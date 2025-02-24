أسواق API - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

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تعمل أسواق API كمراكز لتجميع واجهات برمجة التطبيقات، مما يوفر منصة لمطوري التطبيقات لتحميل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتوزيعها وتحقيق الدخل منها. توفر هذه الأسواق أيضًا مساحة للمستهلكين لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها لمنتجاتهم الخاصة. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على تسهيل تطوير مكونات التطبيق التي يمكنها التفاعل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى، مما يتيح للمستهلكين دمج المكونات الخارجية في برامجهم الخاصة. على سبيل المثال، قد يستخدم المطور الذي يقوم بإنشاء تطبيق لحجز السفر واجهة برمجة التطبيقات لخرائط Google لتحسين تطبيقه. تفيد أسواق API كلاً من الشركات والمطورين. بالنسبة للمستهلكين، تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية البحث عن واجهات برمجة التطبيقات ودمجها، مما يساعدهم على إنشاء تطبيقات أكثر قوة وسهلة الاستخدام. بالنسبة للمطورين أو مقدمي الخدمات، تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على زيادة إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم ورؤيتها، مما يسمح لمزيد من المستخدمين بالوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم عن طريق بيع حقوق الاستخدام في السوق بدلاً من تقديمها مجانًا. يستخدم كل من مستهلكي ومقدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه الأسواق. يستخدمها المستهلكون للحصول على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتطوير تطبيقاتهم، بينما يستخدمها مقدمو الخدمة لتقديم خدماتهم بشكل أكثر مرونة مما قد تسمح به بنيتهم التحتية الحالية. تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على تعزيز التكامل بين التطبيقات، مما يجعل العملية أكثر ملاءمة وكفاءة. غالبًا ما يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع برامج تطوير التطبيقات، بما في ذلك تطوير الأجهزة المحمولة وأدوات التطوير السريع للتطبيقات.
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Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قاعدة بيانات سياقية في العالم تتألف من أكثر من 10 مليارات كيان بما في ذلك المؤسسات والمنتجات والمقالات والأحداث والمزيد. تعمل تقنية معالجة اللغات الطبيعية المبتكرة وتقنيات تحليل الحقائق في Knowledge Graph على ربط الكيانات بقواعد بيانات سياقية، تتضمن أكثر من تريليون
Celigo EU
celigo.com
Celigo عبارة عن iPaaS حديث محبوب من قبل مستخدمي الأعمال والمطورين على حد سواء، وهو مصمم خصيصًا للعمليات ذات المهام الحرجة، مع أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل والتكاملات المعدة مسبقًا والمصممة لحل أكبر تحديات التكامل. وهذا يجعل صيانة Celigo أسهل بشكل لا يضاهى من أي منصة أخرى، مما يدعمك في كل خطوة على طول الطريق. يتميز Celigo بتطبيقات التكامل، وهي مجموعة من تطبيقات التكامل المعدة مسبقًا والمدارة بالكامل للتطبيقات السحابية الشائعة، مثل Salesforce وShopify وAmazon وZendesk وNetSuite وغيرها الكثير. نحن هنا لمساعدة عملك ليس فقط على التكيف بل أيضًا على الازدهار في المشهد الرقمي المتطور، مما يضمن الكفاءة والرؤية والزخم للأمام في كل خطوة على الطريق. تفضل بزيارتنا على www.celigo.com واكتشف كيف يمكننا تحويل أعمالك اليوم، وتمكينك من بناء المزيد بشكل أسرع مع جميع المشاركين.
Celigo US
celigo.com
Celigo عبارة عن iPaaS حديث محبوب من قبل مستخدمي الأعمال والمطورين على حد سواء، وهو مصمم خصيصًا للعمليات ذات المهام الحرجة، مع أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل والتكاملات المعدة مسبقًا والمصممة لحل أكبر تحديات التكامل. وهذا يجعل صيانة Celigo أسهل بشكل لا يضاهى من أي منصة أخرى، مما يدعمك في كل خطوة على طول الطريق. يتميز Celigo بتطبيقات التكامل، وهي مجموعة من تطبيقات التكامل المعدة مسبقًا والمدارة بالكامل للتطبيقات السحابية الشائعة، مثل Salesforce وShopify وAmazon وZendesk وNetSuite وغيرها الكثير. نحن هنا لمساعدة عملك ليس فقط على التكيف بل أيضًا على الازدهار في المشهد الرقمي المتطور، مما يضمن الكفاءة والرؤية والزخم للأمام في كل خطوة على الطريق. تفضل بزيارتنا على www.celigo.com واكتشف كيف يمكننا تحويل أعمالك اليوم، وتمكينك من بناء المزيد بشكل أسرع مع جميع المشاركين.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخاص بك بفضل التحليلات التفصيلية واتخاذ الإجراءات بسرعة.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
CodeCanyon
codecanyon.net
الآلاف من الأكواد البرمجية والبرامج النصية والمكونات الإضافية لكل إنشاء موقع ويب. اختر من بين المكونات الإضافية للتجارة الإلكترونية، وقوالب تطبيقات الهاتف المحمول، وPHP، وBootstrap، والمزيد لأي ميزانية، تم تصميمها بواسطة أفضل المطورين في العالم.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Pusher
pusher.com
تعزيز تجارب الوقت الفعلي للجوال والويب. واجهات برمجة التطبيقات المستضافة ثنائية الاتجاه والتي تتميز بالمرونة والقابلية للتطوير وسهلة الاستخدام. نقوم بإنشاء بنية أساسية معقدة للمراسلة وصيانتها حتى تتمكن من إنشاء ميزات الوقت الفعلي التي يحتاجها المستخدمون لديك بسرعة.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total عبارة عن مجموعة من Aspose API-s التي تمكن المطورين من التعامل مع تنسيقات الملفات المختلفة ضمن منصات ولغات برمجة مختلفة.
