أسواق API - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل أسواق API كمراكز لتجميع واجهات برمجة التطبيقات، مما يوفر منصة لمطوري التطبيقات لتحميل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتوزيعها وتحقيق الدخل منها. توفر هذه الأسواق أيضًا مساحة للمستهلكين لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها لمنتجاتهم الخاصة. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على تسهيل تطوير مكونات التطبيق التي يمكنها التفاعل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى، مما يتيح للمستهلكين دمج المكونات الخارجية في برامجهم الخاصة. على سبيل المثال، قد يستخدم المطور الذي يقوم بإنشاء تطبيق لحجز السفر واجهة برمجة التطبيقات لخرائط Google لتحسين تطبيقه. تفيد أسواق API كلاً من الشركات والمطورين. بالنسبة للمستهلكين، تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية البحث عن واجهات برمجة التطبيقات ودمجها، مما يساعدهم على إنشاء تطبيقات أكثر قوة وسهلة الاستخدام. بالنسبة للمطورين أو مقدمي الخدمات، تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على زيادة إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم ورؤيتها، مما يسمح لمزيد من المستخدمين بالوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم عن طريق بيع حقوق الاستخدام في السوق بدلاً من تقديمها مجانًا. يستخدم كل من مستهلكي ومقدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه الأسواق. يستخدمها المستهلكون للحصول على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتطوير تطبيقاتهم، بينما يستخدمها مقدمو الخدمة لتقديم خدماتهم بشكل أكثر مرونة مما قد تسمح به بنيتهم التحتية الحالية. تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على تعزيز التكامل بين التطبيقات، مما يجعل العملية أكثر ملاءمة وكفاءة. غالبًا ما يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع برامج تطوير التطبيقات، بما في ذلك تطوير الأجهزة المحمولة وأدوات التطوير السريع للتطبيقات.
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Zapier
zapier.com
Zapier هو تطبيق يتيح للمستخدمين دمج أكثر من 7000 تطبيق ويب لأتمتة المهام وتبسيط سير العمل عبر إجراءات مخصصة.
Make
make.com
Make (سابقاً Integromat) يتيح للمستخدمين أتمتة سير العمل بين التطبيقات بواجهة سحب وإفلات، مما يسهل تنفيذ المهام المتكررة.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT هو تطبيق ويب مجاني يتيح للمستخدمين إنشاء أتمتة عن طريق ربط خدمات مختلفة مثل بريد جوجل وفيسبوك لتنفيذ إجراءات تلقائية.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز لو واجهات برمجة التطبيقات يساعد المطورين في العثور عليها وإدارتها بسهولة من مكان واحد.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon هو سوق يقدم مكونات إضافية ورموز وبرامج نصية لمواقع الويب، يدعم منصات مثل WordPress وMagento ويساعد المطورين في تحسين مواقعهم.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total هو مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تتيح للمطورين معالجة وتعديل مختلف تنسيقات الملفات عبر العديد من المنصات ولغات البرمجة.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
APILayer
apilayer.com
APILayer هو سوق لواجهات برمجة التطبيقات يوفر أدوات لتطوير، نشر، ومراقبة APIs لمساعدة المطورين والشركات في جميع أنحاء العالم.
Choreo
choreo.dev
تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.
Pusher
pusher.com
Pusher هي خدمة APIs مستضافة تتيح دمج ميزات في الوقت الحقيقي في التطبيقات، مع خيارات مرنة وقابلة للتطوير للتفاعل والتعاون.
Blobr
blobr.io
بلوبر هو بوابة للمطورين لتوزيع واجهات برمجة التطبيقات، مع إدارة الوصول ونماذج الربح، وتحليل سلوك المستخدم لتسهيل اتخاذ القرارات.
Celigo EU
celigo.com
Celigo EU هي منصة تكامل تسهل ربط التطبيقات وتبسيط العمليات التجارية، مما يعزز الكفاءة ويتيح أتمتة سير العمل.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr هو أداة تكامل مضمنة تساعد التطبيقات على تحسين قدرات التكامل داخل التطبيق بسهولة، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء سير عمل وتكاملات متعددة.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring هو تطبيق يساعد الأعمال الصغيرة على دمج واجهات برمجة التطبيقات في أدوات الإنتاجية بدون الحاجة لكتابة رموز، مع دعم لأتمتة التقارير وجمع العملاء.
Celigo US
celigo.com
Celigo هو تطبيق يتيح تكامل البيانات بين الأنظمة والتطبيقات لتحقيق تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء في العمليات التجارية.
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