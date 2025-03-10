أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Apigee
google.com
APIGEE هي منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، توفر أدوات لتصميمها، تأمينها، وتحليل أدائها في بيئات مختلفة.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI أداة قائمة على السحابة لتوليد واجهات برمجة تطبيقات REST بسهولة من أي مصدر بيانات، دون الحاجة لتطوير الواجهة الخلفية.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Xano
xano.com
Xano هو منصة لبناء خلفيات تطبيقات بدون كود، تتيح تخزين البيانات وإدارة APIs وتكاملها بسهولة، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات الديناميكية.
Mockaroo
mockaroo.com
مولد بيانات اختبار مجاني يسمح بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيقات مختلفة مثل CSV و JSON و SQL و Excel لاختبار البرمجيات.
Hyphen API
hyphenapi.com
واجهة برمجة تطبيقات الواصلة توفر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، لتسهيل التكامل وأتمتة العمليات بين الأنظمة المختلفة.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.
Backendless
backendless.com
Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Checkly
checklyhq.com
Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.
RSS API
rssapi.net
تتيح واجهة API RSS تحليل وإدارة خلاصات RSS وATOM وJSON، مع استلام العناصر الجديدة عبر Webhooks.
Tray.io
tray.io
Tray.io هي منصة متكاملة تتيح أتمتة العمليات التجارية وتوصيل البيانات بين التطبيقات المختلفة بسهولة وفاعلية.
ModelsLab
modelslab.com
تطبيق ModelsLab يقدم مجموعة من واجهات البرمجة لتسهيل إنشاء محتوى بصري. يمكن استخدامها بسهولة من قبل الشركات بجميع أحجامها.
Choreo
choreo.dev
تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.
Informatica
informatica.com
Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي منصة تكامل تربط بين البيانات والتطبيقات السحابية والمحلية، مما يسهل تكامل البيانات وعمليات الأعمال فعالة.
Ambassador
getambassador.com
تطبيق Ambassador يُمكّن التسويق من تحسين جهود الإحالة وتسهيل إدارة العملاء والشركاء من خلال أتمتة تتبع وتحليل الإحالات.
Kong
konghq.com
Kong هو منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) تسهل تطوير ونشر وإدارة APIs عبر بيئات مختلفة مع ميزات أمان وتحليلات متعددة.
Blobr
blobr.io
بلوبر هو بوابة للمطورين لتوزيع واجهات برمجة التطبيقات، مع إدارة الوصول ونماذج الربح، وتحليل سلوك المستخدم لتسهيل اتخاذ القرارات.
Workato
workato.com
Workato هي منصة لأتمتة التكامل، تسهل ربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون برمجة، مع ميزات للأمان والحوكمة.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry هو تطبيق لتحويل نماذج HTML إلى نماذج فعلية تعمل على جمع التقديمات والتفاعل مع المستخدمين بسهولة.
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit هو تطبيق يدعم إدارة واجهات برمجة التطبيقات من خلال المراقبة، وتتبع الأخطاء، وتحليل الأداء لضمان التشغيل السلس والآمن.
Boomi
boomi.com
Boomi منصة تكامل قائمة على السحابة لتبسيط توصيل التطبيقات والبيانات بأمان وسرعة، مع دعم جودة البيانات والذكاء الاصطناعي.
Zuplo
zuplo.com
زوبلو يساعد على إدارة واجهات برمجة التطبيقات بسهولة، مع ميزات مثل الحد من معدل الوصول وتوثيق المطورين، مما يسهل نشر APIs بسرعة وكفاءة.
Userparser
userparser.com
Userparser هو تطبيق لتحليل معلومات المستخدم وعناوين IP، يوفر بيانات تحليلية تفصيلية عن نظام التشغيل ونوع المتصفح وموقع المستخدم.
Pellerex
pellerex.com
تطبيق Pellerex يوفر بيئة متكاملة لبناء وتطوير البرمجيات بسرعة، مع خدمات أساسية مثل الهوية والدفع والتراسل والبازار. يتوفر بنسختين: المؤسسة والمركز.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly هو منصة سحابية تساعد المطورين في إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل قائمة على الخدمات المصغرة، تربط التطبيقات عبر السحابة والأرض بسهولة وسرعة، مما يساعد المؤسسات على تعزيز كفاءة العمليات.
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء وأوقات الاستجابة والمزيد من خلال لوحة المعلومات البسيطة الخاصة بنا. احصل على رؤى حول استخدام وأداء كل نقطة نهاية. قم بالتصفية حسب مستهلك واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهم أنماط الاستخدام المختلفة. مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنبيهها: مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) ومدى توفرها. الحصول على تنبيه على الفور إذا ساءت الأمور. أطر الويب المدعومة: FastAPI، Starlette، Flask، Django Ninja، Django REST Framework، Express، NestJS، Fastify، Koa لماذا Apitally؟ التركيز على خصوصية البيانات. لا جمع البيانات الحساسة. سهولة التكامل مع مشاريع API الجديدة والحالية. لا يوجد تأثير على الأداء. لا توجد تغييرات مطلوبة في البنية التحتية. لا يوجد حد لعدد الطلبات. خطة مجانية متاحة.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في الوقت الفعلي، وبيانات المنتج، وبيانات المخزون، وبيانات الطلب، والبيانات المالية، والمزيد. فهو يساعد الموزعين على توفير آلاف ساعات العمل اليدوي، وإنشاء سير عمل أكثر سلاسة، واتخاذ قرارات أفضل مدعومة ببيانات دقيقة. يسعدنا أننا ساعدنا مئات الموزعين في مختلف القطاعات. لقد عملنا مع أسماء مثل Robertson Lighting، وSunrise Electrical Supply (عضو في شركة IMARK Electrical)، وProvince Electrical (موزع كندي لشركة Schneider Electric)، وC-Line Products، وBosch Hydraulic Connections، وWG Henschen، وBelmont Equipment & Technologies، وMarysville. الموزعون البحريون - مساعدتهم على توفير التكاليف وتحسين رؤى الأعمال. حسنًا، كل ما قيل، إليك القيمة التي ستحصل عليها من خلال التحول إلى منصة التكامل اليوم: • لا حاجة للمزامنة اليدوية • إجراء التحديثات دون الحاجة إلى مطور • أتمتة عمليات نقل البيانات بشكل آمن ومأمون • تعيين البيانات وتعديلها على لوحة معلومات مرئية وبديهية • مبنية على بنية مرنة للتخصيص الكامل بمجرد تهيئة كل شيء، يتولى DCKAP Integrator عجلة القيادة ويقوم بأتمتة عملية التكامل بأكملها. قم بتفويض عملية العمليات اليدوية المكلفة والمستهلكة للوقت إلى DCKAP Integrator حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على إنشاء تجارب غير عادية لعملائك.