APILayer
apilayer.com
APILayer هو سوق API. APILayer هي المزود الرائد لمنتجات API الجاهزة والمستندة إلى السحابة والمصممة لمساعدة المطورين والشركات حول العالم على العمل بسرعة وفعالية. اليوم، تكافح المؤسسات من جميع الأحجام لدعم التحولات الرقمية المعقدة والطلب المتزايد على الاتصال والبيانات في الوقت الفعلي. تعالج APILayer هذا الطلب من خلال واجهات برمجة تطبيقات موثوقة للغاية وقابلة للتطوير والتي يمكن تهيئتها بسرعة وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة. تخدم منتجات APILayer أكثر من 1200000 عميل بدءًا من المطورين الأفراد وحتى المؤسسات الكبيرة.
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية عن بُعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقره في Sunnyvale ، كاليفورنيا ، إلا أنها توظف قوة عاملة تضم 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
Make
make.com
يتيح لك Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) إمكانية إنشاء مهام سير العمل وإنشائها وأتمتتها بشكل مرئي. استخدم واجهة السحب والإفلات الممتعة لتوصيل التطبيقات ببضع نقرات، وإنشاء مسارات عمل لا حدود لها تسمى السيناريوهات. قم بتعيين السيناريوهات الخاصة بك ليتم تشغيلها على الفور أو وفقًا لجدول زمني، أو شاهد السيناريو يتم تشغيله في الوقت الفعلي وقتما تشاء.
IFTTT
ifttt.com
If Thisthen That، والمعروفة أيضًا باسم IFTTT، هي خدمة مجانية قائمة على الويب تقوم بإنشاء سلاسل من البيانات الشرطية البسيطة، تسمى التطبيقات الصغيرة. يتم تشغيل التطبيق الصغير من خلال التغييرات التي تحدث داخل خدمات الويب الأخرى مثل Gmail أو Facebook أو Telegram أو Instagram أو Pinterest. على سبيل المثال، قد يرسل التطبيق الصغير رسالة بريد إلكتروني إذا قام المستخدم بالتغريد باستخدام علامة تصنيف، أو نسخ صورة على Facebook إلى أرشيف المستخدم إذا قام شخص ما بوضع علامة على مستخدم في صورة. بالإضافة إلى التطبيق المستند إلى الويب، تعمل الخدمة على نظامي التشغيل iOS وAndroid. في فبراير 2015، أعادت IFTTT تسمية تطبيقها الأصلي إلى IF، وأصدرت مجموعة جديدة من التطبيقات تسمى Do، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء تطبيقات وإجراءات مختصرة. اعتبارًا من عام 2015، أنشأ مستخدمو IFTTT حوالي 20 مليون وصفة يوميًا. تم منذ ذلك الحين دمج جميع وظائف مجموعة تطبيقات Do في تطبيق IFTTT المعاد تصميمه.
Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائنا. يتم استخدام Datadog من قبل المؤسسات من جميع الأحجام وعبر مجموعة واسعة من الصناعات لتمكين التحول الرقمي والانتقال السحابي، وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات والأمن والأعمال، وتسريع وقت تسويق التطبيقات، وتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات، وتأمين التطبيقات والبنية التحتية، وفهم سلوك المستخدم وتتبع مقاييس الأعمال الرئيسية.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr عبارة عن مجموعة أدوات تكامل مضمنة (iPaaS) تعمل على تمكين تطبيقات SaaS من توسيع قدرات التكامل داخل التطبيق بسرعة. أنشئ مسارات عمل وأتمتة قوية للتكامل باستخدام مجموعة أدواتنا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، بما في ذلك واجهة السحب والإفلات لبناء عمليات التكامل بين النظام الأساسي الخاص بك ومئات تطبيقات الطرف الثالث. - قم بتزويد المستخدمين بتكاملات الخدمة الذاتية من داخل النظام الأساسي الخاص بك. - إنشاء عمليات تكامل بين أي عدد تريده من التطبيقات السحابية (أو المحلية). - منصة التكامل ذات العلامة البيضاء. - تنظيم البيانات أثناء انتقالها باستخدام وظائف البرمجة النصية المتقدمة. - إنشاء ونشر عمليات تكامل مخصصة مخصصة لمستخدميك. - قم بإنشاء سوق التكامل الخاص بك وتضمينه بسرعة في تطبيق SaaS الخاص بك. Cyclr ذو علامة بيضاء بالكامل، مما يسمح لك بإطلاق خدمات التكامل الخاصة بك والتخزين في أي وقت من الأوقات.
Blockspring
blockspring.com
يساعد Blockspring الشركات الصغيرة والتجار على دمج واجهات برمجة التطبيقات في أدوات الإنتاجية الخاصة بهم دون أي تعليمات برمجية - وهو أمر مفيد لأتمتة التقارير وتوليد العملاء المحتملين وإنشاء صفحات مقصودة ديناميكية. تم التعرف عليه بواسطة Gartner وwired وBI وTechcrunch لإدارة بيانات API.
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