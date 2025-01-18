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منصات واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر
تشتمل منصات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أدوات برمجية وعمليات تكامل مصممة لمساعدة فرق التطوير في إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها. توفر هذه الحلول وظائف شاملة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها وإدارتها. يمكّن برنامج تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن بيئة تطوير آمنة. تدعم هذه الأدوات مرحلة ما قبل الإنتاج لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال السماح للمطورين بتبادل الأفكار ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة. من ناحية أخرى، يسهل برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في الإشراف على اتساق الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض منصات API بأسواق API، مما يسمح للمطورين بإدراج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. يمكن تقديم منصة API كمنتج شامل واحد أو كمجموعة من المنتجات المتكاملة.
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Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ برامج API ناجحة على أي نطاق تعمل على تحقيق نتائج الأعمال من خلال نهج التصميم أولاً. Stoplight هو الحل الوحيد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يركز على التصميم. من خلال التوثيق والحوكمة المتكاملة، تتيح منصة Stoplight الاتساق وقابلية إعادة الاستخدام والجودة للحصول على تجربة مطورة ممتعة. تتيح المنصة برامج API ناجحة مدفوعة بالتحول الرقمي وتطوير النظام الأساسي وواجهة برمجة التطبيقات كمنتج - للفرق الجديدة أو القائمة.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوفر بوابة Kong API مفتوحة المصدر أو كجزء من Kong Enterprise، وهي عبارة عن نظام أساسي لإدارة خدمة دورة الحياة الكاملة يعمل على تأمين جميع خدماتك وإدارتها ومراقبتها لتسريع الابتكار عبر جميع الأنظمة الأساسية والبروتوكولات وأنماط النشر. يعد Kong Enterprise هو الحل الوحيد المصمم لتحسين احتياجات تحديث التطبيقات اليوم من خلال الأتمتة عبر دورة الحياة الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة. تقوم Kong Enterprise بتوسيع البوابة مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع، Kong Gateway، مع المكونات الإضافية للمؤسسة وبوابة المطورين ومنصة التحليلات وميزات الأمان والأداء المحسن وواجهات المستخدم الرسومية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد. استخدم Kong Enterprise لربط فرق التطوير والشركاء والعملاء بمنصة موحدة. تقليل الكمون إلى أقل من 1 مللي ثانية. قم بإزالة الانتفاخ باستخدام بنية قائمة على المكونات الإضافية وعمليات تكامل خفيفة الوزن. قم بتوسيع نطاق المجموعات دون عناء، بغض النظر عن البيئة أو البائع أو التكوين أو نمط النشر. دعم gRPC وREST بشكل أصلي، والتكامل مع خادم Apollo GraphQL وخدمات Apache Kafka. توفر Kong Enterprise منصة واحدة للخدمات المعدنية العارية إلى السحابة الأصلية، ومنليث إلى الخدمات الصغيرة، والشبكات وما بعدها.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة مصادقة المستخدم وإدارته، وإشعارات الدفع ووحدة تحكم المراسلة داخل التطبيق، ومنشئ المنطق بدون كود، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وغير ذلك الكثير. تم تصميم Backendless من الواجهة الخلفية أولاً، مما يجعلها مكملاً مثاليًا للواجهة الخلفية لأي واجهة أمامية مشفرة أو بدون كود. يسهّل النهج المرئي للنظام الأساسي Backendless وواجهات برمجة التطبيقات المعدة مسبقًا إنشاء الواجهة الخلفية لأي تطبيق بما يصل إلى 10 مرات أسرع من حلول الترميز التقليدية وبجزء بسيط من التكلفة.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، ووصفات للعمليات التجارية المشتركة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة، والبنية القائمة على الأحداث للتكامل السحابي والتكامل المختلط محليًا، توفر منصة Boomi الاتساع والعمق الدعم المطلوب للتحول الرقمي الحديث في منصة سهلة الاستخدام تتمتع بأمان وقابلية للتوسعة والموثوقية على مستوى المؤسسة.
Qodex.ai
qodex.ai
يعمل Qodex.ai على تبسيط اختبار أتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API) لديك من خلال الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية أو جهد يدوي. توفر Qodex.ai إمكانية الإنشاء والمراقبة والتعاون بسلاسة لمجموعات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، مما يمكّنك من التركيز على الابتكار، وليس التكامل. مع Qodex.ai، يمكنك: - أتمتة مجموعة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك - أتمتة اختبار أتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API) - أتمتة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك - أتمتة اختبار Fuzz الخاص بك - أتمتة اختبار التحميل الخاص بك - أتمتة تحليل التعرض، كل هذا بدون أي جهود ترميز أو جهود يدوية.