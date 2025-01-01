منصات واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشتمل منصات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أدوات برمجية وعمليات تكامل مصممة لمساعدة فرق التطوير في إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها. توفر هذه الحلول وظائف شاملة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها وإدارتها. يمكّن برنامج تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن بيئة تطوير آمنة. تدعم هذه الأدوات مرحلة ما قبل الإنتاج لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال السماح للمطورين بتبادل الأفكار ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة. من ناحية أخرى، يسهل برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في الإشراف على اتساق الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض منصات API بأسواق API، مما يسمح للمطورين بإدراج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. يمكن تقديم منصة API كمنتج شامل واحد أو كمجموعة من المنتجات المتكاملة.
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Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Backendless
backendless.com
Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
Qodex.ai
qodex.ai
تطبيق Qodex.ai يبسط اختبار أتمتة API باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون ترميز أو جهد يدوي، مما يتيح لك الأتمتة في عدة مجالات تشمل الوثائق والاختبارات.
Kong
konghq.com
Kong هو منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) تسهل تطوير ونشر وإدارة APIs عبر بيئات مختلفة مع ميزات أمان وتحليلات متعددة.
Boomi
boomi.com
Boomi منصة تكامل قائمة على السحابة لتبسيط توصيل التطبيقات والبيانات بأمان وسرعة، مع دعم جودة البيانات والذكاء الاصطناعي.
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