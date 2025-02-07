برامج إنشاء API - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسرعة في بيئة آمنة. باستخدام واجهة منخفضة التعليمات البرمجية، يمكن للمستخدمين تحديد المعلمات المطلوبة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما يتعامل البرنامج مع البرمجة النصية للمنطق والتكوين. يعمل هذا التجريد على تبسيط عملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات، مما يسهل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بشكل فوري وآمن. يتيح البرنامج للمستخدمين إعداد الموصلات بسرعة باستخدام أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (API) القياسية لاسترداد البيانات من قواعد البيانات والشبكات. غالبًا ما يتم إقران برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بأدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وهو يساعد المطورين على مراقبة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم والتحكم فيها واستثمارها. ويتضمن عادةً ميزات مثل التحكم في الوصول المدمج وتحديد المعدل والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يساعد المطورين على إنتاج واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بسرعة. بينما يعمل على تسريع عملية التصميم، يمكن للمطورين أيضًا تعديل البرامج النصية لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم لتحسين المنطق والوظيفة.
إرسال تطبيق جديد
Hasura Cloud
hasura.io
تمنحك Hasura واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST الفورية على مصادر البيانات الجديدة والحالية. قم بتوصيل Hasura ببياناتك واحصل على واجهات برمجة التطبيقات في أقل من دقيقة.
Appsmith
appsmith.com
Appsmith عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات داخلية جميلة وقوية تتحدث مع مصادر بيانات متعددة. من بوابة دعم العملاء، ولوحة معلومات المبيعات، ومتتبع التسويق، ولوحة الإدارة إلى واجهة CRUD الأمامية سهلة الاستخدام لبياناتك، يمكنك إنشاء تطبيقات لجميع حالات الاستخدام الداخلي الخاصة بك على Appsmith 10X بشكل أسرع. يمكنك البدء سريعًا باستخدام السحابة المتوافقة مع SOC2 أو استضافة Appsmith محليًا، وكلاهما مجاني. يمكنك الحصول على العديد من الميزات القوية الجاهزة: - قم بتوصيل موفر استضافة Git الخاص بك بـ Appsmith لتقييد الوصول وإدارة الإصدارات وضمان الامتثال للعمليات. - استخدم Google وGitHub OAuth أو SAML أو OIDC من جميع مقدمي الخدمات المشهورين للمصادقة والتفويض الآمن. - شاهد مسارًا دقيقًا لنشاط المستخدم والأحداث والمشاركات من خلال سجلات التدقيق. ابق على اطلاع بالتغييرات العاجلة وتتبع الزمن حتى آخر حالة جيدة لتطبيقاتك. - قم بتكوين الوصول حسب الأدوار والمجموعات لكل كيان وإجراء وتطبيق ومساحة عمل ومثيل باستخدام عناصر تحكم الوصول الدقيقة للفرق. تحقق من مزيد من التفاصيل على www.appsmith.com
BuildShip
buildship.com
BuildShip عبارة عن أداة إنشاء خلفية مرئية ذات تعليمات برمجية منخفضة تتيح لك شحن واجهات برمجة التطبيقات والوظائف المجدولة والوظائف السحابية الخلفية على الفور. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عقد سير العمل الخاصة بك، والاتصال بأي أداة وقاعدة بيانات وإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقاتك. يتم دعم BuildShip by Rowy Inc. من قبل مستثمرين من الدرجة الأولى بما في ذلك Brianne Kimmel من Worklife VC، وGuillermo Rauch (الرئيس التنفيذي لشركة Vercel)، ونات فريدمان (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Github)، وبالاجي سرينيفاسان، وAI Grant، وجوزيف جاكس (OSS Capital)، والمديرين التنفيذيين. من جوجل، فيجما، وأكثر من ذلك.
Jetic
jetic.io
Jetic عبارة عن منصة سحابية لواجهة برمجة التطبيقات وتكامل التطبيقات تعتمد على Apache Camel، مما يمكّن المطورين من هندسة وتقديم وصيانة واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات القابلة للتطوير.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لإنشاء واجهة خلفية بدون تشفير مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية وبدون تكوين. مع Koxy AI، يمكنك الحصول على واجهة خلفية بدون خادم قائمة على السحابة يتم تقديمها من 35 منطقة حول العالم على الحافة، وقاعدة بيانات Koxy (المعتمدة على JSON) مع مساحة تخزين غير محدودة، ومنشئ واجهة برمجة التطبيقات للسحب والإفلات، وأكثر من 80 ألف نموذج من الذكاء الاصطناعي لتشغيل جهازك. واجهة برمجة التطبيقات.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop عبارة عن منصة تطوير API مرئية تساعد المطورين على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بشكل أسرع وأسهل. وهو يدعم ميزات متنوعة مثل الوحدات الأساسية ووظائف cron وتعزيز البنيات والتعاون الجماعي وخدمات التغليف والبيئات السحابية. يقدم Syncloop أيضًا خطط تسعير مختلفة لعمليات النشر المشتركة والمخصصة والمؤسسية والمحلية12. يهدف Syncloop إلى تبسيط استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط واجهات برمجة تطبيقات REST وغيرها
© 2025 WebCatalog, Inc.