتخصصو الأمان على حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات لتحسين رؤية واجهة برمجة التطبيقات ومراقبة الأداء وفرض إجراءات أمنية صارمة. نظرًا لأن الشركات تكتشف باستمرار اتصالات API جديدة، فإن المراقبة المستمرة تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. يعد تطبيق الأمان أمرًا بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث تتعامل العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع البيانات الحساسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات في حالة الكشف عنها. علاوة على ذلك، توفر العديد من حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) ميزات اختبار، مما يسمح بالتحقق من أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال الاختبار الشامل وإنفاذ السياسات.
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Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية. يصف شبكته كمنصة سحابة Edge ، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على تمديد البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة ، أقرب إلى المستخدمين. يتضمن منصة Fastly Edge Cloud شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها (CDN) ، وتحسين الصور ، والفيديو والبث ، والأمان السحابي ، وخدمات موازنة التحميل. تشمل خدمات الأمان السحابية لـ Fastly حماية هجوم رفض الخدمة ، وتخفيف الروبوت ، وجدار حماية تطبيق الويب. يستخدم جدار الحماية على الويب Fastly Web Application Assue Application Security Core Modsecurity Core Secret مع مجموعة القواعد الخاصة به. تم تصميم المنصة السريعة فوق الورنيش.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
Intruder
intruder.io
Intruder عبارة عن نظام أساسي لإدارة سطح الهجوم يمكّن المؤسسات من اكتشاف نقاط الضعف واكتشافها وإصلاحها في أي أصول معرضة للخطر عبر شبكتها. فهو يوفر نصائح علاجية قابلة للتنفيذ بشكل مستمر، من خلال تخصيص مخرجات العديد من الماسحات الضوئية الرائدة في الصناعة باستخدام مشورة الخبراء التي يقدمها فريق الأمان الداخلي لدينا.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
Traceable
traceable.ai
Traceable هي الشركة الرائدة في مجال أمن API والتي تساعد المؤسسات على حماية أنظمتها وأصولها الرقمية في عالم السحابة أولاً حيث يكون كل شيء مترابطًا. يمكن تتبعها هي المنصة الوحيدة الذكية والمدركة للسياق والتي توفر الأمان الكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). إدارة الوضع الأمني: يساعد برنامج Traceable المؤسسات على تحسين وضعها الأمني بشكل كبير من خلال كتالوج في الوقت الفعلي ومصنف حسب المخاطر لجميع واجهات برمجة التطبيقات في نظامها البيئي، وتحليل المطابقة، وتحديد واجهات برمجة التطبيقات الظلية والمعزولة، ورؤية تدفقات البيانات الحساسة. الحماية من التهديدات في وقت التشغيل: يقوم برنامج Traceable بمراقبة المعاملات على مستوى المستخدم وتطبيق خوارزميات التعلم الآلي الناضجة لاكتشاف المعاملات الشاذة وتنبيه فريق الأمان ومنع الهجمات على مستوى المستخدم. إدارة التهديدات وتحليلاتها: يساعد برنامج Traceable المؤسسات على تحليل الهجمات والحوادث من خلال مستودع بيانات API الخاص بها، والذي يوفر بيانات تاريخية غنية عن حركة المرور الاسمية والخبيثة. اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) عبر SDLC: يعمل برنامج Traceable على ربط دورة حياة الأمان مع دورة حياة DevOps مما يوفر اختبارات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) الآلية ليتم تشغيلها ضمن خط أنابيب CI. منع الاحتيال الرقمي: تجمع شركة Traceable بين مجموعة البيانات الواسعة والعميقة مع مرور الوقت والتعلم الآلي المتطور لتحديد الاحتيال عبر جميع معاملات واجهة برمجة التطبيقات (API)
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المؤسسات من اكتساب الرؤية في وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بها. يثق أكثر من 1000 فريق لأمن التطبيقات على مستوى العالم في Akto لتلبية احتياجاتهم الأمنية لواجهة برمجة التطبيقات. حالات استخدام Akto: 1. اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API Discovery) 2. اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) في CI/CD 3. إدارة وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) 4. اختبار المصادقة والترخيص 5. الكشف عن البيانات الحساسة 6. التحول إلى اليسار في DevSecOps
Beagle Security
beaglesecurity.com
يساعدك Beagle Security على تحديد نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وGraphQL ومعالجتها من خلال رؤى قابلة للتنفيذ قبل أن يؤذيك المتسللون بأي شكل من الأشكال. باستخدام Beagle Security، يمكنك دمج اختبار الاختراق الآلي في مسار CI/CD الخاص بك لتحديد المشكلات الأمنية في وقت مبكر من دورة حياة التطوير الخاصة بك وشحن تطبيقات الويب الأكثر أمانًا. الميزات الرئيسية: - التحقق من تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بحثًا عن أكثر من 3000 حالة اختبار للعثور على ثغرات أمنية - معايير OWASP وSANS - توصيات لمعالجة المشكلات الأمنية - تطبيقات الويب المعقدة لاختبار الأمان مع تسجيل الدخول - تقارير الامتثال (GDPR وHIPAA وPCI DSS) - جدولة الاختبار - عمليات تكامل DevSecOps - تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) - الوصول إلى الفريق - عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وJira وAsana وTrello & 100+ أدوات أخرى
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