متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منصات واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
تشتمل منصات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أدوات برمجية وعمليات تكامل مصممة لمساعدة فرق التطوير في إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها. توفر هذه الحلول وظائف شاملة لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها وإدارتها. يمكّن برنامج تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (API) ضمن بيئة تطوير آمنة. تدعم هذه الأدوات مرحلة ما قبل الإنتاج لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) من خلال السماح للمطورين بتبادل الأفكار ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كل ذلك في لوحة معلومات واحدة. من ناحية أخرى، يسهل برنامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مراقبة واجهات برمجة التطبيقات (API) والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في الإشراف على اتساق الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعض منصات API بأسواق API، مما يسمح للمطورين بإدراج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. يمكن تقديم منصة API كمنتج شامل واحد أو كمجموعة من المنتجات المتكاملة.
إرسال تطبيق جديد
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
Kong
konghq.com
Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Qodex.ai
qodex.ai
يعمل Qodex.ai على تبسيط اختبار أتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API) لديك من خلال التشغيل الآلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية أو جهد يدوي. توفر Qodex.ai إمكانية الإنشاء والمراقبة والتعاون بسلاسة لمجموعات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، مما يمكّنك من التركيز على ا...
Boomi
boomi.com
تساعدك حلول Boomi iPaaS على تعزيز مستقبل أعمالك من خلال التكامل الذكي والأتمتة. قم بتوصيل كل شيء، في كل مكان، مع Boomi.