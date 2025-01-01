أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Apigee
google.com
APIGEE هي منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، توفر أدوات لتصميمها، تأمينها، وتحليل أدائها في بيئات مختلفة.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI أداة قائمة على السحابة لتوليد واجهات برمجة تطبيقات REST بسهولة من أي مصدر بيانات، دون الحاجة لتطوير الواجهة الخلفية.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Xano
xano.com
Xano هو منصة لبناء خلفيات تطبيقات بدون كود، تتيح تخزين البيانات وإدارة APIs وتكاملها بسهولة، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات الديناميكية.
Mockaroo
mockaroo.com
مولد بيانات اختبار مجاني يسمح بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيقات مختلفة مثل CSV و JSON و SQL و Excel لاختبار البرمجيات.
Hyphen API
hyphenapi.com
واجهة برمجة تطبيقات الواصلة توفر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، لتسهيل التكامل وأتمتة العمليات بين الأنظمة المختلفة.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.
Backendless
backendless.com
Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Checkly
checklyhq.com
Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.
Tray.io
tray.io
Tray.io هي منصة متكاملة تتيح أتمتة العمليات التجارية وتوصيل البيانات بين التطبيقات المختلفة بسهولة وفاعلية.
RSS API
rssapi.net
تتيح واجهة API RSS تحليل وإدارة خلاصات RSS وATOM وJSON، مع استلام العناصر الجديدة عبر Webhooks.
ModelsLab
modelslab.com
تطبيق ModelsLab يقدم مجموعة من واجهات البرمجة لتسهيل إنشاء محتوى بصري. يمكن استخدامها بسهولة من قبل الشركات بجميع أحجامها.
Choreo
choreo.dev
تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي منصة تكامل تربط بين البيانات والتطبيقات السحابية والمحلية، مما يسهل تكامل البيانات وعمليات الأعمال فعالة.
Kong
konghq.com
Kong هو منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) تسهل تطوير ونشر وإدارة APIs عبر بيئات مختلفة مع ميزات أمان وتحليلات متعددة.
Blobr
blobr.io
بلوبر هو بوابة للمطورين لتوزيع واجهات برمجة التطبيقات، مع إدارة الوصول ونماذج الربح، وتحليل سلوك المستخدم لتسهيل اتخاذ القرارات.
Workato
workato.com
Workato هي منصة لأتمتة التكامل، تسهل ربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون برمجة، مع ميزات للأمان والحوكمة.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry هو تطبيق لتحويل نماذج HTML إلى نماذج فعلية تعمل على جمع التقديمات والتفاعل مع المستخدمين بسهولة.
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit هو تطبيق يدعم إدارة واجهات برمجة التطبيقات من خلال المراقبة، وتتبع الأخطاء، وتحليل الأداء لضمان التشغيل السلس والآمن.
Boomi
boomi.com
Boomi منصة تكامل قائمة على السحابة لتبسيط توصيل التطبيقات والبيانات بأمان وسرعة، مع دعم جودة البيانات والذكاء الاصطناعي.
Zuplo
zuplo.com
زوبلو يساعد على إدارة واجهات برمجة التطبيقات بسهولة، مع ميزات مثل الحد من معدل الوصول وتوثيق المطورين، مما يسهل نشر APIs بسرعة وكفاءة.
Userparser
userparser.com
Userparser هو تطبيق لتحليل معلومات المستخدم وعناوين IP، يوفر بيانات تحليلية تفصيلية عن نظام التشغيل ونوع المتصفح وموقع المستخدم.
Pellerex
pellerex.com
تطبيق Pellerex يوفر بيئة متكاملة لبناء وتطوير البرمجيات بسرعة، مع خدمات أساسية مثل الهوية والدفع والتراسل والبازار. يتوفر بنسختين: المؤسسة والمركز.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly هو منصة سحابية تساعد المطورين في إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل قائمة على الخدمات المصغرة، تربط التطبيقات عبر السحابة والأرض بسهولة وسرعة، مما يساعد المؤسسات على تعزيز كفاءة العمليات.
Apitally
apitally.io
Apitally هو تطبيق لمراقبة واجهات برمجة التطبيقات، يركز على الخصوصية وسهولة الاستخدام، ويتضمن أدوات لتحليل حركة المرور ومراقبة وقت التوقف.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
AppSeconnect هو منصة تكامل ذكية تربط التطبيقات المختلفة وتدعم أتمتة العمليات التجارية لتسهيل إدارة البيانات بين أنظمة متعددة.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator هو منصة لتكامل أنظمة ERP مع تطبيقات الأعمال الأخرى، مما يسهل نقل البيانات والأتمتة ويقلل من العمل اليدوي.
Warrant
warrant.dev
وarrant هو خدمة مفتوحة المصدر للتحكم في التفويض، تساعد المطورين على تنفيذ وتطبيق مراقبة الوصول في تطبيقاتهم.
Singular
singular.net
تطبيق Singular يتيح للمسوقين تتبع سلوك المستخدم وقياس العائد على الاستثمار وتحسين حملات التسويق عبر تكامل البيانات وتحليل الأداء.
MovingLake
movinglake.com
موباينغليك هو منصة موصلات بيانات في الوقت الحقيقي تدعم تكامل البيانات للمؤسسات لتحسين اتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية.
Stellate
stellate.co
تطبيق ستيلات يوفر أدوات لتوسيع، مراقبة، وحماية واجهة برمجة التطبيقات GraphQL، مع إمكانية تخزين الاستعلامات وتحليل استخدامها.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit هي منصة تكامل بيانات تدعم الاتصال وإدارة البيانات عبر أنظمة مختلفة، مع ميزات لتسهيل التكامل وتبسيط العمليات.
Moesif
moesif.com
MOESIF هو منصة لمراقبة واستخدام واجهات برمجة التطبيقات، تدعم الإدارة والتحليلات وتحسين الأداء، بالإضافة إلى إدارة الفواتير والاشتراكات.
broadpeak.io
broadpeak.io
تطبيق BroadPeak.io هو منصة API للفيديو تسهل توزيع المحتوى وجودة البث لمقدمي الخدمة عبر الأجهزة المختلفة.
Traject Data
trajectdata.com
تطبيق Traject Data يوفر بيانات موثوقة من 10 واجهات برمجة تطبيقات لمواقع البحث والتجارة الإلكترونية، مما يساعد الشركات على تحليل البيانات واتخاذ قرارات أفضل.
Treblle
treblle.com
تريبل هو تطبيق يتيح مراقبة حقيقية لواجهات برمجة التطبيقات، مع توثيق تلقائي وتحليلات متقدمة، لتحسين الأداء والتعاون بين المطورين.
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