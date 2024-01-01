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أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - البحرين
تتيح أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمستخدمين إمكانية الإشراف على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم والتحكم فيها وتحقيق الدخل منها ضمن بيئة تطوير آمنة. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في مراقبة استقرار الاتصال وحركة المرور والأخطاء والأمان لواجهات برمجة التطبيقات المنشورة لفريقهم. يستخدم قسم تكنولوجيا المعلومات هذه الأدوات خلال مرحلة ما بعد الإنتاج من دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، ويتولى المهمة من المطورين بعد اكتمال تصميم واجهة برمجة التطبيقات. من هذه النقطة، تتم جميع أعمال الصيانة والمراقبة والإدارة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). في حين أن بعض حلول سوق واجهة برمجة التطبيقات تتضمن أدوات لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، فإن هذه الأدوات تركز بشكل أساسي على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من إدارة واجهات برمجة التطبيقات نفسها.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Apigee
google.com
تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Workato
workato.com
Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.
Presto API
prestoapi.com
تعد PrestoAPI واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والمعتمدة على السحابة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
Zuplo
zuplo.com
شحن واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل أسرع: تساعد بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Zuplo الفرق الصغيرة والكبيرة على توصيل واجهات برمجة التطبيقات إلى الإنتاج بشكل سريع وآمن وبتجربة مطور تغير قواعد اللعبة.
Checkly
checklyhq.com
مراقبة نشطة مبهجة للمطورين. Checkly عبارة عن منصة مراقبة API وE2E للمكدس الحديث: JavaScript قابلة للبرمجة ومرنة ومحببة.
Kong
konghq.com
Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Hyphen API
hyphenapi.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات مع Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخ...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Xano
xano.com
أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قوية وقابلة للتطوير لتطبيقك بدون تعليمات برمجية. Xano هي الواجهة الخلفية الموثوقة لأكثر من 50000 تطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Jitterbit
jitterbit.com
قم بتوصيل SaaS والتطبيقات المحلية والسحابية مع دمج الذكاء على الفور في أي عملية تجارية. تعرف على المزيد حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Jitterbit.
Boomi
boomi.com
تساعدك حلول Boomi iPaaS على تعزيز مستقبل أعمالك من خلال التكامل الذكي والأتمتة. قم بتوصيل كل شيء، في كل مكان، مع Boomi.
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Userparser
userparser.com
Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات ...
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات للفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً ...
APItoolkit
apitoolkit.io
قم بتحويل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفريقك الفني باستخدام APIToolkit. توفر منصتنا المراقبة في الوقت الفعلي، وتتبع الأخطاء، ورؤى الأداء، مما يضمن تشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، وأن عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الصادرة لا تؤثر على عملك من خلال التغييرا...
Apitally
apitally.io
توفر Apitally حل SaaS بسيطًا لمراقبة REST API مع التركيز على خصوصية البيانات والقدرة على تحمل التكاليف. من السهل جدًا إعداده واستخدامه للمشاريع الجديدة والحالية باستخدام Python أو Node.js ولا يتم جمع أي بيانات حساسة أبدًا. مراقبة وتحليل حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات: تتبع طلبات واجهة برمجة التطبيق...
Traject Data
trajectdata.com
تعد شركة Traject Data مزودًا رائدًا للبيانات مع 10 واجهات برمجة تطبيقات عبر مواقع البحث والتجارة الإلكترونية الرئيسية. معظم مصادر البيانات باهظة الثمن ومحدودة النطاق، مما يجعل من الصعب تحديد الرؤى التي تساعد فعليًا في نمو أعمالك. نحن نقدم بيانات موثوقة وقوية وفي الوقت الفعلي للمؤسسات التي تريد أن تك...
Pellerex
pellerex.com
نظام بيئي من المؤسسات المستقلة والمدارة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المباشرة لمساعدتك في إنشاء البرامج وتحويلها بسرعة. ستعمل أسسنا على تسريع وقتك في التسويق لعدة أشهر، وستساعدك واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على التركيز على منتجك وليس البنية التحتية المحيطة به. Pellerex هي منطقة هبوط C...
ModelsLab
modelslab.com
القيام بالأعمال الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الوصول إليه. Models Lab عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على الشركات إنشاء محتوى مرئي. تتميز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بسهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات المختلفة، مما يتيح للشركات بجميع أحجامها الاستفادة من ...
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly عبارة عن منصة سحابية مصممة لمساعدة المطورين على إنشاء وإدارة ومحاكاة واجهات برمجة التطبيقات الوهمية لأغراض التطوير والاختبار. وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تميزه عن أدوات المحاكاة الأخرى، مثل تكامل الذكاء الاصطناعي لإنشاء البيانات، والاختلافات الوهمية لتتبع التغييرات، وامتداد Chrome للإضاف...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT عبارة عن منصة تكامل ذكية (iPaaS) تربط التطبيقات وتقوم بأتمتة العمليات التجارية. تحتوي المنصة على مصمم تكامل مرئي مدمج منخفض الكود "ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator عبارة عن منصة تكامل ERP التي تربط أنظمة ERP الخاصة بالموزعين بأي عدد من تطبيقات الأعمال - بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والمخزون والمحاسبة والخدمات اللوجستية والأسواق مثل 3M، على سبيل المثال لا الحصر. اعتمادًا على التكامل، يمكنه توفير بيانات العملاء في ال...
Warrant
warrant.dev
Warrant عبارة عن خدمة ترخيص مفتوحة المصدر تساعد المطورين على تنفيذ التحكم في الوصول وفرضه في تطبيقاتهم. تعمل Warrant كمنصة مركزية مخصصة للتعامل مع ترخيص المستخدم والتحكم في الوصول حتى تتمكن الفرق الهندسية من التركيز على بناء منتجاتها الأساسية.
Moesif
moesif.com
تتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنميته من خلال منصة قوية لإمكانية المراقبة وتحقيق الدخل.
Treblle
treblle.com
Treblle عبارة عن حزمة SDK خفيفة الوزن تساعد فرق الهندسة وDevOps على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى REST وشحنها وصيانتها بشكل أسرع
Singular
singular.net
صفر وقت لمطاردة البيانات. المزيد من الوقت لدفع النمو. احصل على عرض كامل لعائد الاستثمار من خلال إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئته. Singular هو تصنيف MMP رقم 1 وفقًا لـ G2 Crowd. نحن نساعد أفضل مسوقي الأجهزة المحمولة في العالم على تحقيق نمو أسرع باستخدام إ...
MovingLake
movinglake.com
موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.
Stellate
stellate.co
قم بتوسيع نطاق واجهة GraphQL API الخاصة بك وفحصها وحمايتها. قم بتخزين استعلاماتك مؤقتًا على الحافة، واحصل على رؤى حول استخدامها وحمايتها من الاستعلامات الضارة.