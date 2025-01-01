برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر أدوات إدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) مستندات مرجعية للفرق المشاركة في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) واستهلاكها. تعمل هذه الأدوات كدليل تعليمات، حيث تشرح وتتتبع التفاصيل المهمة حول إنشاء واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يبسط الإدارة للمطورين ويساعد الشركات على مراقبة جميع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية. تنشئ هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لجميع الوثائق وتدير الوصول إليها. إنها تسمح للمستخدمين بإجراء التعديلات اللازمة وتحديث العناصر المرئية وتحسين محركات البحث. تتميز أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة أيضًا بإنشاء المستندات تلقائيًا ويجب أن تتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات التطوير القائمة.
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز لو واجهات برمجة التطبيقات يساعد المطورين في العثور عليها وإدارتها بسهولة من مكان واحد.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
ReadMe
readme.com
ReadMe تحول الوثائق الثابتة لواجهات برمجة التطبيقات إلى مراكز تفاعلية تساعد المطورين على استخدامها بفعالية وتحسين تجربتهم.
Archbee
archbee.com
Archbee هو منصة لتوثيق المعلومات للفرق والعملاء، تسهل إنشاء الوثائق والدلائل التقنية ومراجع API في مكان واحد.
Blobr
blobr.io
بلوبر هو بوابة للمطورين لتوزيع واجهات برمجة التطبيقات، مع إدارة الوصول ونماذج الربح، وتحليل سلوك المستخدم لتسهيل اتخاذ القرارات.
Apiable
apiable.io
Apiable هو منصة تبسط إدارة واجهات برمجة التطبيقات، تتيح للمستخدمين مراقبتها وتأمينها وتحسينها بكفاءة.
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق تتيح الكتابة، النشر، المراجعة، وتحليل وثائق العملاء بشكل تعاوني منذ 2018، مما يساعد الفرق على تحسين معلومات الدعم.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh هو تطبيق لإدارة وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات (API) بشكل مركزي، مع ميزات التحقق من الصحة والمقارنة والتعديل في الوقت الحقيقي.
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