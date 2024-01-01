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برامج إنشاء API - التطبيقات الأكثر شعبية - كوبا
يمكّن برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) المستخدمين من إنشاء ونشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسرعة في بيئة آمنة. باستخدام واجهة منخفضة التعليمات البرمجية، يمكن للمستخدمين تحديد المعلمات المطلوبة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما يتعامل البرنامج مع البرمجة النصية للمنطق والتكوين. يعمل هذا التجريد على تبسيط عملية تصميم واجهة برمجة التطبيقات، مما يسهل إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بشكل فوري وآمن. يتيح البرنامج للمستخدمين إعداد الموصلات بسرعة باستخدام أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (API) القياسية لاسترداد البيانات من قواعد البيانات والشبكات. غالبًا ما يتم إقران برنامج إنشاء واجهة برمجة التطبيقات بأدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وهو يساعد المطورين على مراقبة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم والتحكم فيها واستثمارها. ويتضمن عادةً ميزات مثل التحكم في الوصول المدمج وتحديد المعدل والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، مما يساعد المطورين على إنتاج واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بسرعة. بينما يعمل على تسريع عملية التصميم، يمكن للمطورين أيضًا تعديل البرامج النصية لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم لتحسين المنطق والوظيفة.
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Appsmith
appsmith.com
Appsmith عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات داخلية جميلة وقوية تتحدث مع مصادر بيانات متعددة. من بوابة دعم العملاء، ولوحة معلومات المبيعات، ومتتبع التسويق، ولوحة الإدارة إلى واجهة CRUD الأمامية سهلة الاستخدام لبياناتك، يمكنك إنشاء تطبيقات لجميع حالات الاستخدام الداخلي الخاصة...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
Hasura Cloud
hasura.io
تمنحك Hasura واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST الفورية على مصادر البيانات الجديدة والحالية. قم بتوصيل Hasura ببياناتك واحصل على واجهات برمجة التطبيقات في أقل من دقيقة.
BuildShip
buildship.com
BuildShip عبارة عن أداة إنشاء خلفية مرئية ذات تعليمات برمجية منخفضة تتيح لك شحن واجهات برمجة التطبيقات والوظائف المجدولة والوظائف السحابية الخلفية على الفور. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عقد سير العمل الخاصة بك، والاتصال بأي أداة وقاعدة بيانات وإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقاتك. ي...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop عبارة عن منصة تطوير API مرئية تساعد المطورين على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بشكل أسرع وأسهل. وهو يدعم ميزات متنوعة مثل الوحدات الأساسية ووظائف cron وتعزيز البنيات والتعاون الجماعي وخدمات التغليف والبيئات السحابية. يقدم Syncloop أيضًا خطط تسعير مختلفة لعمليات النشر المشتركة والمخصصة والمؤس...
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لإنشاء واجهة خلفية بدون تشفير مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية وبدون تكوين. مع Koxy AI، يمكنك الحصول على واجهة خلفية بدون خادم قائمة على السحابة يتم تقديمها من 35 منطقة حول العالم على الحافة، وقاعدة بيانات Koxy (المعتمدة على JSON) مع مساحة تخزين ...
Jetic
jetic.io
Jetic عبارة عن منصة سحابية لواجهة برمجة التطبيقات وتكامل التطبيقات تعتمد على Apache Camel، مما يمكّن المطورين من هندسة وتقديم وصيانة واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات القابلة للتطوير.