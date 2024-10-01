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أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
تعمل أدوات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) على حماية البيانات المنقولة عبر شبكة الشركة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه وظائف مختلفة، مثل تعزيز قدرات التطبيق، وتقديم الخدمات السحابية، وربط الشبكات. للحفاظ على الأمان، تستخدم الشركات تقنيات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهرسة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية وتأمينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأدوات تحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المعروفة أو الظلية، وهو أمر شائع بالنسبة للمؤسسات التي تدير العديد من واجهات برمجة التطبيقات. تعتمد أقسام تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرامج ومتخصصو الأمان على حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات لتحسين رؤية واجهة برمجة التطبيقات ومراقبة الأداء وفرض إجراءات أمنية صارمة. نظرًا لأن الشركات تكتشف باستمرار اتصالات API جديدة، فإن المراقبة المستمرة تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل. يعد تطبيق الأمان أمرًا بالغ الأهمية بنفس القدر، حيث تتعامل العديد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع البيانات الحساسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات في حالة الكشف عنها. علاوة على ذلك، توفر العديد من حلول أمان واجهة برمجة التطبيقات ميزات اختبار، مما يسمح بالتحقق من أمان واجهة برمجة التطبيقات من خلال الاختبار الشامل وإنفاذ السياسات.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصورة، والفيديو وال...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
Beagle Security
beaglesecurity.com
يساعدك Beagle Security على تحديد نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وGraphQL ومعالجتها من خلال رؤى قابلة للتنفيذ قبل أن يؤذيك المتسللون بأي شكل من الأشكال. باستخدام Beagle Security، يمكنك دمج اختبار الاختراق الآلي في مسار CI/CD الخاص بك لتحديد المشكلات الأمنية في وقت مبكر من دورة حي...
Intruder
intruder.io
Intruder عبارة عن نظام أساسي لإدارة سطح الهجوم يمكّن المؤسسات من اكتشاف نقاط الضعف واكتشافها وإصلاحها في أي أصول معرضة للخطر عبر شبكتها. فهو يوفر نصائح علاجية قابلة للتنفيذ بشكل مستمر، من خلال تخصيص مخرجات العديد من الماسحات الضوئية الرائدة في الصناعة باستخدام مشورة الخبراء التي يقدمها فريق الأمان ا...
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة بر...
Traceable
traceable.ai
Traceable هي الشركة الرائدة في مجال أمن API والتي تساعد المؤسسات على حماية أنظمتها وأصولها الرقمية في عالم السحابة أولاً حيث يكون كل شيء مترابطًا. يمكن تتبعها هي المنصة الوحيدة الذكية والمدركة للسياق والتي توفر الأمان الكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). إدارة الوضع الأمني: يساعد برنامج Traceable ال...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...