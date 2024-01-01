منصات واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - إثيوبيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تشتمل منصات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أدوات برمجية وعمليات تكامل مصممة لمساعدة فرق التطوير في إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها. توفر هذه الحلول وظائف شاملة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها وإدارتها. يمكّن برنامج تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن بيئة تطوير آمنة. تدعم هذه الأدوات مرحلة ما قبل الإنتاج لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال السماح للمطورين بتبادل الأفكار ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة. من ناحية أخرى، يسهل برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في الإشراف على اتساق الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض منصات API بأسواق API، مما يسمح للمطورين بإدراج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. يمكن تقديم منصة API كمنتج شامل واحد أو كمجموعة من المنتجات المتكاملة.