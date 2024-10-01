أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.