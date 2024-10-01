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منصات واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
تشتمل منصات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أدوات برمجية وعمليات تكامل مصممة لمساعدة فرق التطوير في إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها. توفر هذه الحلول وظائف شاملة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها وإدارتها. يمكّن برنامج تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن بيئة تطوير آمنة. تدعم هذه الأدوات مرحلة ما قبل الإنتاج لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال السماح للمطورين بتبادل الأفكار ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة. من ناحية أخرى، يسهل برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في الإشراف على اتساق الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض منصات API بأسواق API، مما يسمح للمطورين بإدراج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. يمكن تقديم منصة API كمنتج شامل واحد أو كمجموعة من المنتجات المتكاملة.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوف...
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ...
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة ...
Qodex.ai
qodex.ai
يعمل Qodex.ai على تبسيط اختبار أتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API) لديك من خلال الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية أو جهد يدوي. توفر Qodex.ai إمكانية الإنشاء والمراقبة والتعاون بسلاسة لمجموعات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، مما يمكّنك من التركيز على الابتك...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة الت...