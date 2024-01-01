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أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - كولومبيا
تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Apigee
google.com
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وتأمينها — لأي حالة استخدام أو بيئة أو نطاق. إدارة واجهة برمجة التطبيقات الأصلية في Google Cloud لتشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع نطاق محسّن وأمان وأتمتة. إنشاء واجهات برمجة التطبيقات لفتح وتوحيد البيانات من أي تطبيق أو نظام أو خدمة (بدء س...
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في م...
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة لواجهة برمجة التطبيقات (API) - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterpris...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Workato
workato.com
Workato هي منصة التكامل والأتمتة الرائدة. يمكّن Workato، المعترف به كشركة رائدة، كلاً من فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من دمج تطبيقاتهم وأتمتة سير عمل الأعمال دون المساس بالأمن والحوكمة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق نتائج في الوقت الفعلي من الأحداث التجارية. ليست هناك حاجة إلى أي تعليمات برمجية، وت...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة ...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر تطبيق WhatsApp وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وخطافا...
elastic.io
elastic.io
تتيح منصة التكامل السحابية الأصلية كخدمة (iPaaS) القائمة على الخدمات الصغيرة من Elastic.io للمؤسسات تعزيز قدرات التكامل عبر SaaS وأنظمة إنترنت الأشياء والهواتف المحمولة. بفضل Elastic.io iPaaS ونهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات تعزيز التحول الرقمي في شركاتهم من خل...
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء...
Hyphen API
hyphenapi.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة ...
Checkly
checklyhq.com
يسمح Checkly للمهندسين بكتابة شاشات E2E الخاصة بهم أثناء كتابة تطبيقهم السحابي الأصلي، كرمز. مدعومًا بـ Checkly CLI، يقوم المهندسون ببرمجة واختبار ونشر API والفحوصات المستندة إلى Playwright من مستودع الأكواد الخاص بهم. يتكامل سير عمل المراقبة القابلة للبرمجة كرمز (MaC) من Checkly بسلاسة مع ممارسات و...
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوف...
ModelsLab
modelslab.com
القيام بالأعمال الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الوصول إليه. Models Lab عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على الشركات إنشاء محتوى مرئي. تتميز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بسهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات المختلفة، مما يتيح للشركات بجميع أحجامها الاستفادة من ...
Xano
xano.com
الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول ال...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخ...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Jitterbit
jitterbit.com
يعمل Jitterbit على تمكين تحويل الأعمال من خلال حلول قوية للتكامل وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمؤسسات. نحن المزود الوحيد الذي يجمع بين قوة iPaaS وAPIM وEDI وLCAP وتبسيطها لتضخيم قيمة الأنظمة المحلية والقائمة على السحابة وأنظمة SaaS وتسريع الرحلة الرقمية. تعتمد آلاف المؤسسات في ج...
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة الت...
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Userparser
userparser.com
Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات ...
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة تطبيقات الفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً عل...
APItoolkit
apitoolkit.io
قم بتحويل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفريقك الفني باستخدام APIToolkit. توفر منصتنا المراقبة في الوقت الفعلي، وتتبع الأخطاء، ورؤى الأداء، مما يضمن تشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، وأن عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الصادرة لا تؤثر على عملك من خلال التغييرا...
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيق...
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تك...
Pellerex
pellerex.com
نظام بيئي من المؤسسات المستقلة والمدارة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المباشرة لمساعدتك في إنشاء البرامج وتحويلها بسرعة. ستعمل أسسنا على تسريع وقتك في التسويق لعدة أشهر، وستساعدك واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على التركيز على منتجك وليس البنية التحتية المحيطة به. Pellerex هي منطقة هبوط C...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly عبارة عن منصة سحابية مصممة لمساعدة المطورين على إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تميزه عن أدوات المحاكاة الأخرى، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء البيانات، والاختلافات الوهمية لتتبع التغييرات، وامتداد Chrome للإضاف...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT عبارة عن منصة تكامل ذكية (iPaaS) تربط التطبيقات وتقوم بأتمتة العمليات التجارية. تحتوي المنصة على مصمم تكامل مرئي مدمج منخفض الكود "ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في ال...
Warrant
warrant.dev
Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.
Moesif
moesif.com
تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنميته من خلال منصة قوية لإمكانية المراقبة وتحقيق الدخل.
Treblle
treblle.com
جلب إمكانية ملاحظة واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى المستوى التالي. من السهل جدًا دمج المطورين وضمهم. الميزات التي تمنحك القدرة على رؤية كل ما يحدث مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك! تشمل الميزات الرئيسية: مراقبة واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي، والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومشاركة الط...
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك ...
MovingLake
movinglake.com
موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.
Stellate
stellate.co
قم بتوسيع نطاق واجهة GraphQL API الخاصة بك وفحصها وحمايتها. قم بتخزين استعلاماتك مؤقتًا على الحافة، واحصل على رؤى حول استخدامها وحمايتها من الاستعلامات الضارة.