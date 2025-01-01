برامج إنشاء API - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسرعة في بيئة آمنة. باستخدام واجهة منخفضة التعليمات البرمجية، يمكن للمستخدمين تحديد المعلمات المطلوبة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما يتعامل البرنامج مع البرمجة النصية للمنطق والتكوين. يعمل هذا التجريد على تبسيط عملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات، مما يسهل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بشكل فوري وآمن. يتيح البرنامج للمستخدمين إعداد الموصلات بسرعة باستخدام أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (API) القياسية لاسترداد البيانات من قواعد البيانات والشبكات. غالبًا ما يتم إقران برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بأدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وهو يساعد المطورين على مراقبة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم والتحكم فيها واستثمارها. ويتضمن عادةً ميزات مثل التحكم في الوصول المدمج وتحديد المعدل والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يساعد المطورين على إنتاج واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بسرعة. بينما يعمل على تسريع عملية التصميم، يمكن للمطورين أيضًا تعديل البرامج النصية لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم لتحسين المنطق والوظيفة.
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Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI أداة قائمة على السحابة لتوليد واجهات برمجة تطبيقات REST بسهولة من أي مصدر بيانات، دون الحاجة لتطوير الواجهة الخلفية.
BuildShip
buildship.com
BuildShip هو مُنشئ واجهة خلفية بتكنولوجيا منخفضة، يتيح لك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات ووظائف سحابية مُجدولة بسهولة.
Appsmith
appsmith.com
Appsmith هو منصة مفتوحة المصدر لإنشاء تطبيقات داخلية بسرعة ويسر، تسمح بالتفاعل مع مصادر بيانات متعددة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI هو منصة بدون كود لإنشاء واجهات خلفية خالية من الخادم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع قاعدة بيانات غير محدودة ومولد APIs سهل الاستخدام.
Hasura Cloud
hasura.io
هاسورا كلاود توفر واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST بسرعة لمصادر البيانات، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات قابلة للتطوير بسهولة.
Syncloop
syncloop.com
يعد تطبيق سينكلوب منصة تطوير API بصرية تساعد المطورين على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بسهولة وسرعة، ويدعم ميزات متنوعة مثل التعاون بين الفرق.
Jetic
jetic.io
تطبيق Jetic هو منصة سحابية لدمج التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات، مبنية على Apache Camel، تساعد المطورين في تصميم وتقديم وصيانة APIs قابلة للتوسع.
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