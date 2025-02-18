أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT عبارة عن منصة تكامل ذكية (iPaaS) تربط التطبيقات وتقوم بأتمتة العمليات التجارية. تحتوي المنصة على مصمم تكامل مرئي مدمج منخفض الكود "ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، ووصفات للعمليات التجارية المشتركة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة، والبنية القائمة على الأحداث للتكامل السحابي والتكامل المختلط محليًا، توفر منصة Boomi الاتساع والعمق الدعم المطلوب للتحول الرقمي الحديث في منصة سهلة الاستخدام تتمتع بأمان وقابلية للتوسعة والموثوقية على مستوى المؤسسة.
Xano
xano.com
الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول العالم Xano لتشغيل كل شيء بدءًا من تطبيقات المستهلك وحتى سير عمل المؤسسات. اجعل أي تطبيق قابلاً للتطوير وآمنًا ومتوافقًا مع Xano! لماذا استخدام زانو؟ * التوسع لدعم ملايين المستخدمين دون قلق. * تأمين البيانات حول البنية التحتية المتوافقة مع التدقيق (ISO 27001، ISO 9001، HIPPA، الناتج المحلي الإجمالي) وSOC 2 TYPE II قريبًا! * القدرة على الاختيار من بين العديد من مواقع الخادم. * تخزين البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL قوية بدون حدود للتسجيل. * يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسهولة باستخدام منطق أعمال بسيط إلى معقد باستخدام No Code. * التكامل والاتصال بأي منصة أو واجهة أمامية. * انطلق دون قلق على البنية التحتية الآمنة لـ Xano مع أكثر من 250 مقطع فيديو تعليميًا ووثائق قوية ومجتمعًا نابضًا بالحياة. لمن زانو؟ * المطورون المواطنون: المنشئون الذين يستخدمون No-Code للبناء دون قيود * أصحاب المنتجات: التحقق من صحة الأفكار بسرعة ونشر التطبيقات بدون مهندسين * المسوقون الرقميون: دمج الأنظمة وأتمتة نقاط اتصال العملاء * الطلاب: تعلم مفاهيم تطوير الواجهة الخلفية من خلال بناء أفضل اللاعبين بدون تعليمات برمجية * تقليدي المطورون: نشر التطبيقات بشكل أسرع دون التضحية بالجودة أو الحجم * وكالات التطوير: اجعل عمل العميل أسهل من خلال تسليم أفضل * الفرق: التعاون في الوقت الفعلي عبر دورة حياة التطوير بأكملها * المؤسسة المؤسسات: قم ببناء برامج آمنة وقابلة للتطوير دون أي نفقات إضافية يلجأ الأشخاص إلى Xano عندما يريدون ... * واجهة خلفية واحدة لتشغيل العديد من الواجهات الأمامية * للبناء بلا حدود: نحن الوحيدون في Turing-Completة No Code API Builder * لا حدود للسجلات : خيارات تخزين مرنة * ETL بدون رمز: Xano بمثابة جهاز توجيه يربط العديد من مصادر البيانات المختلفة. * لبناء واجهات برمجة التطبيقات بسرعة: يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الموثقة بسهولة والاتصال بالواجهات الخارجية. * النطاق: تم تصميم Xano على بنية تحتية قابلة للتطوير هي الأفضل في فئتها
Moesif
moesif.com
تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنميته من خلال منصة قوية لإمكانية المراقبة وتحقيق الدخل.
