الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا

تعمل أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) على حماية البيانات المنقولة عبر شبكة الشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه وظائف مختلفة، مثل تعزيز قدرات التطبيق، وتقديم الخدمات السحابية، وربط الشبكات. للحفاظ على الأمان، تستخدم الشركات تقنيات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهرسة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات تحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المعروفة أو الظلية، وهو أمر شائع بالنسبة للمؤسسات التي تدير العديد من واجهات برمجة التطبيقات. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرامج ومتخصصو الأمان على حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات لتحسين رؤية واجهة برمجة التطبيقات ومراقبة الأداء وفرض إجراءات أمنية صارمة. نظرًا لأن الشركات تكتشف باستمرار اتصالات API جديدة، فإن المراقبة المستمرة تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. يعد تطبيق الأمان أمرًا بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث تتعامل العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع البيانات الحساسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات في حالة الكشف عنها. علاوة على ذلك، توفر العديد من حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) ميزات اختبار، مما يسمح بالتحقق من أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال الاختبار الشامل وإنفاذ السياسات.