Warrant
warrant.dev
Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك - قياس جميع القنوات التي تعمل معها والإبلاغ عنها: قياس الأداء عبر الأنظمة الأساسية عبر التطبيقات والويب والرسائل النصية القصيرة والإحالات والبريد الإلكتروني والتلفزيون باستخدام إطار التكامل المفتوح الخاص بـ Singular. - تحليل عائد الاستثمار من خلال الجمع بين الإحالة وتجميع التكاليف الرائدة: تتوافق موصلات البيانات القوية مع الإحالة لإطلاق العنان للأداء التسويقي لكل حملة وناشر وتصميم إبداعي وكلمة رئيسية. - التتبع والتحليل عبر دورة حياة المستخدم بأكملها: قم بالتقاط رحلة المستخدم بأكملها للإبلاغ عن الاكتساب وإعادة المشاركة عبر الأنظمة الأساسية باستخدام الروابط العميقة والإحالة من الويب إلى التطبيق والإحالة عبر الأجهزة. - منع المزيد من الاحتيال باستخدام أفضل وسائل منع الاحتيال في فئتها: حافظ على تركيز ميزانياتك الإعلانية على المستخدمين الحقيقيين وتجنب الإبلاغ الخاطئ باستخدام المزيد من طرق الكشف ورفض الاحتيال قبل الإسناد. - مراقبة مسار واحد مُدار لبيانات التسويق الجاهزة للتحليل: قم بتحميل بيانات الإسناد والإنفاق الإعلاني والتصميمات وعروض الأسعار وتحقيق الدخل من الإعلانات مباشرة إلى Redshift وSnowflake وBigQuery والمزيد. تعمل Singular مع بعض من أكبر ناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم، بما في ذلك Lyft وTwitter وRovio وKing وLinkedIn.
MovingLake
movinglake.com
موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.
Stellate
stellate.co
قم بتوسيع نطاق واجهة GraphQL API الخاصة بك وفحصها وحمايتها. قم بتخزين استعلاماتك مؤقتًا على الحافة، واحصل على رؤى حول استخدامها وحمايتها من الاستعلامات الضارة.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit هي منصة تكامل بيانات تدعم الاتصال وإدارة البيانات عبر أنظمة مختلفة، مع ميزات لتسهيل التكامل وتبسيط العمليات.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT عبارة عن منصة تكامل ذكية (iPaaS) تربط التطبيقات وتقوم بأتمتة العمليات التجارية. تحتوي المنصة على مصمم تكامل مرئي مدمج منخفض الكود "ProcessFlow
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة تطبيقات الفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً على معلومات حول المستهلك وحقوق المحتوى والشبكة والموقع والجهاز والمزيد. تعمل المنصة على وضع سياق تدفق الفيديو من خلال اقتراح تطبيقات مثل استبدال المحتوى أو القناة الافتراضية أو DAI، مع المزيد في المستقبل. من وجهة نظر تجربة المستخدم النهائي، تعد خدمة Broadpeak.io بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لأنها تضمن أن المحتوى الذي يشاهده كل مشاهد هو ببساطة الأكثر صلة في جميع الأوقات بغض النظر عن منصة توصيل الفيديو المستخدمة.
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تكون الأذكى في صناعتها. نحن نقدم نموذج تسعير قابل للتطوير وبأسعار معقولة ومرنة - حتى تتمكن من شراء أقل قدر ممكن من البيانات أو أكبرها عندما تحتاج إليها. يقوم مقدمو الخدمة الآخرون بتصفية البيانات من خلال نظام أساسي باهظ الثمن يمنحك صورة جزئية عن النتائج - وهي نفس الصورة التي يراها منافسوك. نحن نقدم بيانات كبيرة الحجم ودقيقة تتكامل مع النظام البيئي الحالي للبيانات لديك حتى تتمكن من تخصيص تحليلك والعثور على رؤى فريدة. باستخدام Traject Data، يمكنك الوصول إلى المزيد من البيانات والتحكم فيها لتحديد الرؤى بسرعة وسهولة واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً تساعد أعمالك على النمو.
Moesif
moesif.com
تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنميته من خلال منصة قوية لإمكانية المراقبة وتحقيق الدخل.
Treblle
treblle.com
جلب إمكانية ملاحظة واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى المستوى التالي. من السهل جدًا دمج المطورين وضمهم. الميزات التي تمنحك القدرة على رؤية كل ما يحدث مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك! تشمل الميزات الرئيسية: مراقبة واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومشاركة الطلبات، واختبار النقرة الواحدة، والتصفية والتحليلات القوية، وتتبع الأخطاء، والمزيد.
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