Warrant
warrant.dev
Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخاص بك بفضل التحليلات التفصيلية واتخاذ الإجراءات بسرعة.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في الوقت الفعلي، وبيانات المنتج، وبيانات المخزون، وبيانات الطلب، والبيانات المالية، والمزيد. فهو يساعد الموزعين على توفير آلاف ساعات العمل اليدوي، وإنشاء سير عمل أكثر سلاسة، واتخاذ قرارات أفضل مدعومة ببيانات دقيقة. يسعدنا أننا ساعدنا مئات الموزعين في مختلف القطاعات. لقد عملنا مع أسماء مثل Robertson Lighting، وSunrise Electrical Supply (عضو في شركة IMARK Electrical)، وProvince Electrical (موزع كندي لشركة Schneider Electric)، وC-Line Products، وBosch Hydraulic Connections، وWG Henschen، وBelmont Equipment & Technologies، وMarysville. الموزعون البحريون - مساعدتهم على توفير التكاليف وتحسين رؤى الأعمال. حسنًا، كل ما قيل، إليك القيمة التي ستحصل عليها من خلال التحول إلى منصة التكامل اليوم: • لا حاجة للمزامنة اليدوية • إجراء التحديثات دون الحاجة إلى مطور • أتمتة عمليات نقل البيانات بشكل آمن ومأمون • تعيين البيانات وتعديلها على لوحة معلومات مرئية وبديهية • مبنية على بنية مرنة للتخصيص الكامل بمجرد تهيئة كل شيء، يتولى DCKAP Integrator عجلة القيادة ويقوم بأتمتة عملية التكامل بأكملها. قم بتفويض عملية العمليات اليدوية المكلفة والمستهلكة للوقت إلى DCKAP Integrator حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على إنشاء تجارب غير عادية لعملائك.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly عبارة عن منصة سحابية مصممة لمساعدة المطورين على إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تميزه عن أدوات المحاكاة الأخرى، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء البيانات، والاختلافات الوهمية لتتبع التغييرات، وامتداد Chrome للإضافة التلقائية لنقاط النهاية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Mockfly ما يلي: * واجهة بديهية: تحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية. * القدرات التعاونية: يمكنك دعوة أعضاء الفريق للتعاون في مشاريع وهمية لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يجعلها مثالية لبيئات الفريق. *استجابات متعددة: تتيح لك إنشاء استجابات متعددة لنقطة نهاية واحدة لمحاكاة سيناريوهات مختلفة. * التوثيق التلقائي: يستطيع Mockfly إنشاء وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد. * إنشاء بيانات عشوائية: يتيح لك التكامل مع Faker.js إضافة بيانات عشوائية إلى استجابات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك لإجراء اختبارات أكثر واقعية. *ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات وهمية واقعية وأوصاف تلقائية لنقاط النهاية، مما يعزز الكفاءة. * التعاون في الوقت الفعلي: يمكن للفرق التعاون بكفاءة من خلال التحديثات في الوقت الفعلي على مشاريع API الوهمية. * يقدم Mockfly أيضًا إصدارًا مجانيًا بحد أقصى 500 طلب يوميًا، مما يتيح للمستخدمين استكشاف ميزاته دون الالتزام بخطة مدفوعة.
ModelsLab
modelslab.com
القيام بالأعمال الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الوصول إليه. Models Lab عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على الشركات إنشاء محتوى مرئي. تتميز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بسهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات المختلفة، مما يتيح للشركات بجميع أحجامها الاستفادة من خدماتنا.
Pellerex
pellerex.com
نظام بيئي من المؤسسات المستقلة والمدارة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المباشرة لمساعدتك في إنشاء البرامج وتحويلها بسرعة. ستعمل أسسنا على تسريع وقتك في التسويق لعدة أشهر، وستساعدك واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على التركيز على منتجك وليس البنية التحتية المحيطة به. Pellerex هي منطقة هبوط Cloudnative. فهو يوفر لك جميع وظائف البرنامج الأساسية بما في ذلك الهوية والدفع والمراسلة والسوق في بيئة مكدسة كاملة في طبقات واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وDevOps والحاوية والبنية التحتية. ويأتي في نسختين من Enterprise وHub. يتم نشر إصدار Enterprise على البنية الأساسية لديك ويمنحك إمكانية الوصول إلى التعليمات البرمجية والمكدس بأكمله من جانبك. تتم إدارة إصدار Hub بواسطتنا مما يتيح لك الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية في بيئة متعددة المستأجرين كخدمات بينما تقوم فقط بنشر تطبيقاتك وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك عليه ونحن ندير الباقي.
