أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في الوقت الفعلي، وبيانات المنتج، وبيانات المخزون، وبيانات الطلب، والبيانات المالية، والمزيد. فهو يساعد الموزعين على توفير آلاف ساعات العمل اليدوي، وإنشاء سير عمل أكثر سلاسة، واتخاذ قرارات أفضل مدعومة ببيانات دقيقة. يسعدنا أننا ساعدنا مئات الموزعين في مختلف القطاعات. لقد عملنا مع أسماء مثل Robertson Lighting، وSunrise Electrical Supply (عضو في شركة IMARK Electrical)، وProvince Electrical (موزع كندي لشركة Schneider Electric)، وC-Line Products، وBosch Hydraulic Connections، وWG Henschen، وBelmont Equipment & Technologies، وMarysville. الموزعون البحريون - مساعدتهم على توفير التكاليف وتحسين رؤى الأعمال. حسنًا، كل ما قيل، إليك القيمة التي ستحصل عليها من خلال التحول إلى منصة التكامل اليوم: • لا حاجة للمزامنة اليدوية • إجراء التحديثات دون الحاجة إلى مطور • أتمتة عمليات نقل البيانات بشكل آمن ومأمون • تعيين البيانات وتعديلها على لوحة معلومات مرئية وبديهية • مبنية على بنية مرنة للتخصيص الكامل بمجرد تهيئة كل شيء، يتولى DCKAP Integrator عجلة القيادة ويقوم بأتمتة عملية التكامل بأكملها. قم بتفويض عملية العمليات اليدوية المكلفة والمستهلكة للوقت إلى DCKAP Integrator حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على إنشاء تجارب غير عادية لعملائك.