Appsmith

appsmith.com

Appsmith عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات داخلية جميلة وقوية تتحدث مع مصادر بيانات متعددة. من بوابة دعم العملاء، ولوحة معلومات المبيعات، ومتتبع التسويق، ولوحة الإدارة إلى واجهة CRUD الأمامية سهلة الاستخدام لبياناتك، يمكنك إنشاء تطبيقات لجميع حالات الاستخدام الداخلي الخاصة بك على Appsmith 10X بشكل أسرع. يمكنك البدء سريعًا باستخدام السحابة المتوافقة مع SOC2 أو استضافة Appsmith محليًا، وكلاهما مجاني. يمكنك الحصول على العديد من الميزات القوية الجاهزة: - قم بتوصيل موفر استضافة Git الخاص بك بـ Appsmith لتقييد الوصول وإدارة الإصدارات وضمان الامتثال للعمليات. - استخدم Google وGitHub OAuth أو SAML أو OIDC من جميع مقدمي الخدمات المشهورين للمصادقة والتفويض الآمن. - شاهد مسارًا دقيقًا لنشاط المستخدم والأحداث والمشاركات من خلال سجلات التدقيق. ابق على اطلاع بالتغييرات العاجلة وتتبع الزمن حتى آخر حالة جيدة لتطبيقاتك. - قم بتكوين الوصول حسب الأدوار والمجموعات لكل كيان وإجراء وتطبيق ومساحة عمل ومثيل باستخدام عناصر تحكم الوصول الدقيقة للفرق. تحقق من مزيد من التفاصيل على www.appsmith.com