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تكون الأذكى في صناعتها. نحن نقدم نموذج تسعير قابل للتطوير وبأسعار معقولة ومرنة - حتى تتمكن من شراء أقل قدر ممكن من البيانات أو أكبرها عندما تحتاج إليها. يقوم مقدمو الخدمة الآخرون بتصفية البيانات من خلال نظام أساسي باهظ الثمن يمنحك صورة جزئية عن النتائج - وهي نفس الصورة التي يراها منافسوك. نحن نقدم بيانات كبيرة الحجم ودقيقة تتكامل مع النظام البيئي الحالي للبيانات لديك حتى تتمكن من تخصيص تحليلك والعثور على رؤى فريدة. باستخدام Traject Data، يمكنك الوصول إلى المزيد من البيانات والتحكم فيها لتحديد الرؤى بسرعة وسهولة واتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً تساعد أعمالك على النمو.
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيقات والأخطاء وأوقات الاستجابة والمزيد من خلال لوحة المعلومات البسيطة الخاصة بنا. احصل على رؤى حول استخدام وأداء كل نقطة نهاية. قم بالتصفية حسب مستهلك واجهة برمجة التطبيقات (API) لفهم أنماط الاستخدام المختلفة. مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنبيهها: مراقبة وقت تشغيل واجهة برمجة التطبيقات (API) ومدى توفرها. الحصول على تنبيه على الفور إذا ساءت الأمور. أطر الويب المدعومة: FastAPI، Starlette، Flask، Django Ninja، Django REST Framework، Express، NestJS، Fastify، Koa لماذا Apitally؟ التركيز على خصوصية البيانات. لا جمع البيانات الحساسة. سهولة التكامل مع مشاريع API الجديدة والحالية. لا يوجد تأثير على الأداء. لا توجد تغييرات مطلوبة في البنية التحتية. لا يوجد حد لعدد الطلبات. خطة مجانية متاحة.
APItoolkit
apitoolkit.io
قم بتحويل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفريقك الفني باستخدام APIToolkit. توفر منصتنا المراقبة في الوقت الفعلي، وتتبع الأخطاء، ورؤى الأداء، مما يضمن تشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، وأن عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الصادرة لا تؤثر على عملك من خلال التغييرات العاجلة. ساعد فرق الدعم لديك على التحقيق في شكاوى العملاء، وساعد فرق الهندسة لديك على فهم أنظمتهم والأنظمة التي يعتمدون عليها بشكل أفضل.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة تطبيقات الفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً على معلومات حول المستهلك وحقوق المحتوى والشبكة والموقع والجهاز والمزيد. تعمل المنصة على وضع سياق تدفق الفيديو من خلال اقتراح تطبيقات مثل استبدال المحتوى أو القناة الافتراضية أو DAI، مع المزيد في المستقبل. من وجهة نظر تجربة المستخدم النهائي، تعد خدمة Broadpeak.io بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لأنها تضمن أن المحتوى الذي يشاهده كل مشاهد هو ببساطة الأكثر صلة في جميع الأوقات بغض النظر عن منصة توصيل الفيديو المستخدمة.
Hyphen API
hyphenapi.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
Userparser
userparser.com
Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات الموجودة في رؤوس HTTP المرسلة بواسطة متصفح المستخدم. تتضمن هذه المعلومات نظام التشغيل الخاص بالمستخدم ونوع المتصفح وتفاصيل أخرى. تستخدم واجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP قاعدة بيانات لعناوين IP لتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بناءً على عنوان IP الخاص به. يمكن استخدام كل من موزعي وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP لتقريب موقع المستخدم واكتشاف الجهاز، ولكن لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. يعد موزعو وكيل المستخدم أكثر دقة للمستخدمين الذين يصلون إلى الإنترنت من الهواتف المحمولة، لأن هذه الأجهزة عادةً ما ترسل معلومات أكثر تفصيلاً في رؤوس HTTP الخاصة بها. تعد واجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أكثر دقة لكل من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول لأنه لا يهم ما إذا كانت متصفحات الويب الخاصة بهم تميل إلى إرسال معلومات أكثر أو أقل تفصيلاً في رؤوس HTTP الخاصة بهم. يمكنك استخدام Userparser لإجراء عمليات البحث عن وكيل المستخدم وعناوين IP التي تم تحليلها في مكالمة واحدة لواجهة برمجة التطبيقات.
