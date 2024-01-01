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أسواق API - التطبيقات الأكثر شعبية - جيبوتي
تعمل أسواق API كمراكز لتجميع واجهات برمجة التطبيقات، مما يوفر منصة لمطوري التطبيقات لتحميل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم وتوزيعها وتحقيق الدخل منها. توفر هذه الأسواق أيضًا مساحة للمستهلكين لاكتشاف واجهات برمجة التطبيقات وتنفيذها لمنتجاتهم الخاصة. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على تسهيل تطوير مكونات التطبيق التي يمكنها التفاعل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى، مما يتيح للمستهلكين دمج المكونات الخارجية في برامجهم الخاصة. على سبيل المثال، قد يستخدم المطور الذي يقوم بإنشاء تطبيق لحجز السفر واجهة برمجة التطبيقات لخرائط Google لتحسين تطبيقه. تفيد أسواق API كلاً من الشركات والمطورين. بالنسبة للمستهلكين، تعمل هذه المنصات على تبسيط عملية البحث عن واجهات برمجة التطبيقات ودمجها، مما يساعدهم على إنشاء تطبيقات أكثر قوة وسهلة الاستخدام. بالنسبة للمطورين أو مقدمي الخدمات، تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على زيادة إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم ورؤيتها، مما يسمح لمزيد من المستخدمين بالوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطورين تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم عن طريق بيع حقوق الاستخدام في السوق بدلاً من تقديمها مجانًا. يستخدم كل من مستهلكي ومقدمي واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه الأسواق. يستخدمها المستهلكون للحصول على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتطوير تطبيقاتهم، بينما يستخدمها مقدمو الخدمة لتقديم خدماتهم بشكل أكثر مرونة مما قد تسمح به بنيتهم التحتية الحالية. تعمل أسواق واجهة برمجة التطبيقات (API) على تعزيز التكامل بين التطبيقات، مما يجعل العملية أكثر ملاءمة وكفاءة. غالبًا ما يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع برامج تطوير التطبيقات، بما في ذلك تطوير الأجهزة المحمولة وأدوات التطوير السريع للتطبيقات.
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Make
make.com
يتيح لك Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) إمكانية إنشاء مهام سير العمل وإنشائها وأتمتتها بشكل مرئي. استخدم واجهة السحب والإفلات الممتعة لتوصيل التطبيقات ببضع نقرات، وإنشاء مسارات عمل لا حدود لها تسمى السيناريوهات. قم بتعيين السيناريوهات الخاصة بك ليتم تشغيلها على الفور أو وفقًا لجدول زمني، أو شا...
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
IFTTT
ifttt.com
If Thisthen That، والمعروفة أيضًا باسم IFTTT، هي خدمة مجانية قائمة على الويب تقوم بإنشاء سلاسل من البيانات الشرطية البسيطة، تسمى التطبيقات الصغيرة. يتم تشغيل التطبيق الصغير من خلال التغييرات التي تحدث داخل خدمات الويب الأخرى مثل Gmail أو Facebook أو Telegram أو Instagram أو Pinterest. على سبيل المث...
Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائ...
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Aspose
aspose.app
Aspose.Total عبارة عن مجموعة من Aspose API-s التي تمكن المطورين من التعامل مع تنسيقات الملفات المختلفة ضمن منصات ولغات برمجة مختلفة.
CodeCanyon
codecanyon.net
الآلاف من الأكواد البرمجية والبرامج النصية والمكونات الإضافية لكل إنشاء موقع ويب. اختر من بين المكونات الإضافية للتجارة الإلكترونية، وقوالب تطبيقات الهاتف المحمول، وPHP، وBootstrap، والمزيد لأي ميزانية، تم تصميمها بواسطة أفضل المطورين في العالم.
APILayer
apilayer.com
APILayer هو سوق API. APILayer هي المزود الرائد لمنتجات API الجاهزة والمستندة إلى السحابة والمصممة لمساعدة المطورين والشركات حول العالم على العمل بسرعة وفعالية. اليوم، تكافح المؤسسات من جميع الأحجام لدعم التحولات الرقمية المعقدة والطلب المتزايد على الاتصال والبيانات في الوقت الفعلي. تعالج APILayer هذ...
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قا...
Pusher
pusher.com
تعزيز تجارب الوقت الفعلي للجوال والويب. واجهات برمجة التطبيقات المستضافة ثنائية الاتجاه والتي تتميز بالمرونة والقابلية للتطوير وسهلة الاستخدام. نقوم بإنشاء وصيانة بنية أساسية معقدة للمراسلة حتى تتمكن من إنشاء ميزات الوقت الفعلي التي يحتاجها المستخدمون لديك بسرعة.
Blockspring
blockspring.com
يمكنك إنشاء قوائم العملاء المحتملين وإثرائها بسرعة باستخدام تطبيق Blockspring الجديد للمبيعات والتوظيف.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخ...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Celigo EU
celigo.com
Celigo عبارة عن iPaaS حديث محبوب من قبل مستخدمي الأعمال والمطورين على حد سواء، وهو مصمم خصيصًا للعمليات ذات المهام الحرجة، مع أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل والتكاملات المعدة مسبقًا والمصممة لحل أكبر تحديات التكامل. وهذا يجعل صيانة Celigo أسهل بشكل لا يضاهى من أي منصة أخرى، مما يدعمك في كل خ...
Celigo US
celigo.com
Celigo عبارة عن iPaaS حديث محبوب من قبل مستخدمي الأعمال والمطورين على حد سواء، وهو مصمم خصيصًا للعمليات ذات المهام الحرجة، مع أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل والتكاملات المعدة مسبقًا والمصممة لحل أكبر تحديات التكامل. وهذا يجعل صيانة Celigo أسهل بشكل لا يضاهى من أي منصة أخرى، مما يدعمك في كل خ...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr عبارة عن مجموعة أدوات تكامل مضمنة (iPaaS) تعمل على تمكين تطبيقات SaaS من توسيع قدرات التكامل داخل التطبيق بسرعة. أنشئ مسارات عمل وأتمتة قوية للتكامل باستخدام مجموعة أدواتنا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، بما في ذلك واجهة السحب والإفلات لبناء عمليات التكامل بين النظام الأساسي الخاص بك ومئات ت...