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterprise Core، قابلية التركيب الأساسية والمرونة وقابلية المراقبة والحوكمة والأمن والتحكم المطلوبة للشركات لتطوير عمليات التكامل والأتمتة على نطاق واسع بشكل سريع وتعاوني. أحب عملك. أتمتة الباقي.™
Apigee
google.com
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وتأمينها — لأي حالة استخدام أو بيئة أو نطاق. إدارة واجهة برمجة التطبيقات الأصلية في Google Cloud لتشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع نطاق محسّن وأمان وأتمتة. إنشاء واجهات برمجة التطبيقات لفتح وتوحيد البيانات من أي تطبيق أو نظام أو خدمة (بدء سريع) تأمين كل معاملة واجهة برمجة التطبيقات باستخدام سياسات قوية مدمجة وعناصر تحكم متقدمة مراقبة وتحليل حركة المرور الخاصة بك للحصول على أداء موثوق ورؤى قابلة للتنفيذ (عرض توضيحي) تشغيل واجهات برمجة التطبيقات - مدمجة أو نشرها في أي مكان - مع الاتساق (معرفة المزيد) إنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوليد تدفقات إيرادات جديدة ومجتمعات نابضة بالحياة (الدليل)
Checkly
checklyhq.com
يسمح Checkly للمهندسين بكتابة شاشات E2E الخاصة بهم أثناء كتابة تطبيقهم السحابي الأصلي، كرمز. مدعومًا بـ Checkly CLI، يقوم المهندسون ببرمجة واختبار ونشر API والفحوصات المستندة إلى Playwright من مستودع الأكواد الخاص بهم. يتكامل سير عمل المراقبة القابلة للبرمجة كرمز (MaC) من Checkly بسلاسة مع ممارسات وأدوات وأطر التطوير الحديثة، بجزء صغير من تكلفة حلول الاختبار والمراقبة القديمة. النتيجة النهائية؟ اكتشاف المشكلات بشكل أسرع، وتقليل أوقات الاستجابة، ورمز الشحن بشكل أسرع بثقة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالحلول القديمة. تأسست شركة Checkly في عام 2018، وهي شركة تعمل عن بعد، ولها جذور قوية في برلين.
elastic.io
elastic.io
تتيح منصة التكامل السحابية الأصلية كخدمة (iPaaS) القائمة على الخدمات الصغيرة من Elastic.io للمؤسسات تعزيز قدرات التكامل عبر SaaS وأنظمة إنترنت الأشياء والهواتف المحمولة. بفضل Elastic.io iPaaS ونهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات تعزيز التحول الرقمي في شركاتهم من خلال ربط العديد من التطبيقات وقواعد البيانات والأنظمة والأنظمة الأساسية القائمة على السحابة والمحلية بشكل أسهل وأسرع. تعمل Elastic.io على تمكين المؤسسات من الاستمتاع بالإمكانات الكاملة لما تقدمه السحابة والتفاعل بشكل أسرع مع أولويات العمل الرئيسية المتغيرة. تحقق من مدونتنا على https://www.elastic.io/blog
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على خبرة Jitterbit العميقة الجذور، والتكنولوجيا الحائزة على جوائز، وشبكة الشركاء الواسعة لمساعدتها على توفير الوقت والمال، وإزالة الاحتكاك، وتخفيف المخاطر، دون المساس بتجربة المستخدم. وبالتعاون مع Jitterbit، يمكن للشركات تحويل عملياتها وتأمينها للمستقبل، مع خلق أشخاص أكثر سعادة وإنتاجية.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوفر بوابة Kong API مفتوحة المصدر أو كجزء من Kong Enterprise، وهي عبارة عن نظام أساسي لإدارة خدمة دورة الحياة الكاملة يعمل على تأمين جميع خدماتك وإدارتها ومراقبتها لتسريع الابتكار عبر جميع الأنظمة الأساسية والبروتوكولات وأنماط النشر. يعد Kong Enterprise هو الحل الوحيد المصمم لتحسين احتياجات تحديث التطبيقات اليوم من خلال الأتمتة عبر دورة الحياة الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة. تقوم Kong Enterprise بتوسيع البوابة مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع، Kong Gateway، مع المكونات الإضافية للمؤسسة وبوابة المطورين ومنصة التحليلات وميزات الأمان والأداء المحسن وواجهات المستخدم الرسومية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد. استخدم Kong Enterprise لربط فرق التطوير والشركاء والعملاء بمنصة موحدة. تقليل الكمون إلى أقل من 1 مللي ثانية. قم بإزالة الانتفاخ باستخدام بنية قائمة على المكونات الإضافية وعمليات تكامل خفيفة الوزن. قم بتوسيع نطاق المجموعات دون عناء، بغض النظر عن البيئة أو البائع أو التكوين أو نمط النشر. دعم gRPC وREST بشكل أصلي، والتكامل مع خادم Apollo GraphQL وخدمات Apache Kafka. توفر Kong Enterprise منصة واحدة للخدمات المعدنية العارية إلى السحابة الأصلية، ومنليث إلى الخدمات الصغيرة، والشبكات وما بعدها.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة لواجهة برمجة التطبيقات (API) - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica Gaurav Dhillon، وهو مشروع مدعوم من Andreessen Horowitz وIgnition Partners وFloodgate Fund وBrian McClendon وNaval Ravikant. اعتبارًا من عام 2017، جمعت الشركة 136.3 مليون دولار. وهذا جعل إجمالي الاستثمار الذي تم جمعه بقيمة 96.3 مليون دولار أمريكي لشركة SnapLogic في وقت هذا الإعلان. في عام 2019، جمع SnapLogic إجمالي 208.3 مليون دولار أمريكي.
Stellate
stellate.co
قم بتوسيع نطاق واجهة GraphQL API الخاصة بك وفحصها وحمايتها. قم بتخزين استعلاماتك مؤقتًا على الحافة، واحصل على رؤى حول استخدامها وحمايتها من الاستعلامات الضارة.
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ برامج API ناجحة على أي نطاق تعمل على تحقيق نتائج الأعمال من خلال نهج التصميم أولاً. Stoplight هو الحل الوحيد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يركز على التصميم. من خلال التوثيق والحوكمة المتكاملة، تتيح منصة Stoplight الاتساق وقابلية إعادة الاستخدام والجودة للحصول على تجربة مطورة ممتعة. تتيح المنصة برامج API ناجحة مدفوعة بالتحول الرقمي وتطوير النظام الأساسي وواجهة برمجة التطبيقات كمنتج - للفرق الجديدة أو القائمة.
Workato
workato.com
Workato هي منصة التكامل والأتمتة الرائدة. يمكّن Workato، المعترف به كشركة رائدة، كلاً من فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من دمج تطبيقاتهم وأتمتة سير عمل الأعمال دون المساس بالأمن والحوكمة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق نتائج في الوقت الفعلي من الأحداث التجارية. ليست هناك حاجة إلى أي تعليمات برمجية، وتستخدم المنصة التعلم الآلي والتكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع لجعل إنشاء وتنفيذ عمليات التشغيل الآلي أسرع 10 مرات من المنصات التقليدية. يعمل أكثر من 7000 من أفضل العلامات التجارية في العالم والمبتكرين الأسرع نموًا على Workato، بما في ذلك شركة SaaS رقم 1، وشركة التعاون المؤسسي رقم 1، وشركة الخدمات المالية رقم 1، وسلسلة مقاهي المخابز رقم 1، وشركة البيانات الضخمة رقم 1، والمحتوى السحابي رقم 1 شركة إدارة، وشركة تحسين المنازل رقم 1، ودوري كرة القدم الاحترافي رقم 1، ومتجر بيع بالتجزئة رقم 1 للفنون والحرف اليدوية، والمزيد.
MovingLake
movinglake.com
موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في مكان نشر التطبيق الخاص بك، والبقاء مستقلاً عن النظام الأساسي من خلال تصدير التعليمات البرمجية المصدر. الميزات الرئيسية: - تصميم قواعد بيانات علائقية بتنسيق متوافق مع PostgreSQL مع مرونة كاملة في مصمم مرئي - إدارة منطق الأعمال المعقد بمئات الوظائف وواجهة سحب وإفلات بديهية - إنشاء وإدارة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك وتكوين نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام البرامج الوسيطة، إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) تلقائيًا - إنشاء لوحات معلومات الويب في دقائق معدودة باستخدام الصفحات التي تم إنشاؤها تلقائيًا والمكونات المعدة مسبقًا - تصميم تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid ونشرها على Google Play & App Store - نشر تطبيقك في مجموعات على AppMaster.io cloud أو AWS أو Azure أو Google Cloud أو خادم محلي، وتصدير الثنائيات وكود المصدر في أي لحظة - قم بتشغيل تطبيقك وتوصيله بأدواتك المفضلة باستخدام الوحدات النمطية (التفويض، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Stripe، Telegram، AWS) و Slack و Zoom وعشرات الآخرين)
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة مصادقة المستخدم وإدارته، وإشعارات الدفع ووحدة تحكم المراسلة داخل التطبيق، ومنشئ المنطق بدون كود، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وغير ذلك الكثير. تم تصميم Backendless من الواجهة الخلفية أولاً، مما يجعلها مكملاً مثاليًا للواجهة الخلفية لأي واجهة أمامية مشفرة أو بدون كود. يسهّل النهج المرئي للنظام الأساسي Backendless وواجهات برمجة التطبيقات المعدة مسبقًا إنشاء الواجهة الخلفية لأي تطبيق بما يصل إلى 10 مرات أسرع من حلول الترميز التقليدية وبجزء بسيط من التكلفة.
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة التطبيقات في دقائق.
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك - قياس جميع القنوات التي تعمل معها والإبلاغ عنها: قياس الأداء عبر الأنظمة الأساسية عبر التطبيقات والويب والرسائل النصية القصيرة والإحالات والبريد الإلكتروني والتلفزيون باستخدام إطار التكامل المفتوح الخاص بـ Singular. - تحليل عائد الاستثمار من خلال الجمع بين الإحالة وتجميع التكاليف الرائدة: تتوافق موصلات البيانات القوية مع الإحالة لإطلاق العنان للأداء التسويقي لكل حملة وناشر وتصميم إبداعي وكلمة رئيسية. - التتبع والتحليل عبر دورة حياة المستخدم بأكملها: قم بالتقاط رحلة المستخدم بأكملها للإبلاغ عن الاكتساب وإعادة المشاركة عبر الأنظمة الأساسية باستخدام الروابط العميقة والإحالة من الويب إلى التطبيق والإحالة عبر الأجهزة. - منع المزيد من الاحتيال باستخدام أفضل وسائل منع الاحتيال في فئتها: حافظ على تركيز ميزانياتك الإعلانية على المستخدمين الحقيقيين وتجنب الإبلاغ الخاطئ باستخدام المزيد من طرق الكشف ورفض الاحتيال قبل الإسناد. - مراقبة مسار واحد مُدار لبيانات التسويق الجاهزة للتحليل: قم بتحميل بيانات الإسناد والإنفاق الإعلاني والتصميمات وعروض الأسعار وتحقيق الدخل من الإعلانات مباشرة إلى Redshift وSnowflake وBigQuery والمزيد. تعمل Singular مع بعض من أكبر ناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم، بما في ذلك Lyft وTwitter وRovio وKing وLinkedIn.
Treblle
treblle.com
جلب إمكانية ملاحظة واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى المستوى التالي. من السهل جدًا دمج المطورين وضمهم. الميزات التي تمنحك القدرة على رؤية كل ما يحدث مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك! تشمل الميزات الرئيسية: مراقبة واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومشاركة الطلبات، واختبار النقرة الواحدة، والتصفية والتحليلات القوية، وتتبع الأخطاء، والمزيد